Поломоечная машина BR 75/75 W Classic Bp

Толкаемая поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 75/75 W Classic Bp, оснащенная 75-литровыми баками и моечным узлом с двумя роликовыми щетками, очень удобна в работе и обслуживании.

Высокая производительность уборки в сочетании с универсальными возможностями и предельной простотой в управлении: поломойно-всасывающая машина BR 75/75 W Classic Bp прекрасно подходит как для ежедневной, так и для генеральной уборки. Такие преимущества обеспечиваются, в частности, моечным узлом с двумя роликовыми щетками и прочной всасывающей балкой из высококачественного алюминия. Очень компактная конструкция с продуманным размещением баков объемом по 75 л гарантирует высокую маневренность и одновременно достаточный запас воды для продолжительного выполнения работ.

Особенности и преимущества
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
  • Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
  • Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
  • Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
  • Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкция
  • Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
  • Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
  • Возможность повышения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
  • Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
  • Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 1030
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 75 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 3750
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2250
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Скорость движения (км/ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 40,5 / 145
Расход воды (л/мин) макс. 2,75
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2050
Вес (без аксессуаров) (кг) 100
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1520 x 810 x 1065

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 75/75 W Classic Bp

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
  • Идеальное решение для уборки в аэропортах, на промышленных и транспортных предприятиях
  • Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)
Принадлежности
Чистящее средство