Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp

Эффективная, высокопроизводительная и очень надежная: толкаемая аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 85/100 W Bp Classic с тяговым приводом, большой рабочей шириной (85 см) и 100-литровыми баками.

Одним из главных преимуществ аккумуляторной поломойно-всасывающей машины BR 85/100 W Bp Classic является мощный тяговый привод, позволяющий оператору легко преодолевать подъемы и плавно регулировать скорость движения и уборки (до 5 км/ч). Очень удобны также испытанная концепция управления машиной и возможность перевозки на ней необходимого ручного уборочного инвентаря. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки обеспечивают эффективную продолжительную уборку с производительностью, достигающей 4800 м²/ч. При этом, машина BR 85/100 W Bp Classic рассчитана на сложные условия эксплуатации: ее моечный узел и всасывающая балка изготовлены из литого алюминия, выдерживающего высокие нагрузки.

Особенности и преимущества
Надежные компоненты из высококачественного алюминия
  • Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
  • Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток
  • При необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг.
  • Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей.
  • Увеличенное давление прижима позволяет удалять стойкие загрязнения или изношенные защитные слои.
Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт
  • Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу.
  • Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.
Цветовая кодировка элементов управления
  • Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
  • Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
  • Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 850
Ширина всасывающей балки (мм) 1090
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 100 / 100
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 4250
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2550
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 4,25
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 49,5 / 155
Уровень звукового давления (дБ(А)) 63 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2350
Вес (без аксессуаров) (кг) 110
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1525 x 910 x 1065

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для поддерживающей уборки в магазинах, торговых центрах, аэропортах, на коммерческих и промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство