Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C
Мощная, надежная и универсальная: новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C комбинирует орбитальное и вращательное движения для достижения высочайшей эффективности очистки.
Максимальная эффективность уборки, удобство в работе и широкий спектр решаемых задач: новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C – это очень интересное предложение для клининговых компаний, производящих уборку в офисных зданиях, магазинах, больницах или школах. Инновационная технология, обеспечивающая постоянные вибрации за счет комбинации орбитального и вращательного движений, гарантирует эффективное выполнение самых разнообразных работ – от генеральной уборки или полировки до кристаллизации и удаления изношенных защитных покрытий. При этом 43-сантиметровая рабочая ширина машины позволяет использовать ее даже в узких и сильно заставленных помещениях.
Особенности и преимущества
Простое и интуитивно понятное управление.Удобное и простое обслуживание. Очень хорошая балансировка и легкое управление. Способствует избежанию ошибок управления.
Возможность поворота рукояткиУвеличивает давление прижима щетки с 38 до 55 кг. Высокая эффективность уборки даже в сложных условиях ее проведения. Удобство работы в стесненных пространственных условиях.
Откидывающаяся на 90° головаПозволяет легко и быстро заменять пад. Повышает удобство, исключает контакт мокрых падов с полом.
Роторно-орбитальное движение
- Отличный результат влажной уборки при значительно (до 50 %) меньших затратах времени.
- Отличное качество очистки напольных покрытий всех видов.
- Уменьшенные затраты на уборку и обучение персонала.
Мощный двигатель
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Мощная для широкого спектра применений.
- Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Рабочая высота (мм)
|100
|Бак для чистой воды (л)
|12
|Частота вращения щетки (об/мин)
|60
|Давление прижима щетки (кг)
|38 - 55
|Колебания (О/мин)
|1500
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|54
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|52,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1070 x 570 x 430
Комплектация
- Бак: 12 л
- Падодержатель
Оснащение
- Питание от сети
Видео
Области применения
- Идеальное решение для офисных зданий, производственных предприятий, магазинов, гостиниц, столовых, больниц или школ
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BDS 43/ Orbital C
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