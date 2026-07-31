Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина B 50 W Bp забезпечує ефективне вологе прибирання і відрізняється винятково міцною конструкцією: щітковий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з довговічного литого під тиском алюмінію. Всмоктуюча балка чудово збирає вологу навіть під час прибирання структурованих підлогових покриттів і руху на поворотах. Щітковий вузол R 55 з функцією попереднього підмітання гарантує чудові результати прибирання підлоги. Компактна конструкція підлогомийно-всмоктуючої машини з ручним управлінням забезпечує оператору чудовий огляд зони, яка прибирається, і високу маневреність у заставлених приміщеннях. Тяговий привід полегшує управління машиною і зменшує фізичне навантаження на оператора. Нова система дозування DOSE забезпечує точну подачу у воду необхідного об’єму миючого засобу, що сприяє економії коштів і заощадженню ресурсів. Система автоматичної промивки бака для брудної води (Auto-Rinse) полегшує цю роботу й унеможливлює контакт оператора з брудом, а система автоматичної заправки (Auto-Fill) виключає необхідність контролю під час заповнення бака для чистої води завдяки автоматичному відключенню подачі води. При цьому, універсальний заправний шланг дає змогу без проблем заправляти машину з будь-якого водопровідного крана. За допомогою програми «Machine Connect» можна легко здійснювати додаткові налаштування машини і отримувати інформацію про її стан зі смартфона.