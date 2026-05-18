Оснащена плаваючою циліндричною щіткою, яка гарантує чудові результати прибирання, та акумуляторним приводом, який не виділяє вихлопних газів, підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R Bp чудово підходить для тривалого прибирання в приміщеннях з дуже великими об’ємами пилу. При цьому, висувна бічна щітка запобігає пошкодженню предметів обстановки і самої машини, а частота обертання цієї щітки може регулюватися залежно від умов прибирання. Круглий фільтр з площею поверхні 6 м² та автоматичним очищенням дає змогу без підйому пилу підмітати навіть дуже запилені приміщення. Гідравлічний підйомно-перекидний механізм забезпечує зручне розвантаження бункера великого об’єму. Усі елементи управління розташовані зручно для оператора, а регульоване сидіння забезпечує йому оптимальний огляд. Зручний доступ забезпечується і до всіх елементів, які потребують обслуговування, причому заміна фільтра і циліндричної щітки не потребує використання інструментів. Відповідно до індивідуальних побажань машина KM 100/120 R може бути дооснащена опціональним захисним навісом або кріпленням для пилососа. Батарея і зарядний пристрій не входять до комплекту її поставки і повинні замовлятися окремо.