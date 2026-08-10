HV 1/1 Bp Fs

Лёгкий, мощный и универсальный — идеальный выбор для клининговых компаний: аккумуляторный ручной пылесос HV 1/1 Bp Fs с широким набором аксессуаров, включая насадку для мягкой мебели, пола и щелевую насадку.

Наш аккумуляторный ручной пылесос HV 1/1 Bp Fs идеально подходит для клининговых компаний: он эффективно справляется с уборкой небольших площадей, труднодоступных мест, а также с очисткой мебели и обивки. Набор аксессуаров — насадки для мягкой мебели, пола, щелевая насадка, щётка и всасывающие трубки — специально адаптирован для такого применения. Компактный, удобный, лёгкий и беспроводной, HV 1/1 Bp Fs впечатляет мощностью всасывания и продолжительной работой от одного заряда, обеспечивая значительно более быструю и маневренную уборку по сравнению с крупными сетевыми аппаратами. Его также удобно использовать для уборки в салоне автомобилей или для удаления загрязнений во время монтажных работ. Для таких задач доступны другие специально подобранные комплекты аксессуаров. Обратите внимание: для этой версии аппарата мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и совместимое зарядное устройство необходимо заказывать отдельно.

Особенности и преимущества
HV 1/1 Bp Fs: С большим фильтром для воды и мощной турбиной.
С большим фильтром для воды и мощной турбиной.
Высокая эффективность очистки на всех типах поверхностей.
HV 1/1 Bp Fs: Компактный, лёгкий и удобный в использовании.
Компактный, лёгкий и удобный в использовании.
Позволяет работать во всех направлениях (применение на 360°).
HV 1/1 Bp Fs: С эффективным режимом eco!efficiency.
С эффективным режимом eco!efficiency.
Экономит энергию и увеличивает время работы от одного заряда аккумулятора. Снижает уровень шума во время работы.
Технология Real Time для удобной работы
  • Отображение остаточного времени работы на дисплее аккумулятора Kärcher Battery Power+ в реальном времени.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Объем мусоросборника (л) 0,9
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Расход воздуха (л/с) 33
Разрежение (мбар/кПа) 47 / 4,7
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 100 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 42 (3,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 25 (3,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 29 (2,5 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (2,5 А·ч)
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 1,8
Вес (с упаковкой) (кг) 2,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 313 x 115 x 315

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для пола
  • Насадка для мягкой мебели
  • Щелевая насадка
  • Щеточная насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Фильтр предварительной очистки

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
HV 1/1 Bp Fs
HV 1/1 Bp Fs
HV 1/1 Bp Fs

Видео

Области применения
  • Превосходное решение для чистки мягкой мебели или уборки небольших помещений.
  • Очистка транспортных средств.
Принадлежности
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