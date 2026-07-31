Підлогомийна машина BR 75/75 W Classic Bp Pack (з АКБ 170 Агод у комплекті)

Підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу з тяговим приводом BR 75/75 W Classic Bp оснащена 75-літровими баками і миючим вузлом з двома роликовими щітками. Машина дуже проста в управлінні та підходить для різних сфер застосування.

Компактна конструкція і простота в управлінні та обслуговуванні: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з тяговим приводом BR 75/75 W Classic Bp відрізняється високою ергономічністю та ефективністю прибирання на найрізноманітніших об'єктах. Ці переваги забезпечуються, зокрема, такими високоякісними компонентами, як миючий вузол з двома роликовими щітками і довговічна всмоктуюча балка з алюмінію. За великого об'єму баків (по 75 л) машина винятково компактна, маневрена і розрахована на тривалі інтервали безперервної роботи.

Особливості та переваги
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
  • Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
  • Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
  • Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
  • Кольорове кодування елементів управління прискорює освоєння машини і полегшує роботу з нею.
Компактна і міцна конструкція
  • Виключно маневрена машина, що забезпечує оператору хороший огляд.
  • Зменшений ризик пошкодження машини або предметів обстановки.
Регулювання тиску прижиму залежно від задачі з прибирання
  • Можливість підвищення тиску прижиму щіток від 30 до 50 кг залежно від задачі з прибирання.
  • Низький тиск прижиму для видалення незначних забруднень і очищення чутливих підлогових покриттів.
  • Збільшений тиск прижиму для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Робоча ширина щіток (мм) 750
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1030
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 75 / 75
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 3750
Практична продуктивність по площі (м²/год) 2250
Тип батареї необслуговувана
Батарея (В/Ач) 24 / 170
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 220 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Швидкість руху (км/год) макс. 5
Частота обертання щітки (об/хв) 1200
Тиск притиску щітки (кг/г/см²) 40,5 / 145
Витрата води (л/хв) макс. 2,75
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65 - 65
Споживана потужність (Вт) макс. 2050
Маса (без приладдя) (кг) 100
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1520 x 810 x 1065

Комплектація

  • Обертові щітки: 2 шт.

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BR 75/75 W Classic Bp Pack (з АКБ 170 Агод у комплекті)

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, торгових центрах і гіпермаркетах
  • Ідеальне рішення для прибирання в аеропортах, на промислових і транспортних підприємствах
  • Відмінно підходить для клінінгу (наприклад, для прибирання в спортзалах)
Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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