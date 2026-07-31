Підлогомийна машина BR 75/75 W Classic Bp

Підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу з тяговим приводом BR 75/75 W Classic Bp, оснащена 75-літровими баками і миючим вузлом з двома роликовими щітками, дуже зручна в роботі та обслуговуванні.

Висока продуктивність прибирання в поєднанні з універсальними можливостями та надзвичайною простотою в управлінні: підлогомийно-всмоктуюча машина BR 75/75 W Classic Bp ідеально підходить як для щоденного, так і для генерального прибирання. Такі переваги забезпечуються, зокрема, миючим вузлом із двома роликовими щітками та міцною всмоктуючою балкою з високоякісного алюмінію. Дуже компактна конструкція з продуманим розміщенням баків об'ємом по 75 л гарантує високу маневреність і водночас достатній запас води для тривалого виконання робіт.

Особливості та переваги
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
  • Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
  • Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
  • Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
  • Кольорове кодування елементів управління прискорює освоєння машини і полегшує роботу з нею.
Компактна і міцна конструкція
  • Виключно маневрена машина, що забезпечує оператору хороший огляд.
  • Зменшений ризик пошкодження машини або предметів обстановки.
Регулювання тиску прижиму залежно від задачі з прибирання
  • Можливість підвищення тиску прижиму щіток від 30 до 50 кг залежно від задачі з прибирання.
  • Низький тиск прижиму для видалення незначних забруднень і очищення чутливих підлогових покриттів.
  • Збільшений тиск прижиму для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 750
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1030
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 75 / 75
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 3750
Практична продуктивність по площі (м²/год) 2250
Батарея (В) 24
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Швидкість руху (км/год) макс. 5
Частота обертання щітки (об/хв) 1200
Тиск притиску щітки (кг/г/см²) 40,5 / 145
Витрата води (л/хв) макс. 2,75
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65 - 65
Споживана потужність (Вт) макс. 2050
Маса (без приладдя) (кг) 100
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1520 x 810 x 1065

Комплектація

  • Обертові щітки: 2 шт.

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BR 75/75 W Classic Bp

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, торгових центрах і гіпермаркетах
  • Ідеальне рішення для прибирання в аеропортах, на промислових і транспортних підприємствах
  • Відмінно підходить для клінінгу (наприклад, для прибирання в спортзалах)
Аксесуари
Чистячий засіб