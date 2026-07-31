Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)

Акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням BD 80/100 W Classic Bp Pack, оснащена 100-літровими баками, щітковою головою з двома дисковими щітками і робочою шириною 80 см, дає змогу ефективно виконувати з її допомогою тривалі роботи з прибирання. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 160 Агод і швидкозарядний пристрій.

Потужний тяговий привід, який дає змогу легко долати підйоми, – одна з найважливіших переваг підлогомийно-всмоктуючої машини BD 80/100 W Classic Bp Pack. Ця машина з акумуляторним живленням також відрізняється високою конструктивною надійністю – наприклад, всмоктуюча балка та голова з дисковими щітками виготовлені з міцного, литого під тиском, алюмінію. Дуже зручними для оператора є можливість легко збільшити тиск прижиму щіток з 40 до 68 кг для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів, а також плавне регулювання транспортної та робочої швидкості в межах до 5 км/год. Велика робоча ширина (80 см) і 100-літрові баки забезпечують ефективне тривале прибирання з продуктивністю, яка досягає 4800 м²/год. Нові літій-іонні батареї ємністю 160 Агод, які розраховані на дуже велику кількість циклів заряду-розряду і допускають проміжний заряд, гарантують постійну готовність до експлуатації, причому високий зарядний струм (50 А) значно скорочує час їхнього заряду.

Особливості та переваги
Ефективна система фільтрації
  • У 4 - 6 разів перевершує батареї з рідким електролітом у стійкості до частих розрядів.
  • Можливість швидкого і проміжного заряду для подовження часу роботи і підвищення продуктивності роботи.
  • Низький саморозряд при тривалих перервах у роботі.
2-ступеневе регулювання тиску прижиму щіток
  • За необхідності навантаження на підлогу може бути вручну збільшено з 40 кг (стандартне значення) до 68 кг.
  • Низький тиск прижиму щіток до підлоги оптимальний для усунення незначних забруднень і очищення чутливих поверхонь.
  • Збільшений тиск прижиму дає змогу видаляти стійкі забруднення або зношені захисні шари.
Ефективний тяговий двигун потужністю 300 Вт
  • Потужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і загалом полегшує роботу.
  • Швидкість руху змінюється за допомогою зручно розташованого поворотного регулятора.
Кольорове кодування елементів управління
  • Добре помітні елементи управління прискорюють освоєння машини і полегшують оператору виконання робіт.
Продумана система перевезення прибирального інвентарю
  • Можливість закріплення на корпусі машини ручного прибирального інвентарю (швабри, ємностей із миючими засобами тощо).
Бюджетна машина із серії Classic
  • Відмінне співвідношення ціна-продуктивність.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 810
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1090
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 100 / 100
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 4000
Практична продуктивність по площі (м²/год) 2400
Тип батареї Літій-іон
Батарея (В/Ач) 25,6 / 180
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 3
Час зарядки батареї (год) прим. 4
Швидкість руху (км/год) макс. 5
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск притиску щітки (г/см²/кг) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Ширина розвороту (мм) 1650
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Споживана потужність (Вт) макс. 1900
Повна нормативна маса (кг) 435
Маса (без приладдя) (кг) 110,6
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1500 x 835 x 1065

Комплектація

  • Дискова щітка: 2 шт.

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Області застосування
  • Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, торгових центрах і гіпермаркетах
  • Чудове рішення для промислових і транспортних підприємств, а також аеропортів
  • Ідеальне рішення для прибирання в басейнах, спортзалах і торгових центрах
Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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