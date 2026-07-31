Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51

Компактная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением B 50 W Bp оснащена надежными алюминиевыми компонентами, щеточным узлом D 51 с дисковой щеткой, а также системами дозирования чистящего средства, автоматической заправки бака для чистой воды и автоматической промывки бака для грязной воды.

Компактная поломойно-всасывающая машина B 50 W Bp обеспечивает эффективную влажную уборку и отличается исключительно прочной конструкцией: щеточный узел и всасывающая балка изготовлены из долговечного литого под давлением алюминия. Всасывающая балка отлично собирает влагу даже при уборке структурированных напольных покрытий и движении на поворотах. Щеточный узел D 51 с одной дисковой щеткой гарантирует отличные результаты уборки. Компактная конструкция поломойно-всасывающей машины с ручным управлением обеспечивает оператору отличный обзор убираемой зоны и высокую маневренность в заставленных помещениях. Тяговый привод облегчает простое управление машиной и уменьшает физическую нагрузку на оператора. Новая система дозирования DOSE обеспечивает точную подачу в воду необходимого объема чистящего средства, что способствует экономии средств и сбережению ресурсов. Система автоматической промывки бака для грязной воды (Auto-Rinse) облегчает эту работу и исключает контакт оператора с грязью, а система автоматической заправки (Auto-Fill) исключает необходимость контроля при заполнении бака для чистой воды благодаря автоматическому отключению подачи воды. При этом, универсальный заправочный шланг позволяет без проблем заправлять машину из любого водопроводного крана. При помощи приложения «Machine Connect» можно легко осуществлять дополнительные настройки машины и получать информацию о ее состоянии со смартфона.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51: Очень компактная конструкция машины
Очень компактная конструкция машины
Хороший обзор убираемой зоны и высокая маневренность. Простота эксплуатации, надежность и стойкость к механическим воздействиям.
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51: Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»
Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»
Расширенные функциональные возможности и большой объем выдаваемой информации. Контроль расходования ресурсов, повышение производительности и информирование в наглядной графической форме о возникновении неисправностей и необходимости обслуживания. Настройка параметров, редактирование полномочий для системы KIK.
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51: Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Надежные компоненты, устойчивые к механическим воздействиям. Сокращение простоев и повышение производительности при меньших затратах.
Параболическая всасывающая балка с уплотнительными полосами из материала Linatex
  • Эффективный сбор влаги, в т. ч. при движении по структурированным напольных покрытиям и на поворотах.
  • Уменьшение риска поскользнуться на мокром полу и объема дополнительных ручных работ.
Щеточный узел D 51 с одной дисковой щеткой
  • Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
  • Возможность уборки в часы работы предприятий и долгая работа от одного заряда батареи.
Система Eco!Flow для регулировки подачи моющего раствора в зависимости от скорости движения машины
  • Обеспечивает регулировку подачи воды в зависимости от скорости движения машины.
  • Стабильно высокое качество уборки, в т. ч. при движении на поворотах.
Новая встроенная система дозирования чистящего средства DOSE
  • Точное дозирование чистящего средства.
  • Стабильное высокое качество уборки при значительной экономии затрат.
  • Бесконтактная замена чистящих средств благодаря системе дозирования замкнутого типа.
Система промывки бака для грязной воды Auto-Rinse
  • Бесконтактная очистка бака для грязной воды.
  • Вода не разбрызгивается по сторонам.
Система автоматической заправки бака чистой водой Auto-Fill
  • Быстрая и удобная заправка бака для чистой воды.
  • Экономия рабочего времени и исключение переполнения бака благодаря автоматическому отключению подачи воды.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 50 / 50
Теор. производительность по площади (м²) макс. 3060
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1840
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Скорость движения (км/ч) макс. 6
Частота вращения щетки (об/мин) 140
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 29 / 32
Ширина разворота (мм) 1400
Расход воды (л/мин) макс. 2,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Полная нормативная масса (кг) 245
Вес (без аксессуаров) (кг) 103,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1367 x 609 x 1082

Комплектация

  • Зарядное устройство
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
  • Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа

Оснащение

  • Система DOSE
  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
  • Запатентованная система промывки бака
  • Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Система Auto-Fill
  • Низкая концентрация моющего средства (до 0,25 %)
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Переключатель системы управления EASY
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, предприятий розничной торговли или общественных учреждений
  • Для уборки полов в столовых, школах и больницах
  • Для поддерживающей и промежуточной уборки, например, в общественных зданиях
Принадлежности
Чистящее средство