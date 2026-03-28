Завдяки компактним розмірам (33 x 17-20 x 29 см) апарат BD 17/5 C , який живиться від електромережі, чудово підходить для очищення поверхонь, які не можна очистити підлогомийно-всмоктуючими машинами більших розмірів, що потребують більших витрат при ручному прибиранні. Корпус апарату виготовлений з ударостійкої пластмаси. Заміна дискової щітки падотримачем або навпаки відбувається за лічені секунди, а зручний доступ до розташованих збоку елементів управління забезпечує зручність виконання робіт. Дві ручки дають змогу надійно утримувати легкий (5 кг) апарат та впевнено переміщати його. Регулятор частоти обертання (0-450 об/хв) забезпечує швидке й ефективне вирішення будь-яких завдань (очищення, кристалізації та полірування твердих поверхонь або шампунування килимових покриттів) із відмінним результатом. Можливість одночасного очищення горизонтальних і вертикальних поверхонь (наприклад, під час прибирання сходів) зменшує витрати часу і коштів. Апарат BD 17/5 C, використання якого значно підвищує ефективність прибирання, може стати хорошим доповненням асортименту обладнання клінінгових компаній. Приладдя та аксесуари, необхідні для виконання конкретних робіт, замовляються додатково.