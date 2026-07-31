Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C

Потужна, надійна та універсальна: нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43 / Orbital C комбінує орбітальний та обертальний рух для досягнення найвищої ефективності очищення.

Максимальна ефективність прибирання, зручність у роботі та широкий спектр застосування для різних задач: нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43 / Orbital C представляє собою дуже цікаву пропозицію для клінінгових компаній, які прибирають в офісних будівлях, магазинах, лікарнях або школах. Інноваційна технологія, яка забезпечує постійні вібрації за рахунок комбінації орбітального та обертального рухів, гарантує ефективне виконання найрізноманітніших робіт – від генерального прибирання або полірування до кристалізації та видалення зношених захисних покриттів. При цьому 43-сантиметрова робоча ширина машини дозволяє використовувати її навіть у вузьких та сильно заставлених приміщеннях.

Особливості та переваги
Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C: Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
Зручне і просте обслуговування. Дуже хороше балансування та легке управління. Сприяє попередженню помилок управління.
Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C: Можливість повороту рукоятки
Можливість повороту рукоятки
Збільшує тиск прижиму щітки з 38 до 55 кг. Висока ефективність прибирання навіть у складних умовах його проведення. Зручність роботи в обмежених просторових умовах.
Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C: Голова відкидається на 90°
Голова відкидається на 90°
Дозволяє легко та швидко замінювати пад. Підвищує зручність, унеможливлює контакт мокрих падів із підлогою.
Роторно-орбітальний рух
  • Відмінний результат вологого прибирання при значно менших витратах часу (до 50%).
  • Відмінна якість очищення підлогових покриттів всіх видів.
  • Зменшені витрати на прибирання та навчання персоналу.
Потужний двигун
  • Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
  • Потужна для широкого спектру застосування.
  • Низькі витрати на експлуатацію та обслуговування.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Живлення від мережі
Робоча ширина щіток (мм) 430
Робоча висота (мм) 100
Частота обертання щітки (об/хв) 60
Тиск притиску щітки (кг) 38 - 55
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 54
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 52,1
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1070 x 570 x 430

Комплектація

  • Бак: 12 л
  • Падотримач

Оснащення

  • Живлення від мережі

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для офісних будівель, виробничих підприємств, магазинів, готелів, їдалень, лікарень чи шкіл
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BDS 43/ Orbital C

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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