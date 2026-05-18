Подметальная машина KM 100/120 R Bp (без АКБ и зарядного устройства в комплектации)
Высокопроизводительная и комфортабельная аккумуляторная подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp, оснащенная гидравлическим механизмом разгрузки бункера, не выделяет выхлопных газов и идеально подходит для уборки в сильно запыленных помещениях.
Оснащенная плавающей цилиндрической щеткой, гарантирующей превосходные результаты уборки, и аккумуляторным приводом, не выделяющим выхлопных газов, подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp прекрасно подходит для продолжительной уборки в помещениях с очень большими объемами пыли. При этом, выдвигаемая боковая щетка предотвращает повреждение предметов обстановки и самой машины, а частота вращения этой щетки может регулироваться в зависимости от условий уборки. Круглый фильтр с площадью поверхности 6 м² и автоматическим устройством очистки позволяет без подъема пыли подметать даже очень запыленные помещения. Гидравлический подъемно-опрокидывающий механизм обеспечивает удобную разгрузку бункера большого объема. Все элементы управления расположены удобно для оператора, а регулируемое сиденье обеспечивает ему оптимальный обзор. Удобный доступ обеспечивается и ко всем элементам, требующим обслуживания, причем замена фильтра и цилиндрической щетки не требует использования инструментов. В соответствии с индивидуальными пожеланиями машина KM 100/120 R может быть дооснащена опциональным защитным навесом или креплением для пылесоса. Батарея и зарядное устройствоне входят в комплект ее поставки и должны заказываться отдельно.
Особенности и преимущества
Высокая производительностьОтличный результат подметания благодаря системе плавающей основной щетки. Большой объем контейнера для мусора (120 л) для длительного и непрерывного использования. Надежная конструкция и проверенные компоненты снижают время простоя машины.
Удобная и безопасная эксплуатацияВысокий уровень комфорта при вождении и гидравлическое опорожнение контейнера высотой до 152 см. Простое управление, понятное и эргономичное расположение элементов управления. Логическое соединение функций для предотвращения ошибок в работе.
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтраАвтоматическая очистка фильтра с пятиминутными интервалами и после выключения. Эффективная очистка фильтра площадью 6 м² удваивает его срок службы. Практически беспыльное непрерывное подметание независимо от объема пыли.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Все важные компоненты легко проверить и заменить без использования инструментов.
- Продуманная концепция кожуха для очень легкого доступа ко всем компонентам машины.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В)
|24
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|6000
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|7620
|Рабочая ширина (мм)
|730
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1000
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1270
|Напряжение батареи (В)
|24
|Бункер (л)
|120
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|6
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|498
|Вес (с упаковкой) (кг)
|500,08
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1700 x 1195 x 1370
Комплектация
- Полиэфирный круглый фильтр
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Области применения
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
- Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках