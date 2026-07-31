Поломоечная машина B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55
Компактная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением B 50 W Bp оснащена надежными алюминиевыми компонентами, щеточным узлом R 55 с роликовыми щетками, а также системами дозирования чистящего средства, автоматической заправки бака для чистой воды и автоматической промывки бака для грязной воды.
Компактная поломойно-всасывающая машина B 50 W Bp обеспечивает эффективную влажную уборку и отличается исключительно прочной конструкцией: щеточный узел и всасывающая балка изготовлены из долговечного литого под давлением алюминия. Всасывающая балка отлично собирает влагу даже при уборке структурированных напольных покрытий и движении на поворотах. Щеточный узел R 55 с функцией предварительного подметания гарантирует превосходные результаты уборки полов. Компактная конструкция поломойно-всасывающей машины с ручным управлением обеспечивает оператору отличный обзор убираемой зоны и высокую маневренность в заставленных помещениях. Тяговый привод облегчает управление машиной и уменьшает физическую нагрузку на оператора. Новая система дозирования DOSE обеспечивает точную подачу в воду необходимого объема чистящего средства, что способствует экономии средств и сбережению ресурсов. Система автоматической промывки бака для грязной воды (Auto-Rinse) облегчает эту работу и исключает контакт оператора с грязью, а система автоматической заправки (Auto-Fill) исключает необходимость контроля при заполнении бака для чистой воды благодаря автоматическому отключению подачи воды. При этом, универсальный заправочный шланг позволяет без проблем заправлять машину из любого водопроводного крана. При помощи приложения «Machine Connect» можно легко осуществлять дополнительные настройки машины и получать информацию о ее состоянии со смартфона.
Особенности и преимущества
Очень компактная конструкция машиныХороший обзор убираемой зоны и высокая маневренность. Простота эксплуатации, надежность и стойкость к механическим воздействиям.
Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»Расширенные функциональные возможности и большой объем выдаваемой информации. Контроль расходования ресурсов, повышение производительности и информирование в наглядной графической форме о возникновении неисправностей и необходимости обслуживания. Настройка параметров, редактирование полномочий для системы KIK.
Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминияНадежные компоненты, устойчивые к механическим воздействиям. Сокращение простоев и повышение производительности при меньших затратах.
Параболическая всасывающая балка с уплотнительными полосами из материала Linatex
- Эффективный сбор влаги, в т. ч. при движении по структурированным напольных покрытиям и на поворотах.
- Уменьшение риска поскользнуться на мокром полу и объема дополнительных ручных работ.
Щеточный узел R 55 с двумя роликовыми щетками
- Высокие давление прижима и частота вращения щеток.
- Превосходные результаты уборки, в т. ч. при общей очистке структурированных напольных покрытий.
- Функция предварительного подметания.
Система Eco!Flow для регулировки подачи моющего раствора в зависимости от скорости движения машины
- Обеспечивает регулировку подачи воды в зависимости от скорости движения машины.
- Стабильно высокое качество уборки, в т. ч. при движении на поворотах.
Система промывки бака для грязной воды Auto-Rinse
- Бесконтактная очистка бака для грязной воды.
- Вода не разбрызгивается по сторонам.
Система автоматической заправки бака чистой водой Auto-Fill
- Быстрая и удобная заправка бака для чистой воды.
- Экономия рабочего времени и исключение переполнения бака благодаря автоматическому отключению подачи воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3300
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1980
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 6
|Частота вращения щетки (об/мин)
|965
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|15,5 / 63
|Ширина разворота (мм)
|1400
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|94
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1284 x 663 x 1082
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
- Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа
Оснащение
- Система Fact
- Система DOSE
- Подметальное устройство
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
- Запатентованная система промывки бака
- Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
- Управление при помощи мобильного приложения
- Система Auto-Fill
- Низкая концентрация моющего средства (до 0,25 %)
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Работающая с очень низким уровнем шума голова с роликовыми щетками для объектов, требующих соблюдения тишины
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Переключатель системы управления EASY
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Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, предприятий розничной торговли или общественных учреждений
- Для уборки полов в столовых, школах и больницах
- Для поддерживающей и промежуточной уборки, например, в общественных зданиях