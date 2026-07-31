Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина B 50 W Bp з ручним управлінням відрізняється винятково міцною конструкцією: щітковий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з довговічного литого під тиском алюмінію. Всмоктуюча балка чудово збирає вологу навіть під час прибирання структурованих підлогових покриттів і руху на поворотах. Щітковий вузол R 55 гарантує чудові результати прибирання підлоги. Підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням оснащена потужною (80 Агод) літій-іонною батареєю, що гарантує її довгу безперервну роботу. Функція швидкого заряду скорочує простої підлогомийно-всмоктуючої машини з ручним управлінням, компактні розміри якої забезпечують оператору чудовий огляд зони, яка прибирається, і високу маневреність. При цьому, тяговий привід полегшує управління машиною і зменшує фізичне навантаження. Нова система дозування DOSE забезпечує точну подачу у воду необхідного об'єму миючого засобу, що сприяє економії коштів і заощадженню ресурсів. Система автоматичної промивки бака (Auto-Rinse) унеможливлює контакт із брудом під час очищення бака для брудної води. Залив чистої води полегшують універсальний заправний шланг, який приєднується до будь-якого водопровідного крана, і система автоматичної заправки (Auto-Fill), яка перериває подачу води під час заповнення бака до необхідного рівня. Додаток «Machine Connect» дає змогу легко здійснювати додаткові налаштування машини й отримувати інформацію про її стан зі смартфона.