Підмітальна машина KM 100/120 R Bp (без АКБ і зарядного пристрою в комплектації)
Високопродуктивна та комфортабельна акумуляторна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R Bp, оснащена гідравлічним механізмом розвантаження бункера, не виділяє вихлопних газів та ідеально підходить для прибирання в сильно запилених приміщеннях.
Оснащена плаваючою циліндричною щіткою, яка гарантує чудові результати прибирання, та акумуляторним приводом, який не виділяє вихлопних газів, підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R Bp чудово підходить для тривалого прибирання в приміщеннях з дуже великими об’ємами пилу. При цьому, висувна бічна щітка запобігає пошкодженню предметів обстановки і самої машини, а частота обертання цієї щітки може регулюватися залежно від умов прибирання. Круглий фільтр з площею поверхні 6 м² та автоматичним очищенням дає змогу без підйому пилу підмітати навіть дуже запилені приміщення. Гідравлічний підйомно-перекидний механізм забезпечує зручне розвантаження бункера великого об’єму. Усі елементи управління розташовані зручно для оператора, а регульоване сидіння забезпечує йому оптимальний огляд. Зручний доступ забезпечується і до всіх елементів, які потребують обслуговування, причому заміна фільтра і циліндричної щітки не потребує використання інструментів. Відповідно до індивідуальних побажань машина KM 100/120 R може бути дооснащена опціональним захисним навісом або кріпленням для пилососа. Батарея і зарядний пристрій не входять до комплекту її поставки і повинні замовлятися окремо.
Особливості та переваги
Висока продуктивністьВідмінний результат підмітання завдяки системі плаваючої основної щітки. Великий об’єм контейнера для сміття (120 л) для тривалого та безперервного використання. Надійна конструкція та перевірені компоненти зменшують час простою машини.
Зручна та безпечна експлуатаціяВисокий рівень комфорту під час водіння та гідравлічне спорожнення контейнера висотою до 152 см. Просте управління, зрозуміле та ергономічне розташування елементів управління. Логічне з'єднання функцій для запобігання помилок у роботі.
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтраАвтоматичне очищення фільтра з п'ятихвилинними інтервалами та після вимкнення. Ефективне очищення фільтра площею 6 м² подвоює його термін служби. Практично безпильне безперервне підмітання незалежно від обсягу пилу.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Усі важливі компоненти легко перевірити та замінити без використання інструментів.
- Продумана концепція кожуха для дуже легкого доступу до всіх компонентів машини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (В)
|24
|Тип приводу
|Електричний
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|6000
|Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год)
|7620
|Робоча ширина (мм)
|730
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1000
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1270
|Напруга батареї (В)
|24
|Бункер (л)
|120
|Допустимий кут підйому (%)
|12
|Робоча швидкість (км/год)
|6
|Площа поверхні фільтра (м²)
|6
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|498
|Вага (з упаковкою) (кг)
|500,08
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1700 x 1195 x 1370
Комплектація
- Поліефірний круглий фільтр
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Плаваюча циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Області застосування
- Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
- Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках