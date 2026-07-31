Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 43 см, 25-литровыми баками и дисковой щеточной головой. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и быстрозарядное устройство.
Высокопроизводительная, компактная и тихая: аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 43/25 C Classic Bp Pack от Kärcher. Оснащаемая необслуживаемой литий-ионной батареей емкостью 80 Ач, а также головой с дисковой щеткой, она позволяет работать до 2,8 ч от одного заряда, причем батарея, рассчитанная на очень большое количество циклов заряда-разряда, может в любое время подзаряжаться от выносного зарядного устройства. Компактная конструкция машины 43-сантиметровой рабочей ширины с 25-литровыми баками для чистой и грязной воды обеспечивает ей высокую маневренность, особенно при уборке в стесненных пространственных условиях. Благодаря этому она прекрасно подходит для клининговых компаний, а также для поддерживающей уборки в гостиницах, ресторанах, клиниках или небольших магазинах.
Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батареяДолгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи. Аккумуляторная технология, полностью исключающая необходимость в обслуживании.
Прочная конструкцияПрочные элементы управления, рассчитанные на ежедневную эксплуатацию. Высокая надежность и долгий срок службы.
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с понятными пиктограммами. Защитный выключатель и электромагнитный клапан для автоматического отключения подачи воды. Простота в управлении благодаря цветовой кодировке элементов управления.
Эффективное однодисковое техническое решение
- Голова с дисковой щеткой работает очень тихо.
- Подходит для уборки на объектах, требующих соблюдения тишины.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|750
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|25 / 25
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1720
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|860
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|24 / 90
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|230
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|44
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Комплектация
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, а также гостиниц и ресторанов
- Для поддерживающей уборки в больницах и клиниках
- Подходит также для уборки полов на небольших предприятиях розничной торговли