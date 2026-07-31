Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 80/100 W Classic Bp Pack, оснащенная 100-литровыми баками, щеточной головой с двумя дисковыми щетками и рабочей шириной 80 см, позволяет эффективно выполнять с ее помощью продолжительные работы по уборке. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 160 Ач и быстрозарядное устройство.

Мощный тяговый привод, позволяющий легко преодолевать подъемы, – одно из важнейших преимуществ поломойно-всасывающей машины BD 80/100 W Classic Bp Pack, управляемой идущим рядом оператором. Эта машина с аккумуляторным питанием также отличается высокой конструктивной надежностью – например, испытывающие высокие нагрузки всасывающая балка и голова с дисковыми щетками изготовлены из прочного, литого под давлением, алюминия. Очень удобными для оператора являются возможность легко увеличить давление прижима щеток с 40 до 68 кг для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев, а также плавная регулировка транспортной и рабочей скорости в пределах до 5 км/ч. Большая рабочая ширина (80 см) и 100-литровые баки обеспечивают эффективную продолжительную уборку с производительностью, достигающей 4800 м²/ч. Новые литий-ионные батареи емкостью 160 Ач, рассчитанны на очень большое количество циклов заряда-разряда и допускающие промежуточный заряд, гарантируют постоянную готовность к эксплуатации, причем высокий зарядный ток (50 А) значительно сокращает время их заряда.

Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
  • В 4 – 6 раз превосходит батареи с жидким электролитом в устойчивости к частым разрядам.
  • Возможность быстрого и промежуточного заряда для продления времени работы и повышения производительности труда.
  • Низкий саморазряд при продолжительных перерывах в работе.
2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток
  • При необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг.
  • Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей.
  • Увеличенное давление прижима позволяет удалять стойкие загрязнения или изношенные защитные слои.
Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт
  • Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу.
  • Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.
Цветовая кодировка элементов управления
  • Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
  • Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
  • Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 810
Ширина всасывающей балки (мм) 1090
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 100 / 100
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 4000
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2400
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,6 / 180
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 3
Время заряда батареи (ч) прим. 4
Скорость движения (км/ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Ширина разворота (мм) 1650
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1900
Полная нормативная масса (кг) 435
Вес (без аксессуаров) (кг) 110,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1500 x 835 x 1065

Комплектация

  • Дисковая щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Области применения
  • Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
  • Превосходное решение для промышленных и транспортных предприятий, а также аэропортов
  • Идеальное решение для уборки в бассейнах, спортзалах и торговых центрах
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
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