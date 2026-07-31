Профессиональный паропылесос SGV 8/5

Новый паропылесос Karcher SGV 8/5 - высококачественный инновационный аппарат, сочетающий все функции и преимущества пароочистителя и пылесоса влажной и сухой уборки, впечатляет также своей компактностью, надежностью и разнообразием областей применения. Давление 8 бар.

Новые паропылесосы Kärcher SGV 6/5 и SGV 8/5 – эффективный ответ на запросы клиентов, главной задачей которых является соблюдение строгих норм санитарии: учреждений здравоохранения, предприятий пищевой промышленности, гостиниц и клининговых компаний. Эти высококачественные инновационные аппараты, сочетающие все функции и преимущества пароочистителей и пылесосов влажной и сухой уборки, впечатляют также своей компактностью, надежностью и разнообразием областей применения. В комплект поставки каждого паропылесоса серии SGV входит обширный набор принадлежностей, обеспечивающих эффективное выполнение самых разнообразных уборочных работ.

Особенности и преимущества
Профессиональный паропылесос SGV 8/5: Высокая производительность уборки и экологичность
Высокая производительность уборки и экологичность
Очень высокое давление пара (8 бар), температура горячей воды прим. 70 °C и очень высокая сила всасывания. Легкое, быстрое и эффективное удаление стойких загрязнений без использования чистящих средств. Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
Профессиональный паропылесос SGV 8/5: Поворотный переключатель системы EASY с 7 режимами
Поворотный переключатель системы EASY с 7 режимами
Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала. Обработка паром / всасывание (в обычном режиме / в режиме eco!efficiency) и самоочистка аппарата. ВКЛ/ВЫКЛ, подача холодной воды, уборка с использованием чистящего средства, заключительная промывка.
Профессиональный паропылесос SGV 8/5: Комбинированные пистолет и шланг
Комбинированные пистолет и шланг
Очень удобный поворотно-нажимной переключатель для управления разными функциями аппарата. 3-ступенчатая регулировка подачи пара, режимы холодной и горячей воды и возможность одновременного всасывания. Для экономии времени: управление аппаратом без прерывания работы.
Удобный дисплей
  • Отображение состояния аппарата на дисплее в текстовой или графической форме.
  • Вывод сервисной информации (например, сообщения о необходимости удаления накипи).
  • Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
Режим eco!efficiency
  • Высокая производительность уборки при пониженной силе всасывания.
  • Возможность применения на объектах, требующих соблюдения тишины, благодаря низкому уровню шума.
  • Возможность уборки в ночное время.
Трехступенчатая регулировка подачи пара
  • Малая подача пара (степень I) для устранения незначительных загрязнений.
  • Средняя подача пара (степень II) для устранения умеренных загрязнений.
  • Мощная подача пара (степень III) для удаления стойких загрязнений.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Принадлежности (сопла или круглые щетки) всегда находятся под рукой.
  • Все принадлежности аккуратно хранятся во время транспортировки и не могут быть утеряны.
  • На время транспортировки кабель надежно закрепляется с задней стороны аппарата.
Широкий ассортимент аксессуаров, входящих в комплект поставки
  • Насадка для пола шириной 300 мм с щеточной и резиновой вставками.
  • Ручная насадка шириной 150 мм с щеточной и резиновой вставками.
  • Щелевая насадка, точечное сопло, треугольная насадка и 3 разные круглые щетки.
Простота транспортировки
  • При погрузке аппарат можно удерживать за захват и ручку для перевозки.
  • При перемещении на большое расстояние аппарат можно тянуть за собой за ручку.
  • Большие колеса облегчают перемещение по лестницам.
Спецификации

Технические характеристики

Давление пара (бар) макс. 8
Мощность нагревателя (Вт) 3000
Время нагрева (мин) 7
Температура котла (°C) макс. 173
Температура горячей воды (°C) 70 - 173
Объем бака для чистой воды (л) 5,6
Емкость для грязной воды (л) 5
Длина кабеля (м) 7,5
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 50
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 40
Вес (с упаковкой) (кг) 48,02
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 640 x 495 x 965
¹⁾Выключатель, режим «Холодная вода/всасывание», режим eco!efficiency, режим «Пар/горячая вода/холодная вода/всасывание», функция промывки аппарата холодной водой, режим «Чистящее средство/всасывание», функция самоочистки аппарата.

Комплектация

  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 505 мм
  • Насадка для пола: 300 мм
  • Комбинированные пистолет и шланг: 4 м
  • Резиновая полоска для ручной насадки: 150 мм
  • Резиновая полоска к насадке для пола: 300 мм
  • Ручная насадка: 150 мм
  • Точечное сопло / адаптер для щелевой насадки: 185 мм
  • Удлинитель для точечного сопла: 140 мм
  • Треугольная насадка для ручной очистки / уборки пола в углах
  • Круглая щетка, малая, из нержавеющей стали: 1 шт.
  • Круглая щетка, малая, латунная: 1 шт.
  • Малая круглая щетка из пекалона (черная): 1 шт.
  • Рукоятка для перемещения
  • Держатель для принадлежностей (съемный)

Оснащение

  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
  • Корпус: з нержавеющей стали
  • Интегрированный органайзер для кабеля питания
  • Дисплей
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (3-ступенчатый)
  • Предохранитель на пистолете
Профессиональный паропылесос SGV 8/5
Профессиональный паропылесос SGV 8/5

Видео

Области применения
  • Удаление стойких загрязнений и пятен (в т. ч. жировых)
  • Кафель, напольная керамическая плитка и другие твердые поверхности
  • Сантехническая арматура, столешницы и предметы из нержавеющей стали
  • Оконные стекла, стеклянные двери, другие стеклянные поверхности и зеркала
  • Тканевая обивка и мягкая мебель
  • Уборка в салоне автомобиля
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SGV 8/5

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