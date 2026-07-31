Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 285 Aч в комплекте)

С мощной батареей 285 Ач и зарядным устройством в базовой комплектации: толкаемая поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 85/100 W Bp Pack Classic, имеющая рабочую ширину 85 см и 100-литровые баки.

Толкаемая поломойно-всасывающая машина BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена батареей большой емкости (285 Ач), зарядным устройством и множеством других элементов, обеспечивающих широкие функциональные возможности и комфортную работу. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки гарантируют высокую производительность уборки, достигающую 4800 м²/ч. Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и допускает плавную регулировку скорости движения и уборки (макс. 5 км/ч). Моечный узел с роликовыми щетками и всасывающая балка изготовлены из массивного литого алюминия, что позволяет эксплуатировать машину в условиях интенсивных нагрузок. Продуманную концепцию машины BR 85/100 W Bp Pack Classic удачно дополняют превосходная обзорность, простота управления и удобная возможность перевозки дополнительного ручного уборочного инвентаря.

Особенности и преимущества
Надежные компоненты из высококачественного алюминия
  • Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
  • Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток
  • При необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг.
  • Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей.
  • Увеличенное давление прижима позволяет удалять стойкие загрязнения или изношенные защитные слои.
Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт
  • Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу.
  • Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.
Цветовая кодировка элементов управления
  • Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
  • Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
  • Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 850
Ширина всасывающей балки (мм) 1090
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 100 / 100
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 4250
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2550
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 285
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 4,25
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 220 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 49,5 / 155
Уровень звукового давления (дБ(А)) 63 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2350
Вес (без аксессуаров) (кг) 110
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1525 x 910 x 1065

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 285 Aч в комплекте)

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для поддерживающей уборки в магазинах, торговых центрах, аэропортах, на коммерческих и промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.