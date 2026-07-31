Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 70/75 W Classic Bp Pack, оснащенная 75-литровыми баками, щеточной головой с двумя дисковыми щетками и алюминиевой всасывающей балкой, обеспечивает превосходные результаты уборки. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и быстрозарядное устройство.

Важнейшими преимуществами поломойно-всасывающей машины BD 70/75 W Classic Bp Pack, приводимой в действие мощной литий-ионной батареей емкостью 80 Ач, являются высокая производительность уборки и предельная простота в управлении и обслуживании. Входящие в ее стандартную комплектацию голова с двумя дисковыми щетками, позволяющая регулировать давление их прижима, и прочная всасывающая балка из алюминия гарантируют превосходные результаты уборки. Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея, рассчитанная на очень большое количество циклов заряда-разряда, допускает проведение в любое время промежуточного заряда, необходимого для быстрого возобновления работы. При этом, высокий зарядный ток, достигающий 50 А, обеспечивает быстрый полный заряд батареи лишь за 2 часа. Продуманную концепцию оснащения компактной, надежной и высокоманевренной машины BD 70/75 W Classic Bp Pack удачно дополняют вместительные 75-литровые баки.

Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
  • В 4 – 6 раз превосходит батареи с жидким электролитом в устойчивости к частым разрядам.
  • Возможность быстрого и промежуточного заряда для продления времени работы и повышения производительности труда.
  • Низкий саморазряд при продолжительных перерывах в работе.
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
  • Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
  • Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
  • Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
  • Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкция
  • Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
  • Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
  • Возможность увеличения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
  • Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
  • Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 705
Ширина всасывающей балки (мм) 1030
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 75 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 3525
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2115
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,6 / 90
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 1,8
Время заряда батареи (ч) 2
Скорость движения (км/ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20,4 - 34 / 30 - 50
Ширина разворота (мм) 1550
Расход воды (л/мин) макс. 2,75
Уровень звукового давления (дБ(А)) 63 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1850
Полная нормативная масса (кг) 325
Вес (без аксессуаров) (кг) 100
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1445 x 750 x 1065

Комплектация

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Быстрозарядное устройство
  • Закругленная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Области применения
  • Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
  • Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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