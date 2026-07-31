Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55

Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням B 50 W Bp оснащена надійними алюмінієвими компонентами, щітковим вузлом R 55 з роликовими щітками, а також системами дозування миючого засобу, автоматичної заправки бака для чистої води та автоматичної промивки бака для брудної води.

Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина B 50 W Bp забезпечує ефективне вологе прибирання і відрізняється винятково міцною конструкцією: щітковий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з довговічного литого під тиском алюмінію. Всмоктуюча балка чудово збирає вологу навіть під час прибирання структурованих підлогових покриттів і руху на поворотах. Щітковий вузол R 55 з функцією попереднього підмітання гарантує чудові результати прибирання підлоги. Компактна конструкція підлогомийно-всмоктуючої машини з ручним управлінням забезпечує оператору чудовий огляд зони, яка прибирається, і високу маневреність у заставлених приміщеннях. Тяговий привід полегшує управління машиною і зменшує фізичне навантаження на оператора. Нова система дозування DOSE забезпечує точну подачу у воду необхідного об’єму миючого засобу, що сприяє економії коштів і заощадженню ресурсів. Система автоматичної промивки бака для брудної води (Auto-Rinse) полегшує цю роботу й унеможливлює контакт оператора з брудом, а система автоматичної заправки (Auto-Fill) виключає необхідність контролю під час заповнення бака для чистої води завдяки автоматичному відключенню подачі води. При цьому, універсальний заправний шланг дає змогу без проблем заправляти машину з будь-якого водопровідного крана. За допомогою програми «Machine Connect» можна легко здійснювати додаткові налаштування машини і отримувати інформацію про її стан зі смартфона.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55: Дуже компактна конструкція машини
Дуже компактна конструкція машини
Хороший огляд зони, яка прибирається, і висока маневреність. Простота експлуатації, надійність і стійкість до механічних впливів.
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55: Сумісність із мобільним додатком «Machine Connect»
Сумісність із мобільним додатком «Machine Connect»
Розширені функціональні можливості і великий об’єм інформації, яка видається. Контроль витрачання ресурсів, підвищення продуктивності та інформування в наочній графічній формі про виникнення несправностей та необхідність обслуговування. Налаштування параметрів, редагування повноважень для системи KIK.
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55: Щітковий вузол і всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
Щітковий вузол і всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
Надійні компоненти, стійкі до механічних впливів. Скорочення простоїв і підвищення продуктивності за менших витрат.
Параболічна всмоктуюча балка з ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex
  • Ефективне збирання вологи, зокрема під час руху по структурованим підлоговим покриттям та на поворотах.
  • Зменшення ризику посковзнутися на мокрій підлозі та об’єму додаткових ручних робіт.
Щітковий вузол R 55 з двома роликовими щітками
  • Високі тиск прижиму і частота обертання щіток.
  • Чудові результати прибирання, в т. ч. при загальному очищенні структурованих підлогових покриттів.
  • Функція попереднього підмітання.
Система Eco!Flow для регулювання подачі миючого розчину залежно від швидкості руху машини
  • Забезпечує регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини.
  • Стабільна висока якість прибирання, в т. ч. під час руху на поворотах.
Система автоматичної промивки бака для брудної води Auto-Rinse
  • Безконтактне очищення бака для брудної води.
  • Вода не розбризкується у всі сторони.
Система автоматичної заправки бака чистою водою Auto-Fill
  • Швидка і зручна заправка бака для чистої води.
  • Економія робочого часу і виключення переповнення бака завдяки автоматичному відключенню подачі води.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 550
Ширина всмоктуючої балки (мм) 850
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 50 / 50
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 3300
Практична продуктивність по площі (м²/год) 1980
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Швидкість руху (км/год) макс. 6
Частота обертання щітки (об/хв) 965
Тиск притиску щітки (кг/г/см²) 15,5 / 63
Ширина розвороту (мм) 1400
Витрата води (л/хв) макс. 2,6
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Маса (без приладдя) (кг) 94
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1284 x 663 x 1082

Комплектація

  • Обертові щітки: 2 шт.
  • Зарядний пристрій
  • Всмоктуюча балка, вигнута
  • Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
  • Каністра для дозування миючого засобу замкнутого типу

Оснащення

  • Система Fact
  • Система DOSE
  • Підмітальний пристрій
  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
  • Запатентована система промивання бака для брудної води
  • Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
  • Управління за допомогою мобільного додатку
  • Система Auto-Fill
  • Низька концентрація миючого засобу (до 0,25 %)
  • Тип ущільнювальних смуг: Linatex®
  • З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
  • Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
  • Голова з роликовими щітками, яка працює при дуже низькому рівні шуму, для об’єктів, де потрібно дотримуватись тиші
  • Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
  • Перемикач системи керування EASY
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
Підлогомийна машина B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для клінінгових компаній, підприємств роздрібної торгівлі або громадських установ
  • Для прибирання підлоги в їдальнях, школах і лікарнях
  • Для підтримуючого та проміжного прибирання, наприклад, у громадських будівлях.
Аксесуари
Чистячий засіб