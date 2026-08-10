Підлогомийна машина B 40 C Bp

Тиха і компактна конфігураційна підлогомиюча машина з інноваційною концепцією управління B 40 C Bp ідеально підходить для площ від 400 до 1100 м². Система KIK, що використовується в машинах класу B 40 у поєднанні з прогресивною технологією управління EASY, забезпечує якісно новий рівень зручності, обслуговування і захисту обладнання від неправильної експлуатації.

Машина, що може бути зконфігурована, дозволяє задовольнити будь-які вимоги, що висуваються покупцями до оснащення (мережевий або акумуляторний привід, тяговий двигун і т. д.), технічних параметрів (наприклад, робоча ширина або ємність батареї), а також до спеціального обладнання. Підлогомиюча машина B 40 C Bp з акумуляторним приводом може бути оснащена 4ма щітковими головками на вибір - двох різних типів у двох варіантах ширини. Крім того, на вибір пропонуються три типи батареї і 4 різні всмоктувальні балки. І, нарешті, машину можна укомплектувати унікальним додатковим обладнанням, наприклад, системою промивки бака. Система KIK, використовувана в машинах класу B 40 у поєднанні з прогресивною технологією управління EASY, забезпечує якісно новий рівень зручності, обслуговування і захисту обладнання від неправильної експлуатації.

Особливості та переваги
Три акумулятора на вибір
  • Типи акумуляторів: не обслуговуються 70 Ah (C5), мало обслуговуються 80 Ah (C5) або не обслуговуються 105 Ач (C5).
  • Вбудований зарядний пристрій може бути адаптоване до різних типів акумуляторів.
Один перемикач системи управління EASY
  • Простий у використанні.
  • Основні функції легко управляються перемикачем EASY.
eco!efficiency
  • Для значного скорочення споживання енергії і часу автономної роботи.
  • Режим eco!еfficiency: безшумна робота апарату (наприклад, у лікарнях або готелях) .
Пряма або вигнута всмоктуюча балка
  • Для ідеального всмоктування на кожному поверсі.
  • Усмоктувальні балки з різними ущільнювальними смугами на вибір: з натурального каучуку або маслостійкого поліуретану, як для чутливих, так і для грубих поверхонь.
Інноваційна система KIK
  • Жовтий ключ - для операторів, сірий ключ - для керівників.
  • Зниження витрат на обслуговування за рахунок малої кількості операційних помилок .
Практичні габарити пристрою
  • Машина легко маневрує навіть в обмеженому просторі.
  • Асиметрична форма забезпечує кращий огляд на поверхню, що очищається .
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина щіток (мм) 430
Ширина всмоктуючої балки (мм) 850
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 40 / 40
Батарея (В) 24
Споживана потужність (Вт) до 1100
Маса (без приладдя) (кг) 58
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1212 x 520 x 1142

Оснащення

  • Система «бак у баку»
Підлогомийна машина B 40 C Bp
Підлогомийна машина B 40 C Bp
Підлогомийна машина B 40 C Bp
Підлогомийна машина B 40 C Bp
Аксесуари
Чистячий засіб