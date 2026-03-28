Благодаря компактным размерам (33 x 17–20 x 29 см) питаемый от электросети аппарат BD 17/5 C прекрасно подходит для чистки поверхностей, которые не могут очищаться поломойно-всасывающими машинами более крупных размеров и требуют больших затрат при ручной уборке. Корпус аппарата изготовлен из ударопрочной пластмассы. Замена дисковой щетки падодержателем или наоборот производится в считаные секунды, а удобный доступ к расположенным с боковой стороны элементам управления обеспечивает удобство выполнения работ. Две ручки позволяют надежно удерживать легкий (5 кг) аппарат и уверенно перемещать его. Регулятор частоты вращения (0–450 об/мин) обеспечивает быстрое и эффективное решение любых задач (чистки, кристаллизации и полировки твердых поверхностей или шампунирования ковровых покрытий) с превосходным результатом. Возможность одновременной очистки горизонтальных и вертикальных поверхностей (например, при чистке лестниц) уменьшает затраты времени и средств. Аппарат BD 17/5 C, использование которого значительно повышает эффективность уборки, представляет особый интерес для клининговых компаний. Принадлежности, необходимые для выполнения конкретных работ, заказываются дополнительно.