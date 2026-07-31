Підлогомийна машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (з АКБ 285 Агод у комплекті)

З потужною батареєю 285 Агод і зарядним пристроєм у базовій комплектації: підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу з тяговим приводом BR 85/100 W Bp Pack Classic має робочу ширину 85 см і 100-літрові баки.

Підлогомийно-всмоктуюча машина штовхаючого типу BR 85/100 W Bp Pack Classic оснащена батареєю великої ємності (285 Агод), зарядним пристроєм і безліччю інших елементів, які забезпечують широкі функціональні можливості та комфортну роботу. Велика робоча ширина (85 см) і 100-літрові баки гарантують високу продуктивність прибирання, що досягає 4800 м²/год. Потужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і допускає плавне регулювання швидкості руху та прибирання (макс. 5 км/год). Миючий вузол з роликовими щітками і всмоктуюча балка виготовлені з масивного литого алюмінію, що дає змогу експлуатувати машину в умовах інтенсивних навантажень. Продуману концепцію машини BR 85/100 W Bp Pack Classic вдало доповнюють хороша оглядовість, простота управління і зручна можливість перевезення додаткового ручного прибирального інвентарю.

Особливості та переваги
Надійні компоненти з високоякісного алюмінію
  • Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
  • Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
2-ступеневе регулювання тиску прижиму щіток
  • За необхідності навантаження на підлогу може бути вручну збільшено з 40 кг (стандартне значення) до 68 кг.
  • Низький тиск прижиму щіток до підлоги оптимальний для усунення незначних забруднень і очищення чутливих поверхонь.
  • Збільшений тиск прижиму дає змогу видаляти стійкі забруднення або зношені захисні шари.
Ефективний тяговий двигун потужністю 300 Вт
  • Потужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і загалом полегшує роботу.
  • Швидкість руху змінюється за допомогою зручно розташованого поворотного регулятора.
Кольорове кодування елементів управління
  • Добре помітні елементи управління прискорюють освоєння машини і полегшують оператору виконання робіт.
Продумана система перевезення прибирального інвентарю
  • Можливість закріплення на корпусі машини ручного прибирального інвентарю (швабри, ємностей із миючими засобами тощо).
Бюджетна машина із серії Classic
  • Відмінне співвідношення ціна-продуктивність.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Робоча ширина щіток (мм) 850
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1090
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 100 / 100
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 4250
Практична продуктивність по площі (м²/год) 2550
Тип батареї необслуговувана
Батарея (В/Ач) 24 / 285
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 4,25
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 220 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Частота обертання щітки (об/хв) 1200
Тиск притиску щітки (кг/г/см²) 49,5 / 155
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 63 - 65
Споживана потужність (Вт) макс. 2350
Маса (без приладдя) (кг) 110
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1525 x 910 x 1065

Комплектація

  • Обертові щітки: 2 шт.

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BR 85/100 W Classic Bp Pack (з АКБ 285 Агод у комплекті)

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для підтримуючого прибирання в магазинах, торгових центрах, аеропортах, на комерційних і промислових підприємствах.
Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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