Підмітальна машина KM 90/60 R Bp Pack

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 90/60 R Bp Pack: Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтра
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтра
Фільтр автоматично очищається, коли апарат вимикається, - для тривалої і безперервної роботи. Фільтр можна прочищати і вручну. Фільтр замінюється без використання інструментів.
Підмітальна машина KM 90/60 R Bp Pack: Проста концепція управління (система EASY)
Проста концепція управління (система EASY)
Проста концепція управління Всі елементи управління розташовані наглядно і легко доступні для оператора.
Підмітальна машина KM 90/60 R Bp Pack: Надійний і компактний апарат
Надійний і компактний апарат
Створено для тривалого використання, висока надійність. Безпека і маневреність. Фільтр і циліндрична щітка замінюються без застосування інструментів, що дозволяє обслуговувати машину в будь-якому місці.
Специфікації

Технічні характеристики

Привід ходової частини Двигун постійного струму
Потужність приводу (кВт) 1,2
Тип приводу Електричний
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 5400
Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год) 6900
Робоча ширина (мм) 615
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 900
Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) 1150
Потужність батареї (Ач) 180
Напруга батареї (В) 24
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Бункер (л) 60
Допустимий кут підйому (%) 12
Робоча швидкість (км/год) 6
Площа поверхні фільтра (м²) 4
Вага (з аксесуарами) (кг) 335
Робоча маса (кг) 330
Вага (з упаковкою) (кг) 336
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 1060 x 1260

Комплектація

  • Поліефірний круглий фільтр
  • Батарея та зарядний пристрій включені в комплект

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Автоматичне очищення фільтра
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Принцип перекидання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
  • Індикатор стану батареї
  • Лічильник напрацювання
  • Функція підмітання (можна відключити)
  • Пневматично керована бічна щітка
  • Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Підмітальна машина KM 90/60 R Bp Pack
Підмітальна машина KM 90/60 R Bp Pack

Відео

Області застосування
  • Невеликі паркінги та автостоянки
Аксесуари
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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