У стандартну комплектацію надійної і компактної підлогомийно-всмоктуючої машини BD 70/75 W Classic Bp Pack входить літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 80 Агод, яка розрахована на велику кількість циклів заряду-розряду і допускає проміжний заряд для швидкого відновлення роботи. Ця маневрена машина, оснащена головою з двома дисковими щітками, яка гарантує можливість регулювання тиску їхнього прижиму до підлоги, алюмінієвою всмоктуючою балкою і 75-літровими баками, вражає високою продуктивністю прибирання і можливістю тривалої роботи. При цьому, вона дуже проста в управлінні та обслуговуванні.