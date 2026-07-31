Благодаря очень компактной конструкции, 43-сантиметровой рабочей ширине и 25-литровым бакам для чистой и грязной воды аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 43/25 C Classic Bp Pack прекрасно подходит для уборки на объектах, где применение машин больших размеров не оправдано из-за стесненных пространственных условий. При этом, она обеспечивает клининговым компаниям, владельцам гостиниц, ресторанов или магазинов такие преимущества, как высокая маневренность, превосходный обзор очищаемой зоны и низкий уровень шума дисковой щетки, позволяющий производить уборку в присутствии посетителей. Мощная и необслуживаемая литий-ионная батарея емкостью 80 Ач обеспечивает продолжительную (до 2,8 ч) непрерывную работу и может в любой момент подзаряжаться предусмотренным для этого зарядным устройством. В сравнении с обычной батареей с жидким электролитом она рассчитана на значительно (до 4 раз) большее число циклов заряда-разряда, что уменьшает совокупную стоимость владения машиной и гарантирует ее эксплуатационную работоспособность на протяжении долгого времени.