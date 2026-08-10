Підлогомийна машина B 60 W може бути оптимально адаптована до виконання будь-яких прибиральних робіт: пропонуються як мережева, так і акумуляторна версія, які можна за бажанням покупця оснастити батареями різних типів, щітковими головками різної робочої ширини, різними всмоктуючими балками, системою дозування миючого засобу та іншим спеціальним обладнанням. Новий крок на шляху підвищення ефективності прибирання: підлогомиюча машина B 60 W поєднує економічність з дуже високою продуктивністю по площі і дозволяє вибирати оснащення і робочу ширину в залежності від поставленної задачі прибирання. Система KIK значно полегшує обслуговування і виключає помилкові дії оператора за рахунок попередньої настройки машини менеджером об'єкта, а режим eco!еfficiency значно продовжує час роботи від одного заряду (до 30%) при незначному зниженні продуктивності.