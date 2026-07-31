Одним из главных преимуществ аккумуляторной поломойно-всасывающей машины BR 85/100 W Bp Classic является мощный тяговый привод, позволяющий оператору легко преодолевать подъемы и плавно регулировать скорость движения и уборки (до 5 км/ч). Очень удобны также испытанная концепция управления машиной и возможность перевозки на ней необходимого ручного уборочного инвентаря. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки обеспечивают эффективную продолжительную уборку с производительностью, достигающей 4800 м²/ч. При этом, машина BR 85/100 W Bp Classic рассчитана на сложные условия эксплуатации: ее моечный узел и всасывающая балка изготовлены из литого алюминия, выдерживающего высокие нагрузки.