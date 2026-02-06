Підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/20 C 2SB оснащена роликовою щіткою та 2 бічними щітками. Машина приводиться в дію оператором, який штовхає її. Вона легко та ефективно очищає підлоги в будівлях або зовнішні території, забезпечуючи при цьому 9-кратне підвищення продуктивності прибирання в порівнянні з підмітанням мітлою. Роликова щітка, яка встановлюється в 6 положеннях, у поєднанні з плавно регульованими бічними щітками забезпечує оптимальне прибирання різних підлогових покриттів, а встановлений фільтр практично повністю усуває поширення пилу. Зручності роботи сприяють переміщувана по висоті повідкова рукоятка і можливість перевезення на машині додаткового прибирального інвентарю, наприклад, відра і щипців, що дають змогу безпосередньо в процесі прибирання видаляти крупне сміття. Конструкція машини KM 70/20 C 2SB гарантує її зберігання з економією місця.