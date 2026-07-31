Високопродуктивна, компактна і тиха: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням BD 43/25 C Classic Bp Pack від Kärcher. Оснащена необслуговуваною літій-іонною батареєю ємністю 80 Агод, а також головою з дисковою щіткою, розрахована на дуже велику кількість циклів заряду-розряду, може в будь-який час підзаряджатися від виносного зарядного пристрою. Компактна конструкція машини 43-сантиметрової робочої ширини з 25-літровими баками для чистої та брудної води забезпечує їй високу маневреність, особливо під час прибирання в обмежених просторових умовах. Завдяки цьому вона чудово підходить для клінінгових компаній, а також для підтримуючого прибирання в готелях, ресторанах, клініках або невеликих магазинах.