Підлогомийна машина B 60 W Bp
Підлогомийна машина з інноваційною концепцією управління - B 60 W Bp поєднує економічність з дуже високою продуктивністю по площі і дозволяє вибирати оснащення і робочу ширину в залежності від задачі прибирання. Машина може бути сконфігурована в залежності від потреб клієнта. Режим eco!еfficiency значно продовжує час роботи від одного заряду (до 30%) при незначному зниженні продуктивності.
Підлогомийна машина B 60 W може бути оптимально адаптована до виконання будь-яких прибиральних робіт: пропонуються як мережева, так і акумуляторна версія, які можна за бажанням покупця оснастити батареями різних типів, щітковими головками різної робочої ширини, різними всмоктуючими балками, системою дозування миючого засобу та іншим спеціальним обладнанням. Новий крок на шляху підвищення ефективності прибирання: підлогомиюча машина B 60 W поєднує економічність з дуже високою продуктивністю по площі і дозволяє вибирати оснащення і робочу ширину в залежності від поставленної задачі прибирання. Система KIK значно полегшує обслуговування і виключає помилкові дії оператора за рахунок попередньої настройки машини менеджером об'єкта, а режим eco!еfficiency значно продовжує час роботи від одного заряду (до 30%) при незначному зниженні продуктивності.
Особливості та переваги
4 батареї на вибір
- Типи акумуляторів: не обслуговуються 105 Ah (C5), не обслуговуються 170 Ah (C5) з флісовою технологією, не обслуговуються 180 Ah (C5) або мало обслуговуються 180 Ah (C5)
- Вбудований зарядний пристрій може бути адаптоване до різних типів акумуляторів.
Один перемикач системи управління EASY
- Простий у використанні.
- Основні функції легко управляються перемикачем EASY.
Енергозберігаючий режим eco!efficiency
- Для значного скорочення споживання енергії і часу автономної роботи.
- Режим eco!еfficiency: безшумна робота апарату (наприклад, у лікарнях або готелях) .
Потужний тяговий привід
- Прямий і реверсивний режим роботи.
- Змінна швидкість.
Пряма або вигнута всмоктуюча балка
- Для ідеального всмоктування на кожному поверсі.
- Усмоктувальні балки з різними ущільнювальними смугами на вибір: з натурального каучуку або маслостійкого поліуретану, як для чутливих, так і для грубих поверхонь.
Інноваційна система KIK
- Жовтий ключ - для операторів, сірий ключ - для керівників.
- Зниження витрат на обслуговування за рахунок малої кількості операційних помилок .
Практичні габарити пристрою
- Машина легко маневрує навіть в обмеженому просторі.
- Асиметрична форма забезпечує кращий огляд на поверхню, що очищається .
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина щіток (мм)
|550
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|850
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|60 / 60
|Батарея (В)
|24
|Споживана потужність (Вт)
|до 2100
|Маса (без приладдя) (кг)
|68
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1296 x 600 x 1154
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система «бак у баку»
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