Поломоечная машина BR 75/75 W Classic Bp
Толкаемая поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 75/75 W Classic Bp, оснащенная 75-литровыми баками и моечным узлом с двумя роликовыми щетками, очень удобна в работе и обслуживании.
Высокая производительность уборки в сочетании с универсальными возможностями и предельной простотой в управлении: поломойно-всасывающая машина BR 75/75 W Classic Bp прекрасно подходит как для ежедневной, так и для генеральной уборки. Такие преимущества обеспечиваются, в частности, моечным узлом с двумя роликовыми щетками и прочной всасывающей балкой из высококачественного алюминия. Очень компактная конструкция с продуманным размещением баков объемом по 75 л гарантирует высокую маневренность и одновременно достаточный запас воды для продолжительного выполнения работ.
Особенности и преимущества
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
- Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
- Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкция
- Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
- Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
- Возможность повышения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
- Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
- Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1030
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|75 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3750
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2250
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|40,5 / 145
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,75
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2050
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|100
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1520 x 810 x 1065
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
- Идеальное решение для уборки в аэропортах, на промышленных и транспортных предприятиях
- Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)