Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51

Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням B 50 W Bp оснащена надійними алюмінієвими компонентами, щітковим вузлом D 51 з дисковою щіткою, а також системами дозування миючого засобу, автоматичної заправки бака для чистої води та автоматичної промивки бака для брудної води.

Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина B 50 W Bp забезпечує ефективне вологе прибирання і відрізняється винятково міцною конструкцією: щітковий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з довговічного литого під тиском алюмінію. Всмоктуюча балка чудово збирає вологу навіть під час прибирання структурованих підлогових покриттів і руху на поворотах. Щітковий вузол D 51 з однією дисковою щіткою гарантує відмінні результати прибирання. Компактна конструкція підлогомийно-всмоктуючої машини з ручним управлінням забезпечує оператору чудовий огляд зони, яка прибирається, і високу маневреність у заставлених приміщеннях. Тяговий привід полегшує управління машиною і зменшує фізичне навантаження на оператора. Нова система дозування DOSE забезпечує точну подачу у воду необхідного об’єму миючого засобу, що сприяє економії коштів і заощадженню ресурсів. Система автоматичної промивки бака для брудної води (Auto-Rinse) полегшує цю роботу й унеможливлює контакт оператора з брудом, а система автоматичної заправки (Auto-Fill) виключає необхідність контролю під час заповнення бака для чистої води завдяки автоматичному відключенню подачі води. При цьому, універсальний заправний шланг дає змогу без проблем заправляти машину з будь-якого водопровідного крана. За допомогою програми «Machine Connect» можна легко здійснювати додаткові налаштування машини і отримувати інформацію про її стан зі смартфона.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51: Дуже компактна конструкція машини
Дуже компактна конструкція машини
Хороший огляд зони, яка прибирається, і висока маневреність. Простота експлуатації, надійність і стійкість до механічних впливів.
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51: Сумісність із мобільним додатком «Machine Connect»
Сумісність із мобільним додатком «Machine Connect»
Розширені функціональні можливості і великий об’єм інформації, яка видається. Контроль витрачання ресурсів, підвищення продуктивності та інформування в наочній графічній формі про виникнення несправностей та необхідність обслуговування. Налаштування параметрів, редагування повноважень для системи KIK.
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51: Щітковий вузол і всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
Щітковий вузол і всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
Надійні компоненти, стійкі до механічних впливів. Скорочення простоїв і підвищення продуктивності за менших витрат.
Параболічна всмоктуюча балка з ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex
  • Ефективне збирання вологи, зокрема під час руху по структурованим підлоговим покриттям та на поворотах.
  • Зменшення ризику посковзнутися на мокрій підлозі та об’єму додаткових ручних робіт.
Щітковий вузол D 51 з однією дисковою щіткою
  • Висока енергоефективність та низький рівень шуму.
  • Можливість прибирання в години роботи підприємств та довга робота від одного заряду батареї.
Система Eco!Flow для регулювання подачі миючого розчину залежно від швидкості руху машини
  • Забезпечує регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини.
  • Стабільна висока якість прибирання, в т. ч. під час руху на поворотах.
Нова вбудована система дозування миючого засобу DOSE
  • Точне дозування миючого засобу.
  • Стабільно висока якість прибирання при значній економії витрат.
  • Безконтактна заміна миючих засобів завдяки системі дозування замкнутого типу.
Система автоматичної промивки бака для брудної води Auto-Rinse
  • Безконтактне очищення бака для брудної води.
  • Вода не розбризкується у всі сторони.
Система автоматичної заправки бака чистою водою Auto-Fill
  • Швидка і зручна заправка бака для чистої води.
  • Економія робочого часу і виключення переповнення бака завдяки автоматичному відключенню подачі води.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 510
Ширина всмоктуючої балки (мм) 850
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 50 / 50
Теоретична продуктивність по площі (м²) макс. 3060
Практична продуктивність по площі (м²/год) 1840
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Швидкість руху (км/год) макс. 6
Частота обертання щітки (об/хв) 140
Тиск притиску щітки (кг/г/см²) 29 / 32
Ширина розвороту (мм) 1400
Витрата води (л/хв) макс. 2,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Повна нормативна маса (кг) 245
Маса (без приладдя) (кг) 103,5
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1367 x 609 x 1082

Комплектація

  • Зарядний пристрій
  • Всмоктуюча балка, вигнута
  • Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
  • Каністра для дозування миючого засобу замкнутого типу

Оснащення

  • Система DOSE
  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
  • Запатентована система промивання бака для брудної води
  • Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
  • Управління за допомогою мобільного додатку
  • Система Auto-Fill
  • Низька концентрація миючого засобу (до 0,25 %)
  • Тип ущільнювальних смуг: Linatex®
  • З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
  • Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
  • Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
  • Перемикач системи керування EASY
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
Підлогомийна машина B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для клінінгових компаній, підприємств роздрібної торгівлі або громадських установ
  • Для прибирання підлоги в їдальнях, школах і лікарнях
  • Для підтримуючого та проміжного прибирання, наприклад, у громадських будівлях
Аксесуари
Чистячий засіб