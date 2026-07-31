Апарат високого тиску для роботи в режимі самообслуговування SB MU

Багатопостова мийка самообслуговування Karcher SB MU для великих автомийних центрів. Має аналогічні з SB MB технічні характеристики і набором функцій. Використовуючи SB MU можливо оснастити від 4 до 8 мийних постів.

Модульна концепція установки Karcher SB MU забезпечує адаптацію до місцевих умов і оптимальне оснащення мийних центрів, які налічують від 4 до 8 мийних майданчиків. Покупець може вільно вибрати необхідні йому компоненти (наприклад, модулі нагріву та підготовки води) і всі елементи оснащення мийних майданчиків. Така гнучкість є серйозною перевагою: з розвитком бізнесу можна без серйозних витрат розширити технічне оснащення підприємства, довівши число мийних постів до восьми.

Особливості та переваги
Модульна конструкція
  • Систему можна адаптувати під індивідуальні потреби та легко розширювати.
Ефективні програми миття (макс. 11)
  • Кожне побажання клієнтів мийок знаходить своє втілення.
Попередній монтаж модулів насосів на заводі
  • Швидкий і недорогий монтаж у місці експлуатації.
  • Насосні модулі проходять повну заводську перевірку працездатності.
Пневматичні дозувальні насоси
  • Використання концентрованих засобів для чищення, висока технологічна надійність.
Система пінного чищення Vario
  • Перемикання режимів мокрої / сухої піни збільшує варіативність.
Оптимальний доступ до всіх компонентів
  • Легкість в обслуговуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Температура гарячої води (°C) макс. 60
Робочий тиск (бар) 100 - 120
Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата води (на кожний насос) (л/год) 500
Оновлення програмного забезпечення доступні до 2031-01-01

Оснащення

  • Мийки самообслуговування: 4, 8
  • Програма миття: 11 шт.
  • Пневматичні дозувальні насоси
  • Система пінного чищення Vario
Області застосування
  • Миття зовнішніх поверхонь транспортних засобів для клієнтів на станціях самообслуговування.
Аксесуари
Чистячий засіб