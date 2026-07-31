Компактная поломойно-всасывающая машина B 50 W Bp с ручным управлением отличается исключительно прочной конструкцией: щеточный узел и всасывающая балка изготовлены из долговечного литого под давлением алюминия. Всасывающая балка отлично собирает влагу даже при уборке структурированных напольных покрытий и движении на поворотах. Щеточный узел R 55 гарантирует превосходные результаты уборки полов. Поломойно-всасывающая машина с ручным управлением оснащена мощной (80 Ач) литий-ионной батареей, гарантирующей ее долгую непрерывную работу. Функция быстрого заряда сокращает простои поломойно-всасывающей машины с ручным управлением, компактные размеры которой обеспечивают оператору отличный обзор убираемой зоны и высокую маневренность. При этом, тяговый привод облегчает управление машиной и уменьшает физическую нагрузку. Новая система дозирования DOSE обеспечивает точную подачу в воду необходимого объема чистящего средства, что способствует экономии средств и сбережению ресурсов. Система автоматической промывки бака (Auto-Rinse) исключает контакт с грязью при очистке бака для грязной воды. Заливку чистой воды облегчают универсальный заправочный шланг, присоединяемый к любому водопроводному крану, и система автоматической заправки (Auto-Fill), прерывающая подачу воды при заполнении бака до требуемого уровня. Приложение «Machine Connect» позволяет легко осуществлять дополнительные настройки машины и получать информацию о ее состоянии со смартфона.