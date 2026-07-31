Підлогомийна машина BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Компактна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 43/25 C Classic Bp Pack з робочою шириною 43 см, 25-літровими баками та дисковою щітковою головою. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і зарядний пристрій.
Завдяки дуже компактній конструкції, 43-сантиметровій робочій ширині та 25-літровим бакам для чистої та брудної води акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням BD 43/25 C Classic Bp Pack чудово підходить для прибирання на об'єктах, де застосування машин більших розмірів не виправдане через обмежені просторові умови. При цьому, вона забезпечує клінінговим компаніям, власникам готелів, ресторанів або магазинів такі переваги, як висока маневреність, хороший огляд зони, яка прибирається, та низький рівень шуму дискової щітки, що дає змогу здійснювати прибирання в присутності відвідувачів. Потужна і необслуговувана літій-іонна батарея ємністю 80 Агод забезпечує тривалу (до 2,8 год) безперервну роботу і може в будь-який момент заряджатися передбаченим для цього зарядним пристроєм. У порівнянні зі звичайною батареєю з рідким електролітом вона розрахована на значно (до 4 разів) більшу кількість циклів заряду-розряду, що зменшує сукупну вартість володіння машиною і гарантує її експлуатаційну працездатність упродовж тривалого часу.
Особливості та переваги
Ефективна система фільтраціїПлоский складчастий фільтр із поліестеру Акумуляторна технологія, яка повністю виключає необхідність обслуговування.
Міцна конструкціяМіцні елементи управління, розраховані на щоденну експлуатацію. Висока надійність і тривалий термін служби.
Простота управління (система EASY)Наочна панель управління зі зрозумілими піктограмами. Захисний вимикач та електромагнітний клапан для автоматичного відключення подачі води. Простота в управлінні завдяки кольоровому кодуванню елементів управління.
Ефективне однодискове технічне рішення
- Голова з дисковою щіткою працює дуже тихо.
- Підходить для прибирання на об'єктах, які вимагають дотримання тиші.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|430
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|750
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|25 / 25
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|1720
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|860
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|24 / 90
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|230
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,7
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|66
|Споживана потужність (Вт)
|1100
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|44
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядний пристрій
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Система 2 резервуарів
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Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, а також готелів і ресторанів.
- Підходить також для прибирання підлоги на невеликих підприємствах роздрібної торгівлі
- Для підтримуючого прибирання в лікарнях та клініках