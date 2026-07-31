Простота конструкції, а також простота в управлінні та обслуговуванні: підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням та акумуляторним приводом BD 70/75 W Classic Bp Pack вражає зручністю для користувача і водночас чудовою ефективністю прибирання, яку забезпечує голова з двома дисковими щітками та алюмінієва всмоктуюча балка. При цьому, надійна і дуже компактна машина має чудову маневреність і широкі функціональні можливості, а 75-літрові баки і нові літій-іонні батареї ємністю 160 Агод дають змогу без проблем виконувати масштабні прибиральні роботи. Крім того, батареї, які швидко заряджаються струмом 50 А, розраховані на дуже велику кількість циклів заряду-розряду і допускають проміжний заряд для швидкого відновлення готовності до роботи.