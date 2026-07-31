Висока продуктивність прибирання в поєднанні з універсальними можливостями та надзвичайною простотою в управлінні: підлогомийно-всмоктуюча машина BR 75/75 W Classic Bp ідеально підходить як для щоденного, так і для генерального прибирання. Такі переваги забезпечуються, зокрема, миючим вузлом із двома роликовими щітками та міцною всмоктуючою балкою з високоякісного алюмінію. Дуже компактна конструкція з продуманим розміщенням баків об'ємом по 75 л гарантує високу маневреність і водночас достатній запас води для тривалого виконання робіт.