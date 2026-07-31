Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)

Акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням BD 70/75 W Classic Bp Pack, оснащена 75-літровими баками, щітковою головою з двома дисковими щітками та алюмінієвою всмоктуючою балкою, забезпечує відмінні результати прибирання. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 160 Агод і швидкозарядний пристрій.

Простота конструкції, а також простота в управлінні та обслуговуванні: підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням та акумуляторним приводом BD 70/75 W Classic Bp Pack вражає зручністю для користувача і водночас чудовою ефективністю прибирання, яку забезпечує голова з двома дисковими щітками та алюмінієва всмоктуюча балка. При цьому, надійна і дуже компактна машина має чудову маневреність і широкі функціональні можливості, а 75-літрові баки і нові літій-іонні батареї ємністю 160 Агод дають змогу без проблем виконувати масштабні прибиральні роботи. Крім того, батареї, які швидко заряджаються струмом 50 А, розраховані на дуже велику кількість циклів заряду-розряду і допускають проміжний заряд для швидкого відновлення готовності до роботи.

Особливості та переваги
Ефективна система фільтрації
  • У 4 - 6 разів перевершує батареї з рідким електролітом у стійкості до частих розрядів.
  • Можливість швидкого і проміжного заряду для подовження часу роботи і підвищення продуктивності роботи.
  • Низький саморозряд при тривалих перервах у роботі.
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
  • Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
  • Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
  • Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
  • Кольорове кодування елементів управління прискорює освоєння машини і полегшує роботу з нею.
Компактна і міцна конструкція
  • Виключно маневрена машина, що забезпечує оператору хороший огляд.
  • Зменшений ризик пошкодження машини або предметів обстановки.
Регулювання тиску прижиму залежно від задачі з прибирання
  • Можливість збільшення тиску прижиму щіток від 30 до 50 кг залежно від задачі.
  • Низький тиск прижиму для видалення незначних забруднень і очищення чутливих підлогових покриттів.
  • Збільшений тиск прижиму для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 705
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1030
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 75 / 75
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 3525
Практична продуктивність по площі (м²/год) 2115
Тип батареї Літій-іон
Батарея (В/Ач) 25,6 / 180
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 3,6
Час зарядки батареї (год) 4
Швидкість руху (км/год) макс. 5
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск притиску щітки (г/см²/кг) 20,4 - 34 / 30 - 50
Ширина розвороту (мм) 1550
Витрата води (л/хв) макс. 2,75
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 63 - 65
Споживана потужність (Вт) макс. 1850
Повна нормативна маса (кг) 325
Маса (без приладдя) (кг) 100
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1445 x 750 x 1065

Комплектація

  • Дискова щітка: 2 шт.
  • Швидкозарядний пристрій
  • Закруглена всмоктуюча балка

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Області застосування
  • Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, торгових центрах і гіпермаркетах
  • Чудове рішення для промислових і транспортних підприємств, а також аеропортів
  • Ідеальне рішення для прибирання в басейнах, спортзалах і торгових центрах
Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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