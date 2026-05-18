Підмітальна машина KM 100/120 R Bp (без АКБ і зарядного пристрою в комплектації)

Високопродуктивна та комфортабельна акумуляторна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R Bp, оснащена гідравлічним механізмом розвантаження бункера, не виділяє вихлопних газів та ідеально підходить для прибирання в сильно запилених приміщеннях.

Оснащена плаваючою циліндричною щіткою, яка гарантує чудові результати прибирання, та акумуляторним приводом, який не виділяє вихлопних газів, підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R Bp чудово підходить для тривалого прибирання в приміщеннях з дуже великими об’ємами пилу. При цьому, висувна бічна щітка запобігає пошкодженню предметів обстановки і самої машини, а частота обертання цієї щітки може регулюватися залежно від умов прибирання. Круглий фільтр з площею поверхні 6 м² та автоматичним очищенням дає змогу без підйому пилу підмітати навіть дуже запилені приміщення. Гідравлічний підйомно-перекидний механізм забезпечує зручне розвантаження бункера великого об’єму. Усі елементи управління розташовані зручно для оператора, а регульоване сидіння забезпечує йому оптимальний огляд. Зручний доступ забезпечується і до всіх елементів, які потребують обслуговування, причому заміна фільтра і циліндричної щітки не потребує використання інструментів. Відповідно до індивідуальних побажань машина KM 100/120 R може бути дооснащена опціональним захисним навісом або кріпленням для пилососа. Батарея і зарядний пристрій не входять до комплекту її поставки і повинні замовлятися окремо.

Особливості та переваги
Висока продуктивність
Відмінний результат підмітання завдяки системі плаваючої основної щітки. Великий об’єм контейнера для сміття (120 л) для тривалого та безперервного використання. Надійна конструкція та перевірені компоненти зменшують час простою машини.
Зручна та безпечна експлуатація
Високий рівень комфорту під час водіння та гідравлічне спорожнення контейнера висотою до 152 см. Просте управління, зрозуміле та ергономічне розташування елементів управління. Логічне з'єднання функцій для запобігання помилок у роботі.
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтра
Автоматичне очищення фільтра з п'ятихвилинними інтервалами та після вимкнення. Ефективне очищення фільтра площею 6 м² подвоює його термін служби. Практично безпильне безперервне підмітання незалежно від обсягу пилу.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
  • Усі важливі компоненти легко перевірити та замінити без використання інструментів.
  • Продумана концепція кожуха для дуже легкого доступу до всіх компонентів машини.
Специфікації

Технічні характеристики

Привід ходової частини Двигун постійного струму
Потужність приводу (В) 24
Тип приводу Електричний
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 6000
Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год) 7620
Робоча ширина (мм) 730
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 1000
Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) 1270
Напруга батареї (В) 24
Бункер (л) 120
Допустимий кут підйому (%) 12
Робоча швидкість (км/год) 6
Площа поверхні фільтра (м²) 6
Вага (з аксесуарами) (кг) 498
Вага (з упаковкою) (кг) 500,08
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1700 x 1195 x 1370

Комплектація

  • Поліефірний круглий фільтр
  • Колеса з пневматичними шинами

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Автоматичне очищення фільтра
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Рульовий механізм із підсилювачем
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Принцип перекидання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Гідравлічне розвантаження бункера
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
  • Лічильник напрацювання
  • Функція підмітання (можна відключити)
  • Автоматичне відхилення бічної щітки
  • Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Області застосування
  • Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
  • Також підходить для майстерень, шкіл, станцій техобслуговування або автосалонів
  • Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках
