В стандартную комплектацию надежной и компактной поломойно-всасывающей машины BD 70/75 W Classic Bp Pack, управляемой идущим рядом оператором, входит литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 80 Ач, которая рассчитана на большое количество циклов заряда-разряда и допускающая промежуточный заряд для быстрого возобновления работы. Эта маневренная машина, оснащенная головой с двумя дисковыми щетками, позволяющей регулировать давление их прижима к полу, алюминиевой всасывающей балкой и 75-литровыми баками, впечатляет высокой производительностью уборки и возможностью продолжительной работы. При этом, она очень проста в управлении и обслуживании.