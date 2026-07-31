Модульна концепція установки Karcher SB MU забезпечує адаптацію до місцевих умов і оптимальне оснащення мийних центрів, які налічують від 4 до 8 мийних майданчиків. Покупець може вільно вибрати необхідні йому компоненти (наприклад, модулі нагріву та підготовки води) і всі елементи оснащення мийних майданчиків. Така гнучкість є серйозною перевагою: з розвитком бізнесу можна без серйозних витрат розширити технічне оснащення підприємства, довівши число мийних постів до восьми.