Поломоечная машина B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51 (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Компактная поломойно-всасывающая машина B 50 W Bp с ручным управлением оснащена алюминиевыми компонентами, щеточным узлом D 51 с дисковой щеткой, литий-ионной батареей 80 Ач с функцией быстрого заряда (за 2 часа), а также системами дозирования чистящего средства, автоматической заправки бака для чистой воды и автоматической промывки бака для грязной воды.
Компактная поломойно-всасывающая машина B 50 W Bp с ручным управлением отличается исключительно прочной конструкцией: щеточный узел и всасывающая балка изготовлены из долговечного литого под давлением алюминия. Всасывающая балка отлично собирает влагу даже при уборке структурированных напольных покрытий и движении на поворотах. Щеточный узел D 51 с одной дисковой щеткой гарантирует превосходные результаты поддерживающей или промежуточной уборки при низком уровне шума, а мощная литий-ионная батарея емкостью 80 Ач – продолжительную работу от одного заряда. Функция быстрого заряда сокращает простои поломойно-всасывающей машины с ручным управлением, компактные размеры которой обеспечивают оператору отличный обзор убираемой зоны и высокую маневренность. Тяговый привод облегчает управление машиной и уменьшает физическую нагрузку на оператора. Новая система дозирования DOSE обеспечивает точнуюподачу в воду необходимого объема чистящего средства, что способствует ресурсосбережению и экономии затрат. Система автоматической промывки бака (Auto-Rinse) исключает контакт с грязью при очистке бака для грязной воды. Заливку чистой воды облегчают универсальный заправочный шланг, присоединяемый к любому водопроводному крану, и система автоматической заправки (Auto-Fill), прерывающая подачу воды при заполнении бака до требуемого уровня. Приложение «Machine Connect» позволяет легко осуществлять дополнительные настройки машины и получать информацию о ее состоянии со смартфона.
Особенности и преимущества
Быстрозарядное устройство для литий-ионных батарей с зарядным током 50 А
- Полный заряд всего за 2 часа.
- Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»
- Расширенные функциональные возможности и большой объем выдаваемой информации.
- Контроль расходования ресурсов, повышение производительности и информирование в наглядной графической форме о возникновении неисправностей и необходимости обслуживания.
- Настройка параметров, редактирование полномочий для системы KIK.
Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминия
- Надежные компоненты, устойчивые к механическим воздействиям.
- Сокращение простоев и повышение производительности при меньших затратах.
Параболическая всасывающая балка с уплотнительными полосами из материала Linatex
- Эффективный сбор влаги, в т. ч. при движении по структурированным напольных покрытиям и на поворотах.
- Уменьшение риска поскользнуться на мокром полу и объема дополнительных ручных работ.
Щеточный узел D 51 с одной дисковой щеткой
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
- Возможность уборки в часы работы предприятий и долгая работа от одного заряда батареи.
Система Eco!Flow для регулировки подачи моющего раствора в зависимости от скорости движения машины
- Обеспечивает регулировку подачи воды в зависимости от скорости движения машины.
- Стабильно высокое качество уборки, в т. ч. при движении на поворотах.
Новая встроенная система дозирования чистящего средства DOSE
- Точное дозирование чистящего средства.
- Стабильное высокое качество уборки при значительной экономии затрат.
- Бесконтактная замена чистящих средств благодаря системе дозирования замкнутого типа.
Система промывки бака для грязной воды Auto-Rinse
- Бесконтактная очистка бака для грязной воды.
- Вода не разбрызгивается по сторонам.
Система автоматической заправки бака чистой водой Auto-Fill
- Быстрая и удобная заправка бака для чистой воды.
- Экономия рабочего времени и исключение переполнения бака благодаря автоматическому отключению подачи воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3060
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1840
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 90
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 6
|Частота вращения щетки (об/мин)
|140
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|29 / 32
|Ширина разворота (мм)
|1400
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Полная нормативная масса (кг)
|245
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|173
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1367 x 609 x 1082
Комплектация
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
- Быстрозарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
- Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа
Оснащение
- Система DOSE
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
- Запатентованная система промывки бака
- Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
- Управление при помощи мобильного приложения
- Система Auto-Fill
- Низкая концентрация моющего средства (до 0,25 %)
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Переключатель системы управления EASY
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Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, предприятий розничной торговли или общественных учреждений
- Для уборки полов в столовых, школах и больницах
- Для поддерживающей и промежуточной уборки, например, в общественных зданиях