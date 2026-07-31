Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp
Эффективная, высокопроизводительная и очень надежная: толкаемая аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 85/100 W Bp Classic с тяговым приводом, большой рабочей шириной (85 см) и 100-литровыми баками.
Одним из главных преимуществ аккумуляторной поломойно-всасывающей машины BR 85/100 W Bp Classic является мощный тяговый привод, позволяющий оператору легко преодолевать подъемы и плавно регулировать скорость движения и уборки (до 5 км/ч). Очень удобны также испытанная концепция управления машиной и возможность перевозки на ней необходимого ручного уборочного инвентаря. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки обеспечивают эффективную продолжительную уборку с производительностью, достигающей 4800 м²/ч. При этом, машина BR 85/100 W Bp Classic рассчитана на сложные условия эксплуатации: ее моечный узел и всасывающая балка изготовлены из литого алюминия, выдерживающего высокие нагрузки.
Особенности и преимущества
Надежные компоненты из высококачественного алюминия
- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток
- При необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг.
- Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей.
- Увеличенное давление прижима позволяет удалять стойкие загрязнения или изношенные защитные слои.
Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт
- Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу.
- Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.
Цветовая кодировка элементов управления
- Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
- Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
- Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|850
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1090
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|100 / 100
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 4250
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2550
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 4,25
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|49,5 / 155
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2350
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|110
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1525 x 910 x 1065
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
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Области применения
- Идеальное решение для поддерживающей уборки в магазинах, торговых центрах, аэропортах, на коммерческих и промышленных предприятиях