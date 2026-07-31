Максимальная эффективность уборки, удобство в работе и широкий спектр решаемых задач: новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C – это очень интересное предложение для клининговых компаний, производящих уборку в офисных зданиях, магазинах, больницах или школах. Инновационная технология, обеспечивающая постоянные вибрации за счет комбинации орбитального и вращательного движений, гарантирует эффективное выполнение самых разнообразных работ – от генеральной уборки или полировки до кристаллизации и удаления изношенных защитных покрытий. При этом 43-сантиметровая рабочая ширина машины позволяет использовать ее даже в узких и сильно заставленных помещениях.