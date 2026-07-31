Завдяки дуже компактній конструкції, 43-сантиметровій робочій ширині та 25-літровим бакам для чистої та брудної води акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням BD 43/25 C Classic Bp Pack чудово підходить для прибирання на об'єктах, де застосування машин більших розмірів не виправдане через обмежені просторові умови. При цьому, вона забезпечує клінінговим компаніям, власникам готелів, ресторанів або магазинів такі переваги, як висока маневреність, хороший огляд зони, яка прибирається, та низький рівень шуму дискової щітки, що дає змогу здійснювати прибирання в присутності відвідувачів. Потужна і необслуговувана літій-іонна батарея ємністю 80 Агод забезпечує тривалу (до 2,8 год) безперервну роботу і може в будь-який момент заряджатися передбаченим для цього зарядним пристроєм. У порівнянні зі звичайною батареєю з рідким електролітом вона розрахована на значно (до 4 разів) більшу кількість циклів заряду-розряду, що зменшує сукупну вартість володіння машиною і гарантує її експлуатаційну працездатність упродовж тривалого часу.