Компактна конструкція і простота в управлінні та обслуговуванні: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з тяговим приводом BR 75/75 W Classic Bp відрізняється високою ергономічністю та ефективністю прибирання на найрізноманітніших об'єктах. Ці переваги забезпечуються, зокрема, такими високоякісними компонентами, як миючий вузол з двома роликовими щітками і довговічна всмоктуюча балка з алюмінію. За великого об'єму баків (по 75 л) машина винятково компактна, маневрена і розрахована на тривалі інтервали безперервної роботи.