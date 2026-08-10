Машина, що може бути зконфігурована, дозволяє задовольнити будь-які вимоги, що висуваються покупцями до оснащення (мережевий або акумуляторний привід, тяговий двигун і т. д.), технічних параметрів (наприклад, робоча ширина або ємність батареї), а також до спеціального обладнання. Підлогомиюча машина B 40 C Bp з акумуляторним приводом може бути оснащена 4ма щітковими головками на вибір - двох різних типів у двох варіантах ширини. Крім того, на вибір пропонуються три типи батареї і 4 різні всмоктувальні балки. І, нарешті, машину можна укомплектувати унікальним додатковим обладнанням, наприклад, системою промивки бака. Система KIK, використовувана в машинах класу B 40 у поєднанні з прогресивною технологією управління EASY, забезпечує якісно новий рівень зручності, обслуговування і захисту обладнання від неправильної експлуатації.