Новые паропылесосы Kärcher SGV 6/5 и SGV 8/5 – эффективный ответ на запросы клиентов, главной задачей которых является соблюдение строгих норм санитарии: учреждений здравоохранения, предприятий пищевой промышленности, гостиниц и клининговых компаний. Эти высококачественные инновационные аппараты, сочетающие все функции и преимущества пароочистителей и пылесосов влажной и сухой уборки, впечатляют также своей компактностью, надежностью и разнообразием областей применения. В комплект поставки каждого паропылесоса серии SGV входит обширный набор принадлежностей, обеспечивающих эффективное выполнение самых разнообразных уборочных работ.