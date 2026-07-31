Мощный тяговый привод, позволяющий легко преодолевать подъемы, – одно из важнейших преимуществ поломойно-всасывающей машины BD 80/100 W Classic Bp Pack, управляемой идущим рядом оператором. Эта машина с аккумуляторным питанием также отличается высокой конструктивной надежностью – например, испытывающие высокие нагрузки всасывающая балка и голова с дисковыми щетками изготовлены из прочного, литого под давлением, алюминия. Очень удобными для оператора являются возможность легко увеличить давление прижима щеток с 40 до 68 кг для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев, а также плавная регулировка транспортной и рабочей скорости в пределах до 5 км/ч. Большая рабочая ширина (80 см) и 100-литровые баки обеспечивают эффективную продолжительную уборку с производительностью, достигающей 4800 м²/ч. Новые литий-ионные батареи емкостью 160 Ач, рассчитанны на очень большое количество циклов заряда-разряда и допускающие промежуточный заряд, гарантируют постоянную готовность к эксплуатации, причем высокий зарядный ток (50 А) значительно сокращает время их заряда.