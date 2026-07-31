Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 80/100 W Classic Bp Pack, оснащенная 100-литровыми баками, щеточной головой с двумя дисковыми щетками и рабочей шириной 80 см, позволяет эффективно выполнять с ее помощью продолжительные работы по уборке. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 160 Ач и быстрозарядное устройство.
Мощный тяговый привод, позволяющий легко преодолевать подъемы, – одно из важнейших преимуществ поломойно-всасывающей машины BD 80/100 W Classic Bp Pack, управляемой идущим рядом оператором. Эта машина с аккумуляторным питанием также отличается высокой конструктивной надежностью – например, испытывающие высокие нагрузки всасывающая балка и голова с дисковыми щетками изготовлены из прочного, литого под давлением, алюминия. Очень удобными для оператора являются возможность легко увеличить давление прижима щеток с 40 до 68 кг для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев, а также плавная регулировка транспортной и рабочей скорости в пределах до 5 км/ч. Большая рабочая ширина (80 см) и 100-литровые баки обеспечивают эффективную продолжительную уборку с производительностью, достигающей 4800 м²/ч. Новые литий-ионные батареи емкостью 160 Ач, рассчитанны на очень большое количество циклов заряда-разряда и допускающие промежуточный заряд, гарантируют постоянную готовность к эксплуатации, причем высокий зарядный ток (50 А) значительно сокращает время их заряда.
Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
- В 4 – 6 раз превосходит батареи с жидким электролитом в устойчивости к частым разрядам.
- Возможность быстрого и промежуточного заряда для продления времени работы и повышения производительности труда.
- Низкий саморазряд при продолжительных перерывах в работе.
2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток
- При необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг.
- Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей.
- Увеличенное давление прижима позволяет удалять стойкие загрязнения или изношенные защитные слои.
Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт
- Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу.
- Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.
Цветовая кодировка элементов управления
- Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
- Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
- Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|810
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1090
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|100 / 100
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 4000
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2400
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 180
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 4
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Ширина разворота (мм)
|1650
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1900
|Полная нормативная масса (кг)
|435
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|110,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1500 x 835 x 1065
Комплектация
- Дисковая щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
- Превосходное решение для промышленных и транспортных предприятий, а также аэропортов
- Идеальное решение для уборки в бассейнах, спортзалах и торговых центрах