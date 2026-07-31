Апарат високого тиску для роботи в режимі самообслуговування SB MU
Багатопостова мийка самообслуговування Karcher SB MU для великих автомийних центрів. Має аналогічні з SB MB технічні характеристики і набором функцій. Використовуючи SB MU можливо оснастити від 4 до 8 мийних постів.
Модульна концепція установки Karcher SB MU забезпечує адаптацію до місцевих умов і оптимальне оснащення мийних центрів, які налічують від 4 до 8 мийних майданчиків. Покупець може вільно вибрати необхідні йому компоненти (наприклад, модулі нагріву та підготовки води) і всі елементи оснащення мийних майданчиків. Така гнучкість є серйозною перевагою: з розвитком бізнесу можна без серйозних витрат розширити технічне оснащення підприємства, довівши число мийних постів до восьми.
Особливості та переваги
Модульна конструкція
- Систему можна адаптувати під індивідуальні потреби та легко розширювати.
Ефективні програми миття (макс. 11)
- Кожне побажання клієнтів мийок знаходить своє втілення.
Попередній монтаж модулів насосів на заводі
- Швидкий і недорогий монтаж у місці експлуатації.
- Насосні модулі проходять повну заводську перевірку працездатності.
Пневматичні дозувальні насоси
- Використання концентрованих засобів для чищення, висока технологічна надійність.
Система пінного чищення Vario
- Перемикання режимів мокрої / сухої піни збільшує варіативність.
Оптимальний доступ до всіх компонентів
- Легкість в обслуговуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура гарячої води (°C)
|макс. 60
|Робочий тиск (бар)
|100 - 120
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата води (на кожний насос) (л/год)
|500
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2031-01-01
Оснащення
- Мийки самообслуговування: 4, 8
- Програма миття: 11 шт.
- Пневматичні дозувальні насоси
- Система пінного чищення Vario
Області застосування
- Миття зовнішніх поверхонь транспортних засобів для клієнтів на станціях самообслуговування.