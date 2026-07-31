Поломойно-всасывающая машина BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена мощной батареей емкостью 170 Ач, зарядным устройством и множеством других элементов, обеспечивающих широкие функциональные возможности и комфортную работу. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки позволяют очищать в течение часа полы площадью до 4800 м². Компоненты, испытывающие высокие нагрузки (моечный узел с роликовыми щетками и всасывающая балка), изготовлены из массивного литого алюминия, подходящего для самых сложных условий эксплуатации. Мощный тяговый привод с плавной регулировкой скорости движения и уборки в пределах до 5 км/ч позволяет оператору без труда преодолевать подъемы. Продуманную концепцию машины BR 85/100 W Bp Pack Classic удачно дополняют превосходная обзорность, простота управления и удобная возможность перевозки дополнительного ручного уборочного инвентаря.