Компактная конструкция и простота в управлении и обслуживании: аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 75/75 W Classic Bp впечатляет высокой эргономичностью и эффективностью уборки на самых разнообразных объектах. Эти преимущества обеспечиваются, в частности, такими высококачественными компонентами, как моечный узел с двумя роликовыми щетками и долговечная всасывающая балка из алюминия. При большом объеме баков (по 75 л) машина исключительно компактна, маневренна и рассчитана на продолжительные интервалы непрерывной работы.