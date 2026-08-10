Поломоечная машина B 60 W может быть оптимально адаптирована к выполнению любых уборочных работ: предлагаются как сетевая, так и аккумуляторная версии, которые можно по желанию покупателя оснастить батареями различных типов, щеточными головками различной ширины, различными впитывающими балками, системой дозирования моющего средства и другим специальным оборудованием. Новый шаг на пути повышения эффективности уборки: поломоечная машина B 60 W сочетает экономичность с очень высокой производительностью по площади и позволяет выбирать оснащение и рабочую ширину в зависимости от поставленной задачи уборки. Система KIK значительно облегчает обслуживание и исключает ошибочные действия оператора за счет предварительной настройки машины менеджером объекта, а режим eco!еfficiency значительно продлевает время работы от одного заряда (до 30%) при незначительном снижении производительности.