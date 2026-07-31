Підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена батареєю великої ємності (285 Агод), зарядним пристроєм і безліччю інших елементів, які забезпечують широкі функціональні можливості та комфортну роботу. Велика робоча ширина (85 см) і 100-літрові баки гарантують високу продуктивність прибирання, що досягає 4800 м²/год. Потужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і допускає плавне регулювання швидкості руху та прибирання (макс. 5 км/год). Миючий вузол з роликовими щітками і всмоктуюча балка виготовлені з масивного литого алюмінію, що дає змогу експлуатувати машину в умовах інтенсивних навантажень. Продуману концепцію машини BR 85/100 W Bp Pack Classic вдало доповнюють хороша оглядовість, простота управління і зручна можливість перевезення додаткового ручного прибирального інвентарю.