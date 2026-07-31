Простота конструкции, а также простота в управлении и обслуживании: поломойно-всасывающая машина с ручным управлением и аккумуляторным приводом BD 70/75 W Classic Bp Pack впечатляет удобством для пользователя и одновременно превосходной эффективностью уборки, обеспечиваемой головой с двумя дисковыми щетками, позволяющей регулировать давление их прижима к полу, и всасывающей балкой из алюминия. При этом, надежная и очень компактная машина обладает превосходной маневренностью и широкими функциональными возможностями, а 75-литровые баки и новые литий-ионные батареи емкостью 160 Ач позволяют без проблем выполнять масштабные уборочные работы. Кроме того, эти батареи, быстро заряжаемые током 50 А, рассчитаны на очень большое количество циклов заряда-разряда и допускают промежуточный заряд для быстрого возобновления готовности к работе.