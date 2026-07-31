Высокопроизводительная, компактная и тихая: аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 43/25 C Classic Bp Pack от Kärcher. Оснащаемая необслуживаемой литий-ионной батареей емкостью 80 Ач, а также головой с дисковой щеткой, она позволяет работать до 2,8 ч от одного заряда, причем батарея, рассчитанная на очень большое количество циклов заряда-разряда, может в любое время подзаряжаться от выносного зарядного устройства. Компактная конструкция машины 43-сантиметровой рабочей ширины с 25-литровыми баками для чистой и грязной воды обеспечивает ей высокую маневренность, особенно при уборке в стесненных пространственных условиях. Благодаря этому она прекрасно подходит для клининговых компаний, а также для поддерживающей уборки в гостиницах, ресторанах, клиниках или небольших магазинах.