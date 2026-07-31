Поломоечная машина BR 75/75 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)

Толкаемая поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 75/75 W Classic Bp оснащена 75-литровыми баками и моечным узлом с двумя роликовыми щетками. Машина очень проста в управлении и подходит для разных областей применения.

Компактная конструкция и простота в управлении и обслуживании: аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 75/75 W Classic Bp впечатляет высокой эргономичностью и эффективностью уборки на самых разнообразных объектах. Эти преимущества обеспечиваются, в частности, такими высококачественными компонентами, как моечный узел с двумя роликовыми щетками и долговечная всасывающая балка из алюминия. При большом объеме баков (по 75 л) машина исключительно компактна, маневренна и рассчитана на продолжительные интервалы непрерывной работы.

Особенности и преимущества
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
  • Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
  • Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
  • Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
  • Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкция
  • Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
  • Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
  • Возможность повышения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
  • Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
  • Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 1030
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 75 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 3750
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2250
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 170
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 220 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Скорость движения (км/ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 40,5 / 145
Расход воды (л/мин) макс. 2,75
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2050
Вес (без аксессуаров) (кг) 100
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1520 x 810 x 1065

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 75/75 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
  • Идеальное решение для уборки в аэропортах, на промышленных и транспортных предприятиях
  • Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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