Професійний паропилосос SGV 8/5
Новий паропилосос Karcher SGV 8/5 - високоякісний інноваційний апарат, що поєднує всі функції та переваги пароочисника і пилососа вологого і сухого прибирання, вражає також своєю компактністю, надійністю і різноманітністю областей застосування. Тиск 8 бар.
Нові Паропилососи Kärcher SGV 6/5 і SGV 8/5 - ефективна відповідь на запити клієнтів, головним завданням яких є дотримання суворих норм санітарії: закладів охорони здоров'я, підприємств харчової промисловості, готелів і клінінгових компаній. Ці високоякісні інноваційні апарати, що поєднують всі функції та переваги пароочисників і пилососів вологого і сухого прибирання, вражають також своєю компактністю, надійністю і різноманітністю областей застосування. У комплект поставки кожного паропилососа серії SGV входить великий набір приладдя, які забезпечують ефективне виконання найрізноманітніших прибиральних робіт.
Особливості та переваги
Стабільна та відмінна ефективність прибиранняДуже високий тиск пари (8 бар), температура гарячої води прибл. 70 °C і дуже висока сила всмоктування. Довговічний, міцний та економічний апарат Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю.
Поворотний перемикач EASY Operation з 7 режимами роботиОсобливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання. Обробка парою / всмоктування (у звичайному режимі / в режимі eco!efficiency) і самоочищення апарата. Увімкнення/вимкнення, подача холодної води, прибирання з використанням засобу для чищення, заключне промивання.
Комбіновані пістолет та шлангОсобливо зручний поворотний і нажимний перемикач для керування різними функціями. 3-ступеневе регулювання подачі пари, режими холодної та гарячої води і можливість одночасного всмоктування. Для економії часу: управління апаратом без переривання роботи.
Зручний дисплей
- Робочий стан відображається на дисплеї у вигляді тексту або гістограми.
- Сервісна інформація про інтервали технічного обслуговування, наприклад, «Видалення накипу».
- Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
Режим eco!еfficiency
- Висока ефективність очищення при зниженій потужності всмоктування.
- Підходить для використання в чутливих до шуму приміщеннях завдяки низькому рівню шуму під час роботи.
- Це дозволяє легко виконувати прибирання навіть уночі.
Тримачі для приладдя
- Середня подача пари (ступінь II) для усунення помірних забруднень.
- Потужна подача пари (ступінь III) для видалення стійких забруднень.
- Приналежності (сопла або круглі щітки) завжди знаходяться під рукою.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Все приладдя акуратно зберігається під час транспортування і не може бути загублено.
- На час транспортування кабель надійно закріплюється із заднього боку апарата.
- Насадка для підлоги шириною 300 мм із щітковою та гумовою вставками.
Широкий асортимент аксесуарів, що входять до комплекту постачання
- Ручна насадка шириною 150 мм з щітковою і гумовою вставками.
- Щілинна насадка, точкове сопло і 3 різні круглі щітки.
- Щілинна насадка, точкова насадка, трикутна насадка і три різні круглі щітки.
Простота транспортування
- Під час переміщення на велику відстань апарат можна тягнути за собою за ручку.
- Великі колеса полегшують переміщення по сходах.
- Видалення стійких забруднень і плям (у т. ч. жирових)
Специфікації
Технічні характеристики
|Тиск пари (бар)
|макс. 8
|Потужність нагрівача (Вт)
|3000
|Час нагріву (хв)
|7
|Температура котла (°C)
|макс. 173
|Температура гарячої води (°C)
|70 - 173
|Об'єм бака для чистої води (л)
|5,6
|Ємність для брудної води (л)
|5
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 50
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|40
|Вага (з упаковкою) (кг)
|48,02
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 495 x 965
¹⁾Вимикач, режим «Холодна вода/всмоктування», режим eco!efficiency, режим «Пара/гаряча вода/холодна вода/всмоктування», функція промивання апарату холодною водою, режим «Миючий засіб/всмоктування», функція самоочищення апарату.
Комплектація
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Подовжувальні трубки з підведенням пари: 2 шт., 505 мм
- Насадка для підлоги: 300 мм
- Комбіновані пістолет та шланг: 4 м
- Гумова смужка для ручної насадки: 150 мм
- Гумова смужка до насадки для підлоги: 300 мм
- Ручна насадка: 150 мм
- Точкове сопло / адаптер для щілинної насадки: 185 мм
- Подовжувач для точкового сопла: 140 мм
- Трикутна насадка для ручного очищення / прибирання підлоги в кутах
- Кругла щітка, мала, з нержавіючої сталі: 1 шт.
- Кругла щітка, мала, латунна: 1 шт.
- Мала кругла щітка з пекалону (чорна): 1 шт.
- Ручка для транспортування.
- Тримач для приладдя (знімний)
Оснащення
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Корпус: з нержавіючої сталі
- Інтегрований органайзер для кабелю живлення
- Дисплей
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (3-ступінчастий)
- Запобіжник на пістолеті
Відео
Області застосування
- Кахель, підлогова керамічна плитка та інші тверді поверхні
- Сантехнічна арматура, стільниці та предмети з нержавіючої сталі
- Віконне скло, скляні двері, інші скляні поверхні та дзеркала
- Тканинна оббивка і м'які меблі
- Прибирання в салоні автомобіля
- Очищення салону автомобіля.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SGV 8/5
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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