Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)

Толкаемая поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 85/100 W Bp Pack Classic имеет рабочую ширину 85 см и 100-литровые баки для воды. В ее базовую комплектацию входит батарея 170 Ач и зарядное устройство.

Поломойно-всасывающая машина BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена мощной батареей емкостью 170 Ач, зарядным устройством и множеством других элементов, обеспечивающих широкие функциональные возможности и комфортную работу. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки позволяют очищать в течение часа полы площадью до 4800 м². Компоненты, испытывающие высокие нагрузки (моечный узел с роликовыми щетками и всасывающая балка), изготовлены из массивного литого алюминия, подходящего для самых сложных условий эксплуатации. Мощный тяговый привод с плавной регулировкой скорости движения и уборки в пределах до 5 км/ч позволяет оператору без труда преодолевать подъемы. Продуманную концепцию машины BR 85/100 W Bp Pack Classic удачно дополняют превосходная обзорность, простота управления и удобная возможность перевозки дополнительного ручного уборочного инвентаря.

Особенности и преимущества
Цветовая кодировка элементов управления
  • Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
  • Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
  • Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 850
Ширина всасывающей балки (мм) 1090
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 100 / 100
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 4250
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2550
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 170
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 220 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 49,5 / 155
Уровень звукового давления (дБ(А)) 63 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2350
Вес (без аксессуаров) (кг) 110
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1525 x 910 x 1065

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для поддерживающей уборки в магазинах, торговых центрах, аэропортах, на коммерческих и промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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