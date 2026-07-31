Подметальная машина KM 90/60 R Bp Pack

Компактна і надійна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 90/60 R Bp Pack оснащена автоматичною системою очищення круглого фільтра, енергоємними батареями (180 Агод) і вбудованим зарядним пристроєм.

Акумуляторна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 90/60 R Bp Pack, яка оснащена бічною щіткою, вражає хорошими ходовими характеристиками, високою маневреністю та екологічністю. Вона ідеально підходить для прибирання як в приміщеннях, так і на відкритому повітрі, наприклад, в паркінгах, логістичних центрах або виробничих цехах. При цьому, батареї високої ємності (180 Агод), які зручно заряджаються вбудованим зарядним пристроєм, гарантують тривалу безперервну роботу. Крім того, завдяки використанню системи EASY машина KM 90/60 R Bp Pack дуже легка в управлінні. Тримачі на її корпусі дозволяють перевозити додатковий ручний інвентар для прибирання, а унікальна високоефективна автоматична система очищення круглого фільтра гарантує стабільність сили всмоктування і роботу без пилоутворення.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 90/60 R Bp Pack: Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Подметальная машина KM 90/60 R Bp Pack: Концепция управления EASY Operation
Концепция управления EASY Operation
Подметальная машина KM 90/60 R Bp Pack: Прочная, компактная конструкция с зоной захвата
Прочная, компактная конструкция с зоной захвата
Логично и понятно.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (кВт) 1,2
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 5400
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 6900
Рабочая ширина (мм) 615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 900
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1150
Мощность батареи (Ач) 180
Напряжение батареи (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Бункер (л) 60
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 4
Вес (с аксессуарами) (кг) 335
Масса рабочая (кг) 330
Вес (с упаковкой) (кг) 336
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 1060 x 1260

Комплектация

  • Полиэфирный круглый фильтр
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Пневматически управляемая боковая щетка
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 90/60 R Bp Pack
Подметальная машина KM 90/60 R Bp Pack

Видео

Области применения
  • Логистические центры
  • Многоэтажные парковки
  • Складские помещения и другие внутренние помещения
  • Гостиничные комплексы
  • Производственные цеха
  • Небольшие паркинги и автостоянки
Принадлежности
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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