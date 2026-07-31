HV 1/1 Bp As

HV 1/1 Bp As - це потужний ручний акумуляторний пилосос: готовність до застосування, вражаюча сила всмоктування і довга робота від одного заряду. HV 1/1 Bp прекрасно підходить для наведення чистоти в автомобілі. З комплектом приладдя для очищення автомобілів.

Легка вага і компактні розміри акумуляторного пилососа Karcher HV 1/1 Bp гарантують простоту експлуатації. Постійна готовність до застосування, вражаюча сила всмоктування і довга робота від одного заряду: ручний акумуляторний пилосос HV 1/1 Bp прекрасно підходить для прибирання в будинках, збору пилу при виконанні різних монтажних і сервісних робіт або наведення чистоти в автомобілі. Широкий вибір аксесуарів дозволяє вирішувати з його допомогою найрізноманітніші завдання - від чищення меблів до видалення пилу, що утворюється при висвердлюванні отворів. У варіанті для для очищення автомобілів (As) пилосос комплектується щілинний насадкою, насадкою для автомобілів і гнучким всмоктуючим шлангом.

Особливості та переваги
HV 1/1 Bp As: З великим фільтром для води та потужною турбіною.
З великим фільтром для води та потужною турбіною.
Потужне прибирання на всіх типах поверхонь.
HV 1/1 Bp As: Компактний, легкий і зручний у використанні.
Компактний, легкий і зручний у використанні.
Дозволяє працювати в усіх напрямках (застосування на 360°).
HV 1/1 Bp As: З ефективним режимом eco!efficiency.
З ефективним режимом eco!efficiency.
Економія енергії та продовження тривалості роботи акумулятора. Знижує рівень шуму під час роботи.
Літій-іонна акумуляторна технологія з відображенням статусу заряду акумулятора
  • Постійно відображає стан заряду акумулятора.
Специфікації

Технічні характеристики

Об'єм сміттєзбірника (л) 0,9
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 69
Витрата повітря (л/с) 33
Номінальна потужність (Вт) 115
Розрідження (мбар/кПа) 47 / 4,7
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 2,5
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим живлення: / макс. 21 (2,5 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 35 (2,5 А·год)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 35 / 55
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 1,8
Вага (з упаковкою) (кг) 4,3
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 306 x 116 x 290

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 0.5 м
  • Тип всмоктувального шлангу: Еластичний всмоктуючий шланг
  • Щілинна насадка
  • Насадка для прибирання в салоні автомобіля
  • Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
  • Фільтр попереднього очищення

Відео

Області застосування
  • Автомобільний транспорт
  • Інструкція з чищення салону автомобілів.
Аксесуари
Запчастини для HV 1/1 Bp As

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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