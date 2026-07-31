Компактная поломойно-всасывающая машина B 50 W Bp обеспечивает эффективную влажную уборку и отличается исключительно прочной конструкцией: щеточный узел и всасывающая балка изготовлены из долговечного литого под давлением алюминия. Всасывающая балка отлично собирает влагу даже при уборке структурированных напольных покрытий и движении на поворотах. Щеточный узел D 51 с одной дисковой щеткой гарантирует отличные результаты уборки. Компактная конструкция поломойно-всасывающей машины с ручным управлением обеспечивает оператору отличный обзор убираемой зоны и высокую маневренность в заставленных помещениях. Тяговый привод облегчает простое управление машиной и уменьшает физическую нагрузку на оператора. Новая система дозирования DOSE обеспечивает точную подачу в воду необходимого объема чистящего средства, что способствует экономии средств и сбережению ресурсов. Система автоматической промывки бака для грязной воды (Auto-Rinse) облегчает эту работу и исключает контакт оператора с грязью, а система автоматической заправки (Auto-Fill) исключает необходимость контроля при заполнении бака для чистой воды благодаря автоматическому отключению подачи воды. При этом, универсальный заправочный шланг позволяет без проблем заправлять машину из любого водопроводного крана. При помощи приложения «Machine Connect» можно легко осуществлять дополнительные настройки машины и получать информацию о ее состоянии со смартфона.