Компактна підмітальна машина KM 70/20 C 2SB (з двома бічними щітками)

Для оптимального прибирання в приміщеннях і на відкритому повітрі: підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/20 C 2SB з 2 бічними щітками забезпечує високу продуктивність за площею та практично унеможливлює поширення пилу.

Підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/20 C 2SB оснащена роликовою щіткою та 2 бічними щітками. Машина приводиться в дію оператором, який штовхає її. Вона легко та ефективно очищає підлоги в будівлях або зовнішні території, забезпечуючи при цьому 9-кратне підвищення продуктивності прибирання в порівнянні з підмітанням мітлою. Роликова щітка, яка встановлюється в 6 положеннях, у поєднанні з плавно регульованими бічними щітками забезпечує оптимальне прибирання різних підлогових покриттів, а встановлений фільтр практично повністю усуває поширення пилу. Зручності роботи сприяють переміщувана по висоті повідкова рукоятка і можливість перевезення на машині додаткового прибирального інвентарю, наприклад, відра і щипців, що дають змогу безпосередньо в процесі прибирання видаляти крупне сміття. Конструкція машини KM 70/20 C 2SB гарантує її зберігання з економією місця.

Особливості та переваги
Компактна підмітальна машина KM 70/20 C 2SB (з двома бічними щітками): Регульована основна циліндрична і бічні щітки
Регульована основна циліндрична і бічні щітки
Ступеневий регульований тиск притиску для досягнення оптимальних результатів прибирання. Можливість регулювання тиску притиску зменшує знос роликової щітки. Для захисту щетини роликової та бічної щіток від пошкодження передбачено їхнє повне розвантаження.
Компактна підмітальна машина KM 70/20 C 2SB (з двома бічними щітками): Фільтр для пилу
Фільтр для пилу
Фільтр ефективно очищає повітря, яке виходить, перешкоджаючи поширенню пилу під час прибирання. Легкий доступ до системи фільтрації дає змогу швидко замінювати фільтр.
Компактна підмітальна машина KM 70/20 C 2SB (з двома бічними щітками): Система Home Base
Система Home Base
Можливість перевезення додаткового інвентарю, наприклад, відра і щипців для крупного сміття. Можливість підвішування сумки з приладдям на повідковій рукоятці.
Великий контейнер для сміття
  • Зручна ручка полегшує використання бункера і його спорожнення.
Регульована ручка
  • Ергономічна рукоятка встановлюється в 3 положеннях.
  • Рукоятка складається для зберігання машини з економією місця.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу вручну
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 3920
Робоча ширина (мм) 480
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 700
Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм) 980
Повна/корисна ємність контейнера (л) 45 / 20
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 22
Робоча маса (кг) 22
Вага з упаковкою (кг) 27,534
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 989 / 800 / 416

Комплектація

  • Фільтр для дрібного пилу

Оснащення

  • Ручний привід повороту
  • Регульована циліндрична щітка
  • Складна рукоятка
  • Принцип замітання
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
Компактна підмітальна машина KM 70/20 C 2SB (з двома бічними щітками)

Відео

Області застосування
  • Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
  • Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
  • Для прибирання об'єктів комунальних господарств
  • Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві
Аксесуари
Запчастини для KM 70/20 C 2SB (з двома бічними щітками)

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.