Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)

Компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 43 см, 25-литровыми баками и дисковой щеточной головой. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и зарядное устройство.

Благодаря очень компактной конструкции, 43-сантиметровой рабочей ширине и 25-литровым бакам для чистой и грязной воды аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 43/25 C Classic Bp Pack прекрасно подходит для уборки на объектах, где применение машин больших размеров не оправдано из-за стесненных пространственных условий. При этом, она обеспечивает клининговым компаниям, владельцам гостиниц, ресторанов или магазинов такие преимущества, как высокая маневренность, превосходный обзор очищаемой зоны и низкий уровень шума дисковой щетки, позволяющий производить уборку в присутствии посетителей. Мощная и необслуживаемая литий-ионная батарея емкостью 80 Ач обеспечивает продолжительную (до 2,8 ч) непрерывную работу и может в любой момент подзаряжаться предусмотренным для этого зарядным устройством. В сравнении с обычной батареей с жидким электролитом она рассчитана на значительно (до 4 раз) большее число циклов заряда-разряда, что уменьшает совокупную стоимость владения машиной и гарантирует ее эксплуатационную работоспособность на протяжении долгого времени.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A): Долговечная литий-ионная батарея
Долговечная литий-ионная батарея
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A): Прочная конструкция
Прочная конструкция
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A): Простота управления (система EASY)
Простота управления (система EASY)
Эффективное однодисковое техническое решение
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 25 / 25
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1720
Практ. производительность по площади (м²/ч) 860
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 24 / 90
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 230
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 30 - 40 / 22,5 - 28
Расход воды (л/мин) макс. 2,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Потребляемая мощность (Вт) 1100
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 44
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Комплектация

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, а также гостиниц и ресторанов
  • Подходит также для уборки полов на небольших предприятиях розничной торговли
  • Для поддерживающей уборки в больницах и клиниках
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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