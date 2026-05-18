Оснащенная плавающей цилиндрической щеткой, гарантирующей превосходные результаты уборки, и аккумуляторным приводом, не выделяющим выхлопных газов, подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp прекрасно подходит для продолжительной уборки в помещениях с очень большими объемами пыли. При этом, выдвигаемая боковая щетка предотвращает повреждение предметов обстановки и самой машины, а частота вращения этой щетки может регулироваться в зависимости от условий уборки. Круглый фильтр с площадью поверхности 6 м² и автоматическим устройством очистки позволяет без подъема пыли подметать даже очень запыленные помещения. Гидравлический подъемно-опрокидывающий механизм обеспечивает удобную разгрузку бункера большого объема. Все элементы управления расположены удобно для оператора, а регулируемое сиденье обеспечивает ему оптимальный обзор. Удобный доступ обеспечивается и ко всем элементам, требующим обслуживания, причем замена фильтра и цилиндрической щетки не требует использования инструментов. В соответствии с индивидуальными пожеланиями машина KM 100/120 R может быть дооснащена опциональным защитным навесом или креплением для пылесоса. Батарея и зарядное устройствоне входят в комплект ее поставки и должны заказываться отдельно.