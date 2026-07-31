Підлогомийна машина BR 75/75 W Classic Bp
Підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу з тяговим приводом BR 75/75 W Classic Bp, оснащена 75-літровими баками і миючим вузлом з двома роликовими щітками, дуже зручна в роботі та обслуговуванні.
Висока продуктивність прибирання в поєднанні з універсальними можливостями та надзвичайною простотою в управлінні: підлогомийно-всмоктуюча машина BR 75/75 W Classic Bp ідеально підходить як для щоденного, так і для генерального прибирання. Такі переваги забезпечуються, зокрема, миючим вузлом із двома роликовими щітками та міцною всмоктуючою балкою з високоякісного алюмінію. Дуже компактна конструкція з продуманим розміщенням баків об'ємом по 75 л гарантує високу маневреність і водночас достатній запас води для тривалого виконання робіт.
Особливості та переваги
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
- Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
- Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
- Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
- Кольорове кодування елементів управління прискорює освоєння машини і полегшує роботу з нею.
Компактна і міцна конструкція
- Виключно маневрена машина, що забезпечує оператору хороший огляд.
- Зменшений ризик пошкодження машини або предметів обстановки.
Регулювання тиску прижиму залежно від задачі з прибирання
- Можливість підвищення тиску прижиму щіток від 30 до 50 кг залежно від задачі з прибирання.
- Низький тиск прижиму для видалення незначних забруднень і очищення чутливих підлогових покриттів.
- Збільшений тиск прижиму для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|750
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1030
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|75 / 75
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 3750
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|2250
|Батарея (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Швидкість руху (км/год)
|макс. 5
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1200
|Тиск притиску щітки (кг/г/см²)
|40,5 / 145
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,75
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65 - 65
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2050
|Маса (без приладдя) (кг)
|100
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1520 x 810 x 1065
Комплектація
- Обертові щітки: 2 шт.
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, торгових центрах і гіпермаркетах
- Ідеальне рішення для прибирання в аеропортах, на промислових і транспортних підприємствах
- Відмінно підходить для клінінгу (наприклад, для прибирання в спортзалах)