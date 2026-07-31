Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 70/75 W Classic Bp Pack, оснащенная 75-литровыми баками, щеточной головой с двумя дисковыми щетками и алюминиевой всасывающей балкой, обеспечивает превосходные результаты уборки. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 160 Ач и быстрозарядное устройство.
Простота конструкции, а также простота в управлении и обслуживании: поломойно-всасывающая машина с ручным управлением и аккумуляторным приводом BD 70/75 W Classic Bp Pack впечатляет удобством для пользователя и одновременно превосходной эффективностью уборки, обеспечиваемой головой с двумя дисковыми щетками, позволяющей регулировать давление их прижима к полу, и всасывающей балкой из алюминия. При этом, надежная и очень компактная машина обладает превосходной маневренностью и широкими функциональными возможностями, а 75-литровые баки и новые литий-ионные батареи емкостью 160 Ач позволяют без проблем выполнять масштабные уборочные работы. Кроме того, эти батареи, быстро заряжаемые током 50 А, рассчитаны на очень большое количество циклов заряда-разряда и допускают промежуточный заряд для быстрого возобновления готовности к работе.
Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
- В 4 – 6 раз превосходит батареи с жидким электролитом в устойчивости к частым разрядам.
- Возможность быстрого и промежуточного заряда для продления времени работы и повышения производительности труда.
- Низкий саморазряд при продолжительных перерывах в работе.
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
- Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
- Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкция
- Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
- Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
- Возможность увеличения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
- Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
- Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|705
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1030
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|75 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3525
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2115
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 180
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3,6
|Время заряда батареи (ч)
|4
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Ширина разворота (мм)
|1550
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,75
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1850
|Полная нормативная масса (кг)
|325
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|100
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1445 x 750 x 1065
Комплектация
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Быстрозарядное устройство
- Закругленная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
- Превосходное решение для промышленных и транспортных предприятий, а также аэропортов
- Идеальное решение для уборки в бассейнах, спортзалах и торговых центрах