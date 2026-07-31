Однією з основних переваг акумуляторної підлогомийно-всмоктуючої машини BR 85/100 W Bp Classic є потужний тяговий привід, який дає змогу операторові легко долати підйоми та плавно регулювати швидкість руху і прибирання (до 5 км/год). Дуже зручними є також випробувана концепція управління машиною та можливість перевезення на ній необхідного ручного прибирального інвентарю. Велика робоча ширина (85 см) і 100-літрові баки забезпечують ефективне тривале прибирання з продуктивністю, що досягає 4800 м²/год. При цьому, машина BR 85/100 W Bp Classic розрахована на складні умови експлуатації: її миючий вузол і всмоктуюча балка виготовлені з литого алюмінію, який витримує високі навантаження.