Нові Паропилососи Kärcher SGV 6/5 і SGV 8/5 - ефективна відповідь на запити клієнтів, головним завданням яких є дотримання суворих норм санітарії: закладів охорони здоров'я, підприємств харчової промисловості, готелів і клінінгових компаній. Ці високоякісні інноваційні апарати, що поєднують всі функції та переваги пароочисників і пилососів вологого і сухого прибирання, вражають також своєю компактністю, надійністю і різноманітністю областей застосування. У комплект поставки кожного паропилососа серії SGV входить великий набір приладдя, які забезпечують ефективне виконання найрізноманітніших прибиральних робіт.