Поломоечная машина BR 75/75 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
Толкаемая поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 75/75 W Classic Bp оснащена 75-литровыми баками и моечным узлом с двумя роликовыми щетками. Машина очень проста в управлении и подходит для разных областей применения.
Компактная конструкция и простота в управлении и обслуживании: аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 75/75 W Classic Bp впечатляет высокой эргономичностью и эффективностью уборки на самых разнообразных объектах. Эти преимущества обеспечиваются, в частности, такими высококачественными компонентами, как моечный узел с двумя роликовыми щетками и долговечная всасывающая балка из алюминия. При большом объеме баков (по 75 л) машина исключительно компактна, маневренна и рассчитана на продолжительные интервалы непрерывной работы.
Особенности и преимущества
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
- Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
- Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкция
- Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
- Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
- Возможность повышения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
- Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
- Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1030
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|75 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3750
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2250
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|220 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|40,5 / 145
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,75
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2050
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|100
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1520 x 810 x 1065
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
- Идеальное решение для уборки в аэропортах, на промышленных и транспортных предприятиях
- Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)