Підмітальна машина KM 90/60 R Bp Pack
Особливості та переваги
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтраФільтр автоматично очищається, коли апарат вимикається, - для тривалої і безперервної роботи. Фільтр можна прочищати і вручну. Фільтр замінюється без використання інструментів.
Проста концепція управління (система EASY)Проста концепція управління Всі елементи управління розташовані наглядно і легко доступні для оператора.
Надійний і компактний апаратСтворено для тривалого використання, висока надійність. Безпека і маневреність. Фільтр і циліндрична щітка замінюються без застосування інструментів, що дозволяє обслуговувати машину в будь-якому місці.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (кВт)
|1,2
|Тип приводу
|Електричний
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|5400
|Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год)
|6900
|Робоча ширина (мм)
|615
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|900
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1150
|Потужність батареї (Ач)
|180
|Напруга батареї (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|60
|Допустимий кут підйому (%)
|12
|Робоча швидкість (км/год)
|6
|Площа поверхні фільтра (м²)
|4
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|335
|Робоча маса (кг)
|330
|Вага (з упаковкою) (кг)
|336
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 1060 x 1260
Комплектація
- Поліефірний круглий фільтр
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Плаваюча циліндрична щітка
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Індикатор стану батареї
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Пневматично керована бічна щітка
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Відео
Області застосування
- Невеликі паркінги та автостоянки