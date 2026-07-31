Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
Толкаемая поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 85/100 W Bp Pack Classic имеет рабочую ширину 85 см и 100-литровые баки для воды. В ее базовую комплектацию входит батарея 170 Ач и зарядное устройство.
Поломойно-всасывающая машина BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена мощной батареей емкостью 170 Ач, зарядным устройством и множеством других элементов, обеспечивающих широкие функциональные возможности и комфортную работу. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки позволяют очищать в течение часа полы площадью до 4800 м². Компоненты, испытывающие высокие нагрузки (моечный узел с роликовыми щетками и всасывающая балка), изготовлены из массивного литого алюминия, подходящего для самых сложных условий эксплуатации. Мощный тяговый привод с плавной регулировкой скорости движения и уборки в пределах до 5 км/ч позволяет оператору без труда преодолевать подъемы. Продуманную концепцию машины BR 85/100 W Bp Pack Classic удачно дополняют превосходная обзорность, простота управления и удобная возможность перевозки дополнительного ручного уборочного инвентаря.
Особенности и преимущества
Цветовая кодировка элементов управления
- Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
- Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
- Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|850
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1090
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|100 / 100
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 4250
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2550
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|220 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|49,5 / 155
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2350
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|110
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1525 x 910 x 1065
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
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Области применения
- Идеальное решение для поддерживающей уборки в магазинах, торговых центрах, аэропортах, на коммерческих и промышленных предприятиях