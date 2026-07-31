Толкаемая поломойно-всасывающая машина BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена батареей большой емкости (285 Ач), зарядным устройством и множеством других элементов, обеспечивающих широкие функциональные возможности и комфортную работу. Большая рабочая ширина (85 см) и 100-литровые баки гарантируют высокую производительность уборки, достигающую 4800 м²/ч. Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и допускает плавную регулировку скорости движения и уборки (макс. 5 км/ч). Моечный узел с роликовыми щетками и всасывающая балка изготовлены из массивного литого алюминия, что позволяет эксплуатировать машину в условиях интенсивных нагрузок. Продуманную концепцию машины BR 85/100 W Bp Pack Classic удачно дополняют превосходная обзорность, простота управления и удобная возможность перевозки дополнительного ручного уборочного инвентаря.