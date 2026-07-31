Поломоечная машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 285 Aч в комплекте)
С мощной батареей 285 Ач и зарядным устройством в базовой комплектации: толкаемая поломойно-всасывающая машина с тяговым приводом BR 85/100 W Bp Pack Classic, имеющая рабочую ширину 85 см и 100-литровые баки.
Толкаемая поломойно-всасывающая машина BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена батареей большой емкости (285 Ач), зарядным устройством и множеством других элементов, обеспечивающих широкие функциональные возможности и комфортную работу. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки гарантируют высокую производительность уборки, достигающую 4800 м²/ч. Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и допускает плавную регулировку скорости движения и уборки (макс. 5 км/ч). Моечный узел с роликовыми щетками и всасывающая балка изготовлены из массивного литого алюминия, что позволяет эксплуатировать машину в условиях интенсивных нагрузок. Продуманную концепцию машины BR 85/100 W Bp Pack Classic удачно дополняют превосходная обзорность, простота управления и удобная возможность перевозки дополнительного ручного уборочного инвентаря.
Особенности и преимущества
Надежные компоненты из высококачественного алюминия
- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток
- При необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг.
- Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей.
- Увеличенное давление прижима позволяет удалять стойкие загрязнения или изношенные защитные слои.
Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт
- Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу.
- Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.
Цветовая кодировка элементов управления
- Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
- Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
- Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|850
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1090
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|100 / 100
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 4250
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2550
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 285
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 4,25
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|220 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|49,5 / 155
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2350
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|110
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1525 x 910 x 1065
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Идеальное решение для поддерживающей уборки в магазинах, торговых центрах, аэропортах, на коммерческих и промышленных предприятиях