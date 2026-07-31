Легкий вес и компактные размеры аккумуляторного пылесоса Karcher HV 1/1 Bp гарантируют простоту эксплуатации. Постоянная готовность к применению, впечатляющая сила всасывания и долгая работа от одного заряда: ручной аккумуляторный пылесос HV 1/1 Bp прекрасно подходит для уборки в зданиях, сбора пыли при выполнении различных монтажных и сервисных работ или наведения чистоты в автомобиле. Широкий выбор принадлежностей позволяет решать с его помощью самые разнообразные задачи – от чистки мебели до удаления пыли, образующейся при высверливании отверстий. В варианте для для очистки автомобилей (As) пылесос комплектуется щелевой насадкой, насадкой для автомобилей и гибким всасывающим шлангом.