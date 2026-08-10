Конфигурируемая машина позволяет удовлетворить любые требования, предъявляемые покупателями к оснащению (сетевым или аккумуляторным приводом, тяговым двигателем и т. д.), техническим параметрам (например, рабочей ширине или емкости батареи), а также к специальному оборудованию. Поломоечная машина B 40 C Bp с аккумуляторным приводом может быть оснащена 4 щеточными головками – двух разных типов в двух вариантах ширины. Кроме того, на выбор предлагаются 3 типа батарей и 4 разные всасывающие балки. И, наконец, машину можно укомплектовать уникальным дополнительным оборудованием, например, системой промывки бака. Система KIK, используемая в машинах класса B 40 в сочетании с прогрессивной технологией управления EASY, обеспечивает качественно новый уровень удобства, обслуживания и защиты оборудования от нерпавильной эксплуатации.