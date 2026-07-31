Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 70/75 W Classic Bp Pack, оснащенная 75-литровыми баками, щеточной головой с двумя дисковыми щетками и алюминиевой всасывающей балкой, обеспечивает превосходные результаты уборки. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и зарядное устройство.
В стандартную комплектацию надежной и компактной поломойно-всасывающей машины BD 70/75 W Classic Bp Pack, управляемой идущим рядом оператором, входит литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 80 Ач, которая рассчитана на большое количество циклов заряда-разряда и допускающая промежуточный заряд для быстрого возобновления работы. Эта маневренная машина, оснащенная головой с двумя дисковыми щетками, позволяющей регулировать давление их прижима к полу, алюминиевой всасывающей балкой и 75-литровыми баками, впечатляет высокой производительностью уборки и возможностью продолжительной работы. При этом, она очень проста в управлении и обслуживании.
Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
Очень простая концепция управления
Компактная и прочная конструкция
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|705
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1030
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|75 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3525
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2115
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 90
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 1,8
|Время заряда батареи (ч)
|7
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Ширина разворота (мм)
|1550
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,75
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1850
|Полная нормативная масса (кг)
|325
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|100
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1445 x 750 x 1065
Комплектация
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Закругленная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
- Превосходное решение для промышленных и транспортных предприятий, а также аэропортов
- Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)