Підлогомийна машина BR 85/100 W Classic Bp

Ефективна, високопродуктивна та дуже надійна: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу BR 85/100 W Bp Classic з тяговим приводом, великою робочою шириною (85 см) і 100-літровими баками.

Однією з основних переваг акумуляторної підлогомийно-всмоктуючої машини BR 85/100 W Bp Classic є потужний тяговий привід, який дає змогу операторові легко долати підйоми та плавно регулювати швидкість руху і прибирання (до 5 км/год). Дуже зручними є також випробувана концепція управління машиною та можливість перевезення на ній необхідного ручного прибирального інвентарю. Велика робоча ширина (85 см) і 100-літрові баки забезпечують ефективне тривале прибирання з продуктивністю, що досягає 4800 м²/год. При цьому, машина BR 85/100 W Bp Classic розрахована на складні умови експлуатації: її миючий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з литого алюмінію, який витримує високі навантаження.

Особливості та переваги
Надійні компоненти з високоякісного алюмінію
  • Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
  • Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
2-ступеневе регулювання тиску прижиму щіток
  • За необхідності навантаження на підлогу може бути вручну збільшено з 40 кг (стандартне значення) до 68 кг.
  • Низький тиск прижиму щіток до підлоги оптимальний для усунення незначних забруднень і очищення чутливих поверхонь.
  • Збільшений тиск прижиму дає змогу видаляти стійкі забруднення або зношені захисні шари.
Ефективний тяговий двигун потужністю 300 Вт
  • Потужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і загалом полегшує роботу.
  • Швидкість руху змінюється за допомогою зручно розташованого поворотного регулятора.
Кольорове кодування елементів управління
  • Добре помітні елементи управління прискорюють освоєння машини і полегшують оператору виконання робіт.
Продумана система перевезення прибирального інвентарю
  • Можливість закріплення на корпусі машини ручного прибирального інвентарю (швабри, ємностей із миючими засобами тощо).
Бюджетна машина із серії Classic
  • Відмінне співвідношення ціна-продуктивність.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Робоча ширина щіток (мм) 850
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1090
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 100 / 100
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 4250
Практична продуктивність по площі (м²/год) 2550
Батарея (В) 24
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 4,25
Частота обертання щітки (об/хв) 1200
Тиск притиску щітки (кг/г/см²) 49,5 / 155
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 63 - 65
Споживана потужність (Вт) макс. 2350
Маса (без приладдя) (кг) 110
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1525 x 910 x 1065

Комплектація

  • Обертові щітки: 2 шт.

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BR 85/100 W Classic Bp

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для підтримуючого прибирання в магазинах, торгових центрах, аеропортах, на комерційних і промислових підприємствах.
Аксесуари
Чистячий засіб