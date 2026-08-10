Поломоечная машина B 40 C Bp

Тихая и компактная конфигурационная поломоечная машина с инновационной концепцией управления - B 40 C Bp идеально подходит для площадей от 400 до 1100 м². Система KIK, используемая в машинах класса B 40 в сочетании с прогрессивной технологией управления EASY, обеспечивает качественно новый уровень удобства, обслуживания и защиты оборудования неправильной эксплуатации.

Конфигурируемая машина позволяет удовлетворить любые требования, предъявляемые покупателями к оснащению (сетевым или аккумуляторным приводом, тяговым двигателем и т. д.), техническим параметрам (например, рабочей ширине или емкости батареи), а также к специальному оборудованию. Поломоечная машина B 40 C Bp с аккумуляторным приводом может быть оснащена 4 щеточными головками – двух разных типов в двух вариантах ширины. Кроме того, на выбор предлагаются 3 типа батарей и 4 разные всасывающие балки. И, наконец, машину можно укомплектовать уникальным дополнительным оборудованием, например, системой промывки бака. Система KIK, используемая в машинах класса B 40 в сочетании с прогрессивной технологией управления EASY, обеспечивает качественно новый уровень удобства, обслуживания и защиты оборудования от нерпавильной эксплуатации.

Особенности и преимущества
Три аккумулятора на выбор
  • Типы аккумуляторов: необслуживаемые 70 Ah (C5), малообслуживаемые 80 Ah (C5) или необслуживаемые 105 Ач (C5).
  • Встроенное зарядное устройство может быть адаптировано к различным типам аккумуляторов.
Переключатель системы управления EASY
  • Простой в использовании.
  • Основные функции легко управляются переключателем EASY.
eco!efficiency
  • Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
  • Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Прямая или изогнутая всасывающая балка
  • Для идеального всасывания на каждом этаже.
  • Всасывающие балки с различными уплотнительными полосами на выбор: из натурального каучука или маслостойкого полиуретана, как для чувствительных, так и для грубых поверхностей.
Инновационная система KIK
  • Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
  • Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
Практичные габариты устройства
  • Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
  • Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 40 / 40
Батарея (В) 24
Потребляемая мощность (Вт) до 1100
Вес (без аксессуаров) (кг) 58
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1212 x 520 x 1142

Оснащение

  • Система бак в баке
Поломоечная машина B 40 C Bp
Поломоечная машина B 40 C Bp
Поломоечная машина B 40 C Bp
Поломоечная машина B 40 C Bp
Принадлежности
Чистящее средство