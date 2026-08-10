HV 1/1 Bp Fs
Лёгкий, мощный и универсальный — идеальный выбор для клининговых компаний: аккумуляторный ручной пылесос HV 1/1 Bp Fs с широким набором аксессуаров, включая насадку для мягкой мебели, пола и щелевую насадку.
Наш аккумуляторный ручной пылесос HV 1/1 Bp Fs идеально подходит для клининговых компаний: он эффективно справляется с уборкой небольших площадей, труднодоступных мест, а также с очисткой мебели и обивки. Набор аксессуаров — насадки для мягкой мебели, пола, щелевая насадка, щётка и всасывающие трубки — специально адаптирован для такого применения. Компактный, удобный, лёгкий и беспроводной, HV 1/1 Bp Fs впечатляет мощностью всасывания и продолжительной работой от одного заряда, обеспечивая значительно более быструю и маневренную уборку по сравнению с крупными сетевыми аппаратами. Его также удобно использовать для уборки в салоне автомобилей или для удаления загрязнений во время монтажных работ. Для таких задач доступны другие специально подобранные комплекты аксессуаров. Обратите внимание: для этой версии аппарата мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и совместимое зарядное устройство необходимо заказывать отдельно.
Особенности и преимущества
С большим фильтром для воды и мощной турбиной.Высокая эффективность очистки на всех типах поверхностей.
Компактный, лёгкий и удобный в использовании.Позволяет работать во всех направлениях (применение на 360°).
С эффективным режимом eco!efficiency.Экономит энергию и увеличивает время работы от одного заряда аккумулятора. Снижает уровень шума во время работы.
Технология Real Time для удобной работы
- Отображение остаточного времени работы на дисплее аккумулятора Kärcher Battery Power+ в реальном времени.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Объем мусоросборника (л)
|0,9
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Расход воздуха (л/с)
|33
|Разрежение (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 100 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 42 (3,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 25 (3,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 29 (2,5 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (2,5 А·ч)
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|1,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|313 x 115 x 315
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для пола
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Щеточная насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Фильтр предварительной очистки
Оснащение
- Режим eco!efficiency
Видео
Области применения
- Превосходное решение для чистки мягкой мебели или уборки небольших помещений.
- Очистка транспортных средств.
Принадлежности
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