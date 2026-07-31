Підлогомийна машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Компактна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 43/25 C Classic Bp Pack з робочою шириною 43 см, 25-літровими баками та дисковою щітковою головою. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і швидкозарядний пристрій.
Високопродуктивна, компактна і тиха: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням BD 43/25 C Classic Bp Pack від Kärcher. Оснащена необслуговуваною літій-іонною батареєю ємністю 80 Агод, а також головою з дисковою щіткою, розрахована на дуже велику кількість циклів заряду-розряду, може в будь-який час підзаряджатися від виносного зарядного пристрою. Компактна конструкція машини 43-сантиметрової робочої ширини з 25-літровими баками для чистої та брудної води забезпечує їй високу маневреність, особливо під час прибирання в обмежених просторових умовах. Завдяки цьому вона чудово підходить для клінінгових компаній, а також для підтримуючого прибирання в готелях, ресторанах, клініках або невеликих магазинах.
Особливості та переваги
Ефективна система фільтраціїПлоский складчастий фільтр із поліестеру Акумуляторна технологія, яка повністю виключає необхідність обслуговування.
Міцна конструкціяМіцні елементи управління, розраховані на щоденну експлуатацію. Висока надійність і тривалий термін служби.
Простота управління (система EASY)Наочна панель управління зі зрозумілими піктограмами. Захисний вимикач та електромагнітний клапан для автоматичного відключення подачі води. Простота в управлінні завдяки кольоровому кодуванню елементів управління.
Ефективне однодискове технічне рішення
- Голова з дисковою щіткою працює дуже тихо.
- Підходить для прибирання на об'єктах, які вимагають дотримання тиші.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|430
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|750
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|25 / 25
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|1720
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|860
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|24 / 90
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|230
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,7
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|66
|Споживана потужність (Вт)
|1100
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|44
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядний пристрій
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Система 2 резервуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, а також готелів і ресторанів.
- Для підтримуючого прибирання в лікарнях та клініках
- Підходить також для прибирання підлоги на невеликих підприємствах роздрібної торгівлі