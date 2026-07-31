Професійний паропилосос SGV 8/5

Новий паропилосос Karcher SGV 8/5 - високоякісний інноваційний апарат, що поєднує всі функції та переваги пароочисника і пилососа вологого і сухого прибирання, вражає також своєю компактністю, надійністю і різноманітністю областей застосування. Тиск 8 бар.

Нові Паропилососи Kärcher SGV 6/5 і SGV 8/5 - ефективна відповідь на запити клієнтів, головним завданням яких є дотримання суворих норм санітарії: закладів охорони здоров'я, підприємств харчової промисловості, готелів і клінінгових компаній. Ці високоякісні інноваційні апарати, що поєднують всі функції та переваги пароочисників і пилососів вологого і сухого прибирання, вражають також своєю компактністю, надійністю і різноманітністю областей застосування. У комплект поставки кожного паропилососа серії SGV входить великий набір приладдя, які забезпечують ефективне виконання найрізноманітніших прибиральних робіт.

Особливості та переваги
Професійний паропилосос SGV 8/5: Стабільна та відмінна ефективність прибирання
Стабільна та відмінна ефективність прибирання
Дуже високий тиск пари (8 бар), температура гарячої води прибл. 70 °C і дуже висока сила всмоктування. Довговічний, міцний та економічний апарат Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю.
Професійний паропилосос SGV 8/5: Поворотний перемикач EASY Operation з 7 режимами роботи
Поворотний перемикач EASY Operation з 7 режимами роботи
Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання. Обробка парою / всмоктування (у звичайному режимі / в режимі eco!efficiency) і самоочищення апарата. Увімкнення/вимкнення, подача холодної води, прибирання з використанням засобу для чищення, заключне промивання.
Професійний паропилосос SGV 8/5: Комбіновані пістолет та шланг
Комбіновані пістолет та шланг
Особливо зручний поворотний і нажимний перемикач для керування різними функціями. 3-ступеневе регулювання подачі пари, режими холодної та гарячої води і можливість одночасного всмоктування. Для економії часу: управління апаратом без переривання роботи.
Зручний дисплей
  • Робочий стан відображається на дисплеї у вигляді тексту або гістограми.
  • Сервісна інформація про інтервали технічного обслуговування, наприклад, «Видалення накипу».
  • Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
Режим eco!еfficiency
  • Висока ефективність очищення при зниженій потужності всмоктування.
  • Підходить для використання в чутливих до шуму приміщеннях завдяки низькому рівню шуму під час роботи.
  • Це дозволяє легко виконувати прибирання навіть уночі.
Тримачі для приладдя
  • Середня подача пари (ступінь II) для усунення помірних забруднень.
  • Потужна подача пари (ступінь III) для видалення стійких забруднень.
  • Приналежності (сопла або круглі щітки) завжди знаходяться під рукою.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
  • Все приладдя акуратно зберігається під час транспортування і не може бути загублено.
  • На час транспортування кабель надійно закріплюється із заднього боку апарата.
  • Насадка для підлоги шириною 300 мм із щітковою та гумовою вставками.
Широкий асортимент аксесуарів, що входять до комплекту постачання
  • Ручна насадка шириною 150 мм з щітковою і гумовою вставками.
  • Щілинна насадка, точкове сопло і 3 різні круглі щітки.
  • Щілинна насадка, точкова насадка, трикутна насадка і три різні круглі щітки.
Простота транспортування
  • Під час переміщення на велику відстань апарат можна тягнути за собою за ручку.
  • Великі колеса полегшують переміщення по сходах.
  • Видалення стійких забруднень і плям (у т. ч. жирових)
Специфікації

Технічні характеристики

Тиск пари (бар) макс. 8
Потужність нагрівача (Вт) 3000
Час нагріву (хв) 7
Температура котла (°C) макс. 173
Температура гарячої води (°C) 70 - 173
Об'єм бака для чистої води (л) 5,6
Ємність для брудної води (л) 5
Довжина кабелю. (м) 7,5
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 50
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 40
Вага (з упаковкою) (кг) 48,02
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 640 x 495 x 965

¹⁾Вимикач, режим «Холодна вода/всмоктування», режим eco!efficiency, режим «Пара/гаряча вода/холодна вода/всмоктування», функція промивання апарату холодною водою, режим «Миючий засіб/всмоктування», функція самоочищення апарату.

Комплектація

  • Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
  • Подовжувальні трубки з підведенням пари: 2 шт., 505 мм
  • Насадка для підлоги: 300 мм
  • Комбіновані пістолет та шланг: 4 м
  • Гумова смужка для ручної насадки: 150 мм
  • Гумова смужка до насадки для підлоги: 300 мм
  • Ручна насадка: 150 мм
  • Точкове сопло / адаптер для щілинної насадки: 185 мм
  • Подовжувач для точкового сопла: 140 мм
  • Трикутна насадка для ручного очищення / прибирання підлоги в кутах
  • Кругла щітка, мала, з нержавіючої сталі: 1 шт.
  • Кругла щітка, мала, латунна: 1 шт.
  • Мала кругла щітка з пекалону (чорна): 1 шт.
  • Ручка для транспортування.
  • Тримач для приладдя (знімний)

Оснащення

  • Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
  • Корпус: з нержавіючої сталі
  • Інтегрований органайзер для кабелю живлення
  • Дисплей
  • Регулятор витрати пари: на рукоятці (3-ступінчастий)
  • Запобіжник на пістолеті
Професійний паропилосос SGV 8/5
Професійний паропилосос SGV 8/5

Відео

Області застосування
  • Кахель, підлогова керамічна плитка та інші тверді поверхні
  • Сантехнічна арматура, стільниці та предмети з нержавіючої сталі
  • Віконне скло, скляні двері, інші скляні поверхні та дзеркала
  • Тканинна оббивка і м'які меблі
  • Прибирання в салоні автомобіля
  • Очищення салону автомобіля.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SGV 8/5

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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