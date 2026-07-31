Высокая производительность уборки в сочетании с универсальными возможностями и предельной простотой в управлении: поломойно-всасывающая машина BR 75/75 W Classic Bp прекрасно подходит как для ежедневной, так и для генеральной уборки. Такие преимущества обеспечиваются, в частности, моечным узлом с двумя роликовыми щетками и прочной всасывающей балкой из высококачественного алюминия. Очень компактная конструкция с продуманным размещением баков объемом по 75 л гарантирует высокую маневренность и одновременно достаточный запас воды для продолжительного выполнения работ.