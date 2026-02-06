Компактна підмітальна машина KM 70/20 C 2SB (з двома бічними щітками)
Для оптимального прибирання в приміщеннях і на відкритому повітрі: підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/20 C 2SB з 2 бічними щітками забезпечує високу продуктивність за площею та практично унеможливлює поширення пилу.
Підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/20 C 2SB оснащена роликовою щіткою та 2 бічними щітками. Машина приводиться в дію оператором, який штовхає її. Вона легко та ефективно очищає підлоги в будівлях або зовнішні території, забезпечуючи при цьому 9-кратне підвищення продуктивності прибирання в порівнянні з підмітанням мітлою. Роликова щітка, яка встановлюється в 6 положеннях, у поєднанні з плавно регульованими бічними щітками забезпечує оптимальне прибирання різних підлогових покриттів, а встановлений фільтр практично повністю усуває поширення пилу. Зручності роботи сприяють переміщувана по висоті повідкова рукоятка і можливість перевезення на машині додаткового прибирального інвентарю, наприклад, відра і щипців, що дають змогу безпосередньо в процесі прибирання видаляти крупне сміття. Конструкція машини KM 70/20 C 2SB гарантує її зберігання з економією місця.
Особливості та переваги
Регульована основна циліндрична і бічні щіткиСтупеневий регульований тиск притиску для досягнення оптимальних результатів прибирання. Можливість регулювання тиску притиску зменшує знос роликової щітки. Для захисту щетини роликової та бічної щіток від пошкодження передбачено їхнє повне розвантаження.
Фільтр для пилуФільтр ефективно очищає повітря, яке виходить, перешкоджаючи поширенню пилу під час прибирання. Легкий доступ до системи фільтрації дає змогу швидко замінювати фільтр.
Система Home BaseМожливість перевезення додаткового інвентарю, наприклад, відра і щипців для крупного сміття. Можливість підвішування сумки з приладдям на повідковій рукоятці.
Великий контейнер для сміття
- Зручна ручка полегшує використання бункера і його спорожнення.
Регульована ручка
- Ергономічна рукоятка встановлюється в 3 положеннях.
- Рукоятка складається для зберігання машини з економією місця.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|вручну
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|3920
|Робоча ширина (мм)
|480
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|700
|Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм)
|980
|Повна/корисна ємність контейнера (л)
|45 / 20
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|22
|Робоча маса (кг)
|22
|Вага з упаковкою (кг)
|27,534
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|989 / 800 / 416
Комплектація
- Фільтр для дрібного пилу
Оснащення
- Ручний привід повороту
- Регульована циліндрична щітка
- Складна рукоятка
- Принцип замітання
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
Відео
Області застосування
- Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
- Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
- Для прибирання об'єктів комунальних господарств
- Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві
Аксесуари
Запчастини для KM 70/20 C 2SB (з двома бічними щітками)
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.