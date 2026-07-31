Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)

Компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 43 см, 25-литровыми баками и дисковой щеточной головой. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и быстрозарядное устройство.

Высокопроизводительная, компактная и тихая: аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 43/25 C Classic Bp Pack от Kärcher. Оснащаемая необслуживаемой литий-ионной батареей емкостью 80 Ач, а также головой с дисковой щеткой, она позволяет работать до 2,8 ч от одного заряда, причем батарея, рассчитанная на очень большое количество циклов заряда-разряда, может в любое время подзаряжаться от выносного зарядного устройства. Компактная конструкция машины 43-сантиметровой рабочей ширины с 25-литровыми баками для чистой и грязной воды обеспечивает ей высокую маневренность, особенно при уборке в стесненных пространственных условиях. Благодаря этому она прекрасно подходит для клининговых компаний, а также для поддерживающей уборки в гостиницах, ресторанах, клиниках или небольших магазинах.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A): Долговечная литий-ионная батарея
Долговечная литий-ионная батарея
Долгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи. Аккумуляторная технология, полностью исключающая необходимость в обслуживании.
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A): Прочная конструкция
Прочная конструкция
Прочные элементы управления, рассчитанные на ежедневную эксплуатацию. Высокая надежность и долгий срок службы.
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A): Простота управления (система EASY)
Простота управления (система EASY)
Наглядная панель управления с понятными пиктограммами. Защитный выключатель и электромагнитный клапан для автоматического отключения подачи воды. Простота в управлении благодаря цветовой кодировке элементов управления.
Эффективное однодисковое техническое решение
  • Голова с дисковой щеткой работает очень тихо.
  • Подходит для уборки на объектах, требующих соблюдения тишины.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 25 / 25
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1720
Практ. производительность по площади (м²/ч) 860
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 24 / 90
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 230
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 30 - 40 / 22,5 - 28
Расход воды (л/мин) макс. 2,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Потребляемая мощность (Вт) 1100
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 44
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Комплектация

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, а также гостиниц и ресторанов
  • Для поддерживающей уборки в больницах и клиниках
  • Подходит также для уборки полов на небольших предприятиях розничной торговли
Принадлежности
Чистящее средство