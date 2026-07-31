Підлогомийно-всмоктуюча машина BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена потужною батареєю ємністю 170 Агод, зарядним пристроєм і безліччю інших елементів, які забезпечують широкі функціональні можливості та комфортну роботу. Велика робоча ширина (85 см) і 100-літрові баки дають змогу очищати протягом години підлогу площею до 4800 м². Компоненти, які зазнають високих навантажень (миючий вузол з роликовими щітками і всмоктуюча балка), виготовлені з масивного литого алюмінію, який підходить для найскладніших умов експлуатації. Потужний тяговий привід із плавним регулюванням швидкості руху і прибирання в межах до 5 км/год дає змогу операторові легко долати підйоми. Продуману концепцію машини BR 85/100 W Bp Pack Classic вдало доповнюють хороша оглядовість, простота управління і зручна можливість перевезення додаткового ручного прибирального інвентарю.