Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина B 50 W Bp з ручним управлінням відрізняється винятково міцною конструкцією: щітковий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з довговічного литого під тиском алюмінію. Всмоктуюча балка чудово збирає вологу навіть під час прибирання структурованих підлогових покриттів і руху на поворотах. Щітковий вузол D 51 з однією дисковою щіткою гарантує чудові результати підтримуючого або проміжного прибирання за низького рівня шуму, а потужна літій-іонна батарея ємністю 80 Агод – тривалу роботу від одного заряду. Функція швидкого заряду скорочує простої підлогомийно-всмоктуючої машини з ручним управлінням, компактні розміри якої забезпечують операторові чудовий огляд зони, яка прибирається, і високу маневреність. Тяговий привід полегшує управління машиною і зменшує фізичне навантаження на оператора. Нова система дозування DOSE забезпечує точну подачу у воду необхідного об'єму миючого засобу, що сприяє ресурсозбереженню та економії витрат. Система автоматичної промивки бака (Auto-Rinse) унеможливлює контакт із брудом під час очищення бака для брудної води. Залив чистої води полегшують універсальний заправний шланг, який приєднується до будь-якого водопровідного крана, і система автоматичної заправки (Auto-Fill), яка перериває подачу води після заповнення бака до необхідного рівня. Додаток «Machine Connect» дає змогу легко здійснювати додаткові налаштування машини й отримувати інформацію про її стан зі смартфона.