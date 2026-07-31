Підлогомийна машина BR 85/100 W Classic Bp
Ефективна, високопродуктивна та дуже надійна: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу BR 85/100 W Bp Classic з тяговим приводом, великою робочою шириною (85 см) і 100-літровими баками.
Однією з основних переваг акумуляторної підлогомийно-всмоктуючої машини BR 85/100 W Bp Classic є потужний тяговий привід, який дає змогу операторові легко долати підйоми та плавно регулювати швидкість руху і прибирання (до 5 км/год). Дуже зручними є також випробувана концепція управління машиною та можливість перевезення на ній необхідного ручного прибирального інвентарю. Велика робоча ширина (85 см) і 100-літрові баки забезпечують ефективне тривале прибирання з продуктивністю, що досягає 4800 м²/год. При цьому, машина BR 85/100 W Bp Classic розрахована на складні умови експлуатації: її миючий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з литого алюмінію, який витримує високі навантаження.
Особливості та переваги
Надійні компоненти з високоякісного алюмінію
- Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
- Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
2-ступеневе регулювання тиску прижиму щіток
- За необхідності навантаження на підлогу може бути вручну збільшено з 40 кг (стандартне значення) до 68 кг.
- Низький тиск прижиму щіток до підлоги оптимальний для усунення незначних забруднень і очищення чутливих поверхонь.
- Збільшений тиск прижиму дає змогу видаляти стійкі забруднення або зношені захисні шари.
Ефективний тяговий двигун потужністю 300 Вт
- Потужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і загалом полегшує роботу.
- Швидкість руху змінюється за допомогою зручно розташованого поворотного регулятора.
Кольорове кодування елементів управління
- Добре помітні елементи управління прискорюють освоєння машини і полегшують оператору виконання робіт.
Продумана система перевезення прибирального інвентарю
- Можливість закріплення на корпусі машини ручного прибирального інвентарю (швабри, ємностей із миючими засобами тощо).
Бюджетна машина із серії Classic
- Відмінне співвідношення ціна-продуктивність.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Робоча ширина щіток (мм)
|850
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1090
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|100 / 100
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 4250
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|2550
|Батарея (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 4,25
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1200
|Тиск притиску щітки (кг/г/см²)
|49,5 / 155
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|63 - 65
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2350
|Маса (без приладдя) (кг)
|110
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1525 x 910 x 1065
Комплектація
- Обертові щітки: 2 шт.
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
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Області застосування
- Ідеальне рішення для підтримуючого прибирання в магазинах, торгових центрах, аеропортах, на комерційних і промислових підприємствах.