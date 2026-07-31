Акумуляторна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 90/60 R Bp Pack, яка оснащена бічною щіткою, вражає хорошими ходовими характеристиками, високою маневреністю та екологічністю. Вона ідеально підходить для прибирання як в приміщеннях, так і на відкритому повітрі, наприклад, в паркінгах, логістичних центрах або виробничих цехах. При цьому, батареї високої ємності (180 Агод), які зручно заряджаються вбудованим зарядним пристроєм, гарантують тривалу безперервну роботу. Крім того, завдяки використанню системи EASY машина KM 90/60 R Bp Pack дуже легка в управлінні. Тримачі на її корпусі дозволяють перевозити додатковий ручний інвентар для прибирання, а унікальна високоефективна автоматична система очищення круглого фільтра гарантує стабільність сили всмоктування і роботу без пилоутворення.