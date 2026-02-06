Толкаемая подметальная машина KM 70/20 C 2SB оснащена роликовой щеткой и 2 боковыми щетками. Приводимая в действие толкающим ее оператором, она легко и эффективно очищает полы в зданиях или наружные территории, обеспечивая при этом 9-кратное повышение производительности уборки в сравнении с подметанием метлой. Роликовая щетка, устанавливаемая в 6 положениях, в сочетании с плавно регулируемыми боковыми щетками обеспечивает оптимальную уборку различных напольных покрытий, а установленный фильтр практически полностью устраняет распространение пыли. Удобству работы способствуют перемещаемая по высоте поводковая рукоятка и возможность перевозки на машине дополнительного уборочного инвентаря, например, ведра и щипцов, позволяющих непосредственно в процессе уборки удалять крупный мусор. Конструкция машины KM 70/20 C 2SB обеспечивает ее хранение с экономией места.