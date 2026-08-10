Наш аккумуляторный ручной пылесос HV 1/1 Bp Fs идеально подходит для клининговых компаний: он эффективно справляется с уборкой небольших площадей, труднодоступных мест, а также с очисткой мебели и обивки. Набор аксессуаров — насадки для мягкой мебели, пола, щелевая насадка, щётка и всасывающие трубки — специально адаптирован для такого применения. Компактный, удобный, лёгкий и беспроводной, HV 1/1 Bp Fs впечатляет мощностью всасывания и продолжительной работой от одного заряда, обеспечивая значительно более быструю и маневренную уборку по сравнению с крупными сетевыми аппаратами. Его также удобно использовать для уборки в салоне автомобилей или для удаления загрязнений во время монтажных работ. Для таких задач доступны другие специально подобранные комплекты аксессуаров. Обратите внимание: для этой версии аппарата мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и совместимое зарядное устройство необходимо заказывать отдельно.