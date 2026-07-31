Підлогомийна машина BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з ручним управлінням BD 80/100 W Classic Bp Pack, оснащена 100-літровими баками, щітковою головою з двома дисковими щітками і робочою шириною 80 см, дає змогу ефективно виконувати з її допомогою тривалі роботи з прибирання. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 160 Агод і швидкозарядний пристрій.
Потужний тяговий привід, який дає змогу легко долати підйоми, – одна з найважливіших переваг підлогомийно-всмоктуючої машини BD 80/100 W Classic Bp Pack. Ця машина з акумуляторним живленням також відрізняється високою конструктивною надійністю – наприклад, всмоктуюча балка та голова з дисковими щітками виготовлені з міцного, литого під тиском, алюмінію. Дуже зручними для оператора є можливість легко збільшити тиск прижиму щіток з 40 до 68 кг для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів, а також плавне регулювання транспортної та робочої швидкості в межах до 5 км/год. Велика робоча ширина (80 см) і 100-літрові баки забезпечують ефективне тривале прибирання з продуктивністю, яка досягає 4800 м²/год. Нові літій-іонні батареї ємністю 160 Агод, які розраховані на дуже велику кількість циклів заряду-розряду і допускають проміжний заряд, гарантують постійну готовність до експлуатації, причому високий зарядний струм (50 А) значно скорочує час їхнього заряду.
Особливості та переваги
Ефективна система фільтрації
- У 4 - 6 разів перевершує батареї з рідким електролітом у стійкості до частих розрядів.
- Можливість швидкого і проміжного заряду для подовження часу роботи і підвищення продуктивності роботи.
- Низький саморозряд при тривалих перервах у роботі.
2-ступеневе регулювання тиску прижиму щіток
- За необхідності навантаження на підлогу може бути вручну збільшено з 40 кг (стандартне значення) до 68 кг.
- Низький тиск прижиму щіток до підлоги оптимальний для усунення незначних забруднень і очищення чутливих поверхонь.
- Збільшений тиск прижиму дає змогу видаляти стійкі забруднення або зношені захисні шари.
Ефективний тяговий двигун потужністю 300 Вт
- Потужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і загалом полегшує роботу.
- Швидкість руху змінюється за допомогою зручно розташованого поворотного регулятора.
Кольорове кодування елементів управління
- Добре помітні елементи управління прискорюють освоєння машини і полегшують оператору виконання робіт.
Продумана система перевезення прибирального інвентарю
- Можливість закріплення на корпусі машини ручного прибирального інвентарю (швабри, ємностей із миючими засобами тощо).
Бюджетна машина із серії Classic
- Відмінне співвідношення ціна-продуктивність.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|810
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1090
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|100 / 100
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 4000
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|2400
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 180
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 3
|Час зарядки батареї (год)
|прим. 4
|Швидкість руху (км/год)
|макс. 5
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (г/см²/кг)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Ширина розвороту (мм)
|1650
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1900
|Повна нормативна маса (кг)
|435
|Маса (без приладдя) (кг)
|110,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1500 x 835 x 1065
Комплектація
- Дискова щітка: 2 шт.
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
Області застосування
- Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, торгових центрах і гіпермаркетах
- Чудове рішення для промислових і транспортних підприємств, а також аеропортів
- Ідеальне рішення для прибирання в басейнах, спортзалах і торгових центрах