Найважливішими перевагами підлогомийно-всмоктуючої машини BD 70/75 W Classic Bp Pack, яка приводиться в дію потужною літій-іонною батареєю ємністю 80 Агод, є висока продуктивність прибирання і простота в управлінні та обслуговуванні. Голова з двома дисковими щітками та міцна всмоктуюча алюмінієва балка гарантують відмінні результати прибирання. Вбудована літій-іонна акумуляторна батарея, розрахована на дуже велику кількість циклів заряду-розряду, допускає проведення проміжного заряду у будь-який час для швидкого відновлення роботи. При цьому, високий зарядний струм, який становить 50 А, забезпечує швидкий повний заряд батареї лише за 2 години. Продуману концепцію оснащення компактної, надійної та високоманевреної машини BD 70/75 W Classic Bp Pack вдало доповнюють місткі 75-літрові баки.