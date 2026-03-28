Апарат для чищення сходів BD 17/5 C Ep
Компактний мережевий апарат BD 17/5 C, який оснащується дисковою щіткою, призначений для вологого прибирання, шампунування килимів, полірування і кристалізації поверхонь малої площі, наприклад, сходів або підвіконь.
Завдяки компактним розмірам (33 x 17-20 x 29 см) апарат BD 17/5 C , який живиться від електромережі, чудово підходить для очищення поверхонь, які не можна очистити підлогомийно-всмоктуючими машинами більших розмірів, що потребують більших витрат при ручному прибиранні. Корпус апарату виготовлений з ударостійкої пластмаси. Заміна дискової щітки падотримачем або навпаки відбувається за лічені секунди, а зручний доступ до розташованих збоку елементів управління забезпечує зручність виконання робіт. Дві ручки дають змогу надійно утримувати легкий (5 кг) апарат та впевнено переміщати його. Регулятор частоти обертання (0-450 об/хв) забезпечує швидке й ефективне вирішення будь-яких завдань (очищення, кристалізації та полірування твердих поверхонь або шампунування килимових покриттів) із відмінним результатом. Можливість одночасного очищення горизонтальних і вертикальних поверхонь (наприклад, під час прибирання сходів) зменшує витрати часу і коштів. Апарат BD 17/5 C, використання якого значно підвищує ефективність прибирання, може стати хорошим доповненням асортименту обладнання клінінгових компаній. Приладдя та аксесуари, необхідні для виконання конкретних робіт, замовляються додатково.
Особливості та переваги
Компактність і мала вагаЕфективне рішення для очищення поверхонь малої площі, наприклад сходів та підвіконь. Простота транспортування.
Регулювання частоти обертанняЧастота обертання може бути адаптована до конкретного завдання прибирання.
Опціонально доступна щітка для очищення кутівДля обробки кутових ділянок. (Опціональна щітка для очищення кутів дає змогу одночасно обробляти горизонтальні та вертикальні поверхні).
Високоякісні компоненти
- Апарат практично не потребує обслуговування.
Великий асортимент приладдя
- Для виконання безлічі прибиральних робіт.
- Доступні щітки різної жорсткості та діаметра, зокрема для очищення килимів.
- Пади і падотримачі для гладких підлогових покриттів
Простота використання.
- Простота в експлуатації
Можливість демонтажу всього приладдя
- Зберігання з економією місця
Застосування вертикально або горизонтально
- Підвищена гнучкість: можливість очищати як горизонтальні (наприклад, сходинки та підвіконня), так і вертикальні поверхні (наприклад, торцеві сторони).
Можна приєднати бак
- Штанга (опція) полегшує прибирання сходів
Можлива заміна щіток і падотримача
- Швидке переоснащення для виконання різних прибиральних робіт.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Робоча ширина щіток (мм)
|170 - 200
|Частота обертання щітки (об/хв)
|450
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|69
|Напруга (В)
|220 - 230
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|5,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 136 x 290
Оснащення
- Регулятор швидкості обертання щітки
- Живлення від мережі
- Бак (опція): 2.5 л
Області застосування
- Прибирання сходів – без проблем
- Для ретельного очищення будь-яких підлогових покриттів - від твердих до килимових.
- Для прибирання в обмежених просторових умовах
- Для ретельного очищення килимів малої площі