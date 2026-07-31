Максимальна ефективність прибирання, зручність у роботі та широкий спектр застосування для різних задач: нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43 / Orbital C представляє собою дуже цікаву пропозицію для клінінгових компаній, які прибирають в офісних будівлях, магазинах, лікарнях або школах. Інноваційна технологія, яка забезпечує постійні вібрації за рахунок комбінації орбітального та обертального рухів, гарантує ефективне виконання найрізноманітніших робіт – від генерального прибирання або полірування до кристалізації та видалення зношених захисних покриттів. При цьому 43-сантиметрова робоча ширина машини дозволяє використовувати її навіть у вузьких та сильно заставлених приміщеннях.