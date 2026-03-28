Аппарат для чистки лестниц BD 17/5 C Ep
Компактный сетевой аппарат BD 17/5 C, оснащаемый дисковой щеткой, предназначен для влажной уборки, шампунирования ковров, полировки и кристаллизации поверхностей малой площади, например лестничных ступеней или подоконников.
Благодаря компактным размерам (33 x 17–20 x 29 см) питаемый от электросети аппарат BD 17/5 C прекрасно подходит для чистки поверхностей, которые не могут очищаться поломойно-всасывающими машинами более крупных размеров и требуют больших затрат при ручной уборке. Корпус аппарата изготовлен из ударопрочной пластмассы. Замена дисковой щетки падодержателем или наоборот производится в считаные секунды, а удобный доступ к расположенным с боковой стороны элементам управления обеспечивает удобство выполнения работ. Две ручки позволяют надежно удерживать легкий (5 кг) аппарат и уверенно перемещать его. Регулятор частоты вращения (0–450 об/мин) обеспечивает быстрое и эффективное решение любых задач (чистки, кристаллизации и полировки твердых поверхностей или шампунирования ковровых покрытий) с превосходным результатом. Возможность одновременной очистки горизонтальных и вертикальных поверхностей (например, при чистке лестниц) уменьшает затраты времени и средств. Аппарат BD 17/5 C, использование которого значительно повышает эффективность уборки, представляет особый интерес для клининговых компаний. Принадлежности, необходимые для выполнения конкретных работ, заказываются дополнительно.
Особенности и преимущества
Компактность и малый весЭффективное решение для очистки поверхностей малой площади, например лестничных ступеней и подоконников. Простота транспортировки.
Стационарный и мобильный вариантыЧастота вращения может быть адаптирована к конкретной задаче уборки.
Опционально доступна щетка для чистки угловДля обработки угловых участков. (Опциональная щетка для чистки углов позволяет одновременно обрабатывать горизонтальные и вертикальные поверхности).
Высококачественные компоненты
- Аппарат практически не требует обслуживания.
Обширный ассортимент принадлежностей
- Для выполнения множества уборочных работ.
- Доступны щетки различной жесткости и диаметра, в том числе для чистки ковров.
- Пады и падодержатели для гладких напольных покрытий
Простота использования.
- Простота в эксплуатации
Возможность демонтажа всех принадлежностей
- Хранение с экономией места
Применение вертикально или горизонтально
- Повышенная гибкость: возможность очищать как горизонтальные (например, ступени и подоконники), так и вертикальные поверхности (например, торцевые стороны).
Присоединяемый бак
- Штанга (опция) облегчает уборку лестничных площадок
Возможна замена щеток и падодержателя
- Быстрое переоснащение для выполнения различных уборочных работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|170 - 200
|Частота вращения щетки (об/мин)
|450
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Напряжение (В)
|220 - 230
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|5,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 136 x 290
Оснащение
- Регулятор скорости вращения щетки
- Питание от сети
- Бак (опция): 2.5 л
Области применения
- Уборка лестниц – без проблем
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
- Для уборки в стесненных пространственных условиях
- Для тщательной очистки ковров малой площади