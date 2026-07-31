Потужний тяговий привід, який дає змогу легко долати підйоми, – одна з найважливіших переваг підлогомийно-всмоктуючої машини BD 80/100 W Classic Bp Pack. Ця машина з акумуляторним живленням також відрізняється високою конструктивною надійністю – наприклад, всмоктуюча балка та голова з дисковими щітками виготовлені з міцного, литого під тиском, алюмінію. Дуже зручними для оператора є можливість легко збільшити тиск прижиму щіток з 40 до 68 кг для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів, а також плавне регулювання транспортної та робочої швидкості в межах до 5 км/год. Велика робоча ширина (80 см) і 100-літрові баки забезпечують ефективне тривале прибирання з продуктивністю, яка досягає 4800 м²/год. Нові літій-іонні батареї ємністю 160 Агод, які розраховані на дуже велику кількість циклів заряду-розряду і допускають проміжний заряд, гарантують постійну готовність до експлуатації, причому високий зарядний струм (50 А) значно скорочує час їхнього заряду.