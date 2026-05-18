Подметальная машина KM 100/120 R Bp (без АКБ и зарядного устройства в комплектации)

Высокопроизводительная и комфортабельная аккумуляторная подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp, оснащенная гидравлическим механизмом разгрузки бункера, не выделяет выхлопных газов и идеально подходит для уборки в сильно запыленных помещениях.

Оснащенная плавающей цилиндрической щеткой, гарантирующей превосходные результаты уборки, и аккумуляторным приводом, не выделяющим выхлопных газов, подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp прекрасно подходит для продолжительной уборки в помещениях с очень большими объемами пыли. При этом, выдвигаемая боковая щетка предотвращает повреждение предметов обстановки и самой машины, а частота вращения этой щетки может регулироваться в зависимости от условий уборки. Круглый фильтр с площадью поверхности 6 м² и автоматическим устройством очистки позволяет без подъема пыли подметать даже очень запыленные помещения. Гидравлический подъемно-опрокидывающий механизм обеспечивает удобную разгрузку бункера большого объема. Все элементы управления расположены удобно для оператора, а регулируемое сиденье обеспечивает ему оптимальный обзор. Удобный доступ обеспечивается и ко всем элементам, требующим обслуживания, причем замена фильтра и цилиндрической щетки не требует использования инструментов. В соответствии с индивидуальными пожеланиями машина KM 100/120 R может быть дооснащена опциональным защитным навесом или креплением для пылесоса. Батарея и зарядное устройствоне входят в комплект ее поставки и должны заказываться отдельно.

Особенности и преимущества
Высокая производительность
Отличный результат подметания благодаря системе плавающей основной щетки. Большой объем контейнера для мусора (120 л) для длительного и непрерывного использования. Надежная конструкция и проверенные компоненты снижают время простоя машины.
Удобная и безопасная эксплуатация
Высокий уровень комфорта при вождении и гидравлическое опорожнение контейнера высотой до 152 см. Простое управление, понятное и эргономичное расположение элементов управления. Логическое соединение функций для предотвращения ошибок в работе.
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Автоматическая очистка фильтра с пятиминутными интервалами и после выключения. Эффективная очистка фильтра площадью 6 м² удваивает его срок службы. Практически беспыльное непрерывное подметание независимо от объема пыли.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Все важные компоненты легко проверить и заменить без использования инструментов.
  • Продуманная концепция кожуха для очень легкого доступа ко всем компонентам машины.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В) 24
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 6000
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 7620
Рабочая ширина (мм) 730
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1000
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1270
Напряжение батареи (В) 24
Бункер (л) 120
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 6
Вес (с аксессуарами) (кг) 498
Вес (с упаковкой) (кг) 500,08
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1700 x 1195 x 1370

Комплектация

  • Полиэфирный круглый фильтр
  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Области применения
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
  • Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках
