Підлогомийна машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (з АКБ 170 Агод у комплекті)
Підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу з тяговим приводом BR 85/100 W Bp Pack Classic має робочу ширину 85 см і 100-літрові баки для води. До її базової комплектації входить батарея 170 Агод і зарядний пристрій.
Підлогомийно-всмоктуюча машина BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена потужною батареєю ємністю 170 Агод, зарядним пристроєм і безліччю інших елементів, які забезпечують широкі функціональні можливості та комфортну роботу. Велика робоча ширина (85 см) і 100-літрові баки дають змогу очищати протягом години підлогу площею до 4800 м². Компоненти, які зазнають високих навантажень (миючий вузол з роликовими щітками і всмоктуюча балка), виготовлені з масивного литого алюмінію, який підходить для найскладніших умов експлуатації. Потужний тяговий привід із плавним регулюванням швидкості руху і прибирання в межах до 5 км/год дає змогу операторові легко долати підйоми. Продуману концепцію машини BR 85/100 W Bp Pack Classic вдало доповнюють хороша оглядовість, простота управління і зручна можливість перевезення додаткового ручного прибирального інвентарю.
Особливості та переваги
Кольорове кодування елементів управління
- Добре помітні елементи управління прискорюють освоєння машини і полегшують оператору виконання робіт.
Продумана система перевезення прибирального інвентарю
- Можливість закріплення на корпусі машини ручного прибирального інвентарю (швабри, ємностей із миючими засобами тощо).
Бюджетна машина із серії Classic
- Відмінне співвідношення ціна-продуктивність.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Робоча ширина щіток (мм)
|850
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1090
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|100 / 100
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 4250
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|2550
|Тип батареї
|необслуговувана
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|220 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1200
|Тиск притиску щітки (кг/г/см²)
|49,5 / 155
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|63 - 65
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2350
|Маса (без приладдя) (кг)
|110
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1525 x 910 x 1065
Комплектація
- Обертові щітки: 2 шт.
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для підтримуючого прибирання в магазинах, торгових центрах, аеропортах, на комерційних і промислових підприємствах.