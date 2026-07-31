Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням B 50 W Bp оснащена надійними алюмінієвими компонентами, щітковим вузлом D 51 з дисковою щіткою, а також системами дозування миючого засобу, автоматичної заправки бака для чистої води та автоматичної промивки бака для брудної води.
Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина B 50 W Bp забезпечує ефективне вологе прибирання і відрізняється винятково міцною конструкцією: щітковий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з довговічного литого під тиском алюмінію. Всмоктуюча балка чудово збирає вологу навіть під час прибирання структурованих підлогових покриттів і руху на поворотах. Щітковий вузол D 51 з однією дисковою щіткою гарантує відмінні результати прибирання. Компактна конструкція підлогомийно-всмоктуючої машини з ручним управлінням забезпечує оператору чудовий огляд зони, яка прибирається, і високу маневреність у заставлених приміщеннях. Тяговий привід полегшує управління машиною і зменшує фізичне навантаження на оператора. Нова система дозування DOSE забезпечує точну подачу у воду необхідного об’єму миючого засобу, що сприяє економії коштів і заощадженню ресурсів. Система автоматичної промивки бака для брудної води (Auto-Rinse) полегшує цю роботу й унеможливлює контакт оператора з брудом, а система автоматичної заправки (Auto-Fill) виключає необхідність контролю під час заповнення бака для чистої води завдяки автоматичному відключенню подачі води. При цьому, універсальний заправний шланг дає змогу без проблем заправляти машину з будь-якого водопровідного крана. За допомогою програми «Machine Connect» можна легко здійснювати додаткові налаштування машини і отримувати інформацію про її стан зі смартфона.
Особливості та переваги
Дуже компактна конструкція машиниХороший огляд зони, яка прибирається, і висока маневреність. Простота експлуатації, надійність і стійкість до механічних впливів.
Сумісність із мобільним додатком «Machine Connect»Розширені функціональні можливості і великий об’єм інформації, яка видається. Контроль витрачання ресурсів, підвищення продуктивності та інформування в наочній графічній формі про виникнення несправностей та необхідність обслуговування. Налаштування параметрів, редагування повноважень для системи KIK.
Щітковий вузол і всмоктуюча балка з литого під тиском алюмініюНадійні компоненти, стійкі до механічних впливів. Скорочення простоїв і підвищення продуктивності за менших витрат.
Параболічна всмоктуюча балка з ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex
- Ефективне збирання вологи, зокрема під час руху по структурованим підлоговим покриттям та на поворотах.
- Зменшення ризику посковзнутися на мокрій підлозі та об’єму додаткових ручних робіт.
Щітковий вузол D 51 з однією дисковою щіткою
- Висока енергоефективність та низький рівень шуму.
- Можливість прибирання в години роботи підприємств та довга робота від одного заряду батареї.
Система Eco!Flow для регулювання подачі миючого розчину залежно від швидкості руху машини
- Забезпечує регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини.
- Стабільна висока якість прибирання, в т. ч. під час руху на поворотах.
Нова вбудована система дозування миючого засобу DOSE
- Точне дозування миючого засобу.
- Стабільно висока якість прибирання при значній економії витрат.
- Безконтактна заміна миючих засобів завдяки системі дозування замкнутого типу.
Система автоматичної промивки бака для брудної води Auto-Rinse
- Безконтактне очищення бака для брудної води.
- Вода не розбризкується у всі сторони.
Система автоматичної заправки бака чистою водою Auto-Fill
- Швидка і зручна заправка бака для чистої води.
- Економія робочого часу і виключення переповнення бака завдяки автоматичному відключенню подачі води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|510
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|850
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|50 / 50
|Теоретична продуктивність по площі (м²)
|макс. 3060
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|1840
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Швидкість руху (км/год)
|макс. 6
|Частота обертання щітки (об/хв)
|140
|Тиск притиску щітки (кг/г/см²)
|29 / 32
|Ширина розвороту (мм)
|1400
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65
|Повна нормативна маса (кг)
|245
|Маса (без приладдя) (кг)
|103,5
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1367 x 609 x 1082
Комплектація
- Зарядний пристрій
- Всмоктуюча балка, вигнута
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
- Каністра для дозування миючого засобу замкнутого типу
Оснащення
- Система DOSE
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
- Запатентована система промивання бака для брудної води
- Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Система Auto-Fill
- Низька концентрація миючого засобу (до 0,25 %)
- Тип ущільнювальних смуг: Linatex®
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Перемикач системи керування EASY
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, підприємств роздрібної торгівлі або громадських установ
- Для прибирання підлоги в їдальнях, школах і лікарнях
- Для підтримуючого та проміжного прибирання, наприклад, у громадських будівлях