HV 1/1 Bp As

HV 1/1 Bp As - это мощный ручной аккумуляторный пылесос: готовность к применению, впечатляющая сила всасывания и долгая работа от одного заряда. HV 1/1 Bp прекрасно подходит для наведения чистоты в автомобиле. С комплектом принадлежностей для очистки автомобилей.

Легкий вес и компактные размеры аккумуляторного пылесоса Karcher HV 1/1 Bp гарантируют простоту эксплуатации. Постоянная готовность к применению, впечатляющая сила всасывания и долгая работа от одного заряда: ручной аккумуляторный пылесос HV 1/1 Bp прекрасно подходит для уборки в зданиях, сбора пыли при выполнении различных монтажных и сервисных работ или наведения чистоты в автомобиле. Широкий выбор принадлежностей позволяет решать с его помощью самые разнообразные задачи – от чистки мебели до удаления пыли, образующейся при высверливании отверстий. В варианте для для очистки автомобилей (As) пылесос комплектуется щелевой насадкой, насадкой для автомобилей и гибким всасывающим шлангом.

Особенности и преимущества
HV 1/1 Bp As: С большим фильтром для воды и мощной турбиной.
С большим фильтром для воды и мощной турбиной.
Высокая эффективность очистки на всех типах поверхностей.
HV 1/1 Bp As: Компактный, лёгкий и удобный в использовании.
Компактный, лёгкий и удобный в использовании.
Позволяет работать во всех направлениях (применение на 360°).
HV 1/1 Bp As: С эффективным режимом eco!efficiency.
С эффективным режимом eco!efficiency.
Экономия энергии и продление работы аккумулятора. Снижает уровень шума во время работы.
Литий-ионная аккумуляторная технология с отображением уровня заряда аккумулятора
  • Постоянно отображает состояние заряда аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Объем мусоросборника (л) 0,9
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Расход воздуха (л/с) 33
Потребляемая мощность (Вт) 115
Разрежение (мбар/кПа) 47 / 4,7
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим энергоснабжения: / макс. 21 (2,5 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 35 (2,5 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 35 / 55
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 1,8
Вес (с упаковкой) (кг) 4,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 306 x 116 x 290

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 0.5 м
  • Тип всасывающего шланга: Эластичный всасывающий шланг
  • Щелевая насадка
  • Насадка для уборки в салоне автомобиля
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Фильтр предварительной очистки

Видео

Области применения
  • Автомобильный транспорт
  • Руководство по чистке салона автомобилей.
Принадлежности
Запчасти для HV 1/1 Bp As

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