Підлогомийна машина BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням BD 70/75 W Classic Bp Pack, оснащена 75-літровими баками, щітковою головою з двома дисковими щітками та алюмінієвою всмоктуючою балкою, забезпечує відмінні результати прибирання. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і зарядний пристрій.
У стандартну комплектацію надійної і компактної підлогомийно-всмоктуючої машини BD 70/75 W Classic Bp Pack входить літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 80 Агод, яка розрахована на велику кількість циклів заряду-розряду і допускає проміжний заряд для швидкого відновлення роботи. Ця маневрена машина, оснащена головою з двома дисковими щітками, яка гарантує можливість регулювання тиску їхнього прижиму до підлоги, алюмінієвою всмоктуючою балкою і 75-літровими баками, вражає високою продуктивністю прибирання і можливістю тривалої роботи. При цьому, вона дуже проста в управлінні та обслуговуванні.
Особливості та переваги
Ефективна система фільтрації
- У 4 - 6 разів перевершує батареї з рідким електролітом у стійкості до частих розрядів.
- Можливість швидкого і проміжного заряду для подовження часу роботи і підвищення продуктивності роботи.
- Низький саморозряд при тривалих перервах у роботі.
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
- Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
- Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
- Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
- Кольорове кодування елементів управління прискорює освоєння машини і полегшує роботу з нею.
Компактна і міцна конструкція
- Виключно маневрена машина, що забезпечує оператору хороший огляд.
- Зменшений ризик пошкодження машини або предметів обстановки.
Регулювання тиску прижиму залежно від задачі з прибирання
- Можливість збільшення тиску прижиму щіток від 30 до 50 кг залежно від задачі.
- Низький тиск прижиму для видалення незначних забруднень і очищення чутливих підлогових покриттів.
- Збільшений тиск прижиму для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|705
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1030
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|75 / 75
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 3525
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|2115
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 90
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 1,8
|Час зарядки батареї (год)
|7
|Швидкість руху (км/год)
|макс. 5
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (г/см²/кг)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Ширина розвороту (мм)
|1550
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,75
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|63 - 65
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1850
|Повна нормативна маса (кг)
|325
|Маса (без приладдя) (кг)
|100
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1445 x 750 x 1065
Комплектація
- Дискова щітка: 2 шт.
- Закруглена всмоктуюча балка
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, торгових центрах і гіпермаркетах
- Чудове рішення для промислових і транспортних підприємств, а також аеропортів
- Чудово підходить для клінінгу (наприклад, для прибирання в спортзалах)