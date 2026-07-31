Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C
Потужна, надійна та універсальна: нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43 / Orbital C комбінує орбітальний та обертальний рух для досягнення найвищої ефективності очищення.
Максимальна ефективність прибирання, зручність у роботі та широкий спектр застосування для різних задач: нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43 / Orbital C представляє собою дуже цікаву пропозицію для клінінгових компаній, які прибирають в офісних будівлях, магазинах, лікарнях або школах. Інноваційна технологія, яка забезпечує постійні вібрації за рахунок комбінації орбітального та обертального рухів, гарантує ефективне виконання найрізноманітніших робіт – від генерального прибирання або полірування до кристалізації та видалення зношених захисних покриттів. При цьому 43-сантиметрова робоча ширина машини дозволяє використовувати її навіть у вузьких та сильно заставлених приміщеннях.
Особливості та переваги
Просте та інтуїтивно зрозуміле управлінняЗручне і просте обслуговування. Дуже хороше балансування та легке управління. Сприяє попередженню помилок управління.
Можливість повороту рукояткиЗбільшує тиск прижиму щітки з 38 до 55 кг. Висока ефективність прибирання навіть у складних умовах його проведення. Зручність роботи в обмежених просторових умовах.
Голова відкидається на 90°Дозволяє легко та швидко замінювати пад. Підвищує зручність, унеможливлює контакт мокрих падів із підлогою.
Роторно-орбітальний рух
- Відмінний результат вологого прибирання при значно менших витратах часу (до 50%).
- Відмінна якість очищення підлогових покриттів всіх видів.
- Зменшені витрати на прибирання та навчання персоналу.
Потужний двигун
- Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
- Потужна для широкого спектру застосування.
- Низькі витрати на експлуатацію та обслуговування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Робоча ширина щіток (мм)
|430
|Робоча висота (мм)
|100
|Частота обертання щітки (об/хв)
|60
|Тиск притиску щітки (кг)
|38 - 55
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|54
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|52,1
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1070 x 570 x 430
Комплектація
- Бак: 12 л
- Падотримач
Оснащення
- Живлення від мережі
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для офісних будівель, виробничих підприємств, магазинів, готелів, їдалень, лікарень чи шкіл
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BDS 43/ Orbital C
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