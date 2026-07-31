Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 70/75 W Classic Bp Pack, оснащенная 75-литровыми баками, щеточной головой с двумя дисковыми щетками и алюминиевой всасывающей балкой, обеспечивает превосходные результаты уборки. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и зарядное устройство.

В стандартную комплектацию надежной и компактной поломойно-всасывающей машины BD 70/75 W Classic Bp Pack, управляемой идущим рядом оператором, входит литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 80 Ач, которая рассчитана на большое количество циклов заряда-разряда и допускающая промежуточный заряд для быстрого возобновления работы. Эта маневренная машина, оснащенная головой с двумя дисковыми щетками, позволяющей регулировать давление их прижима к полу, алюминиевой всасывающей балкой и 75-литровыми баками, впечатляет высокой производительностью уборки и возможностью продолжительной работы. При этом, она очень проста в управлении и обслуживании.

Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
Очень простая концепция управления
Компактная и прочная конструкция
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 705
Ширина всасывающей балки (мм) 1030
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 75 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 3525
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2115
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,6 / 90
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 1,8
Время заряда батареи (ч) 7
Скорость движения (км/ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20,4 - 34 / 30 - 50
Ширина разворота (мм) 1550
Расход воды (л/мин) макс. 2,75
Уровень звукового давления (дБ(А)) 63 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1850
Полная нормативная масса (кг) 325
Вес (без аксессуаров) (кг) 100
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1445 x 750 x 1065

Комплектация

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Закругленная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
  • Превосходное решение для промышленных и транспортных предприятий, а также аэропортов
  • Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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