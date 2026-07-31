Важнейшими преимуществами поломойно-всасывающей машины BD 70/75 W Classic Bp Pack, приводимой в действие мощной литий-ионной батареей емкостью 80 Ач, являются высокая производительность уборки и предельная простота в управлении и обслуживании. Входящие в ее стандартную комплектацию голова с двумя дисковыми щетками, позволяющая регулировать давление их прижима, и прочная всасывающая балка из алюминия гарантируют превосходные результаты уборки. Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея, рассчитанная на очень большое количество циклов заряда-разряда, допускает проведение в любое время промежуточного заряда, необходимого для быстрого возобновления работы. При этом, высокий зарядный ток, достигающий 50 А, обеспечивает быстрый полный заряд батареи лишь за 2 часа. Продуманную концепцию оснащения компактной, надежной и высокоманевренной машины BD 70/75 W Classic Bp Pack удачно дополняют вместительные 75-литровые баки.