Аппарат для чистки лестниц BD 17/5 C Ep

Компактный сетевой аппарат BD 17/5 C, оснащаемый дисковой щеткой, предназначен для влажной уборки, шампунирования ковров, полировки и кристаллизации поверхностей малой площади, например лестничных ступеней или подоконников.

Благодаря компактным размерам (33 x 17–20 x 29 см) питаемый от электросети аппарат BD 17/5 C прекрасно подходит для чистки поверхностей, которые не могут очищаться поломойно-всасывающими машинами более крупных размеров и требуют больших затрат при ручной уборке. Корпус аппарата изготовлен из ударопрочной пластмассы. Замена дисковой щетки падодержателем или наоборот производится в считаные секунды, а удобный доступ к расположенным с боковой стороны элементам управления обеспечивает удобство выполнения работ. Две ручки позволяют надежно удерживать легкий (5 кг) аппарат и уверенно перемещать его. Регулятор частоты вращения (0–450 об/мин) обеспечивает быстрое и эффективное решение любых задач (чистки, кристаллизации и полировки твердых поверхностей или шампунирования ковровых покрытий) с превосходным результатом. Возможность одновременной очистки горизонтальных и вертикальных поверхностей (например, при чистке лестниц) уменьшает затраты времени и средств. Аппарат BD 17/5 C, использование которого значительно повышает эффективность уборки, представляет особый интерес для клининговых компаний. Принадлежности, необходимые для выполнения конкретных работ, заказываются дополнительно.

Особенности и преимущества
Компактность и малый вес
Эффективное решение для очистки поверхностей малой площади, например лестничных ступеней и подоконников. Простота транспортировки.
Стационарный и мобильный варианты
Частота вращения может быть адаптирована к конкретной задаче уборки.
Опционально доступна щетка для чистки углов
Для обработки угловых участков. (Опциональная щетка для чистки углов позволяет одновременно обрабатывать горизонтальные и вертикальные поверхности).
Высококачественные компоненты
  • Аппарат практически не требует обслуживания.
Обширный ассортимент принадлежностей
  • Для выполнения множества уборочных работ.
  • Доступны щетки различной жесткости и диаметра, в том числе для чистки ковров.
  • Пады и падодержатели для гладких напольных покрытий
Простота использования.
  • Простота в эксплуатации
Возможность демонтажа всех принадлежностей
  • Хранение с экономией места
Применение вертикально или горизонтально
  • Повышенная гибкость: возможность очищать как горизонтальные (например, ступени и подоконники), так и вертикальные поверхности (например, торцевые стороны).
Присоединяемый бак
  • Штанга (опция) облегчает уборку лестничных площадок
Возможна замена щеток и падодержателя
  • Быстрое переоснащение для выполнения различных уборочных работ.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 170 - 200
Частота вращения щетки (об/мин) 450
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Напряжение (В) 220 - 230
Частота (Гц) 50 - 60
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 5,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 330 x 136 x 290

Оснащение

  • Регулятор скорости вращения щетки
  • Питание от сети
  • Бак (опция): 2.5 л

Области применения
  • Уборка лестниц – без проблем
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
  • Для уборки в стесненных пространственных условиях
  • Для тщательной очистки ковров малой площади
Принадлежности
